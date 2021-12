Qual è il segreto dei voli americani Chinook tra Iraq e Siria?

Il leader dell’Alleanza Al-Fath, Yabar Al-Maamuri, chiede di svelare il segreto dell’aumento dei voli americani di Chinook tra Iraq e Siria.

“Qualsiasi azione militare statunitense sul suolo iracheno desta sospetti, poiché l’esperienza ha dimostrato che ha contatti e sostiene organizzazioni estremiste, e vi sono ampie prove al riguardo […] l’aumento del numero di voli di [elicotteri] Chinooks è preoccupante dalla base di Ain al-Assad [in Iraq] alla Siria e viceversa “, ha detto Al-Maamur in un commento all’agenzia di stampa irachena Al- Maaloma pubblicato sabato.

Come ha avvertito il funzionario iracheno, qesto è preoccupante, poiché sta accadendo nei pressi del campo siriano di Al-Hol, ad Al-Hasaka (nord-est), dove si trova “la più grande riserva umana di Daesh”, poiché sulla vicenda devono indagare le Autorità di sicurezza irachene, ha sottolineato.

Al-Hol si trova a 15 chilometri dal confine siro-iracheno ed è il più grande campo di elementi Daesh in Iraq e Siria, controllato dalle cosiddette Forze Democratiche Siriane (SDF), una milizia curdo-araba appoggiata dagli Stati Uniti Stati. .

Gli Stati Uniti non cercano di eliminare il terrorismo

Come ha denunciato Al-Maamur, “USA. non è attendibile e le esperienze precedenti dimostrano che li USA non vogliono stabilità per il Paese [arabo] e non attuano per eliminare il terrorismo, cosa che richiama l’attenzione sulle azioni delle loro forze con la preannunciata imminente partenza dal Paese”.

Cosa stanno perseguendo gli Stati Uniti in Iraq?

Con tutto ciò che è collegato, si può decifrare il segreto dei voli statunitensi Chinook in Iraq: il ridispiegamento degli elementi terroristici di Daesh, questione che è stato portato alla luce in diverse occasioni e attraverso numerose segnalazioni .

Famiglie dei terroristi dell’ISIS in Siria

Questo avviene mentre la continua presenza delle truppe statunitensi è diventata una questione polarizzante. Il consigliere per la sicurezza nazionale irachena Qasem al-Arayi ha annunciato il 9 dicembre la fine delle missioni di combattimento delle forze della coalizione statunitensi , presumibilmente in lotta contro Daesh, e l’inizio del loro ritiro ufficiale dal Paese arabo.

Tuttavia, i gruppi della Resistenza avvertono dell’interruzione del ritiro, per la scarsa serietà del Paese nordamericano . Di fronte a una tale situazione, avvertono che gli attacchi delle unità della Resistenza contro le truppe di occupazione continueranno fino a quando l’ultimo soldato americano non lascerà l’Iraq.

Inoltre, come annunciato dal comandante in capo del Comando Centrale USA (Centcom), generale Kenneth F. McKenzie, circa 2.500 militari statunitensi e un migliaio di soldati della coalizione rimarranno in Iraq oltre la fine dell’anno in corso, come indicato dal Generale americano, in presunta funzione di addestramento, consulenza e assistenza in Iraq.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago