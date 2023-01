Qalibaf avverte il Parlamento europeo: risponderemo con decisione a qualsiasi azione contro le Guardie rivoluzionarie

Con il Consiglio europeo che intende classificare le Guardie rivoluzionarie come “terroristi”, il capo del Consiglio della Shura iraniana, Muhammad Baqer Qalibaf, conferma che risponderà con fermezza a qualsiasi azione che gli europei intraprenderanno contro le guardie.

La presa di posizione di Qalibaf è arrivata durante la sua visita, oggi, sabato, al quartier generale delle Guardie Rivoluzionarie, durante la quale ha incontrato il Comandante in Capo delle Guardie, Maggiore Generale Hussein Salami, e nei colloqui hanno affermato sostegno e solidarietà con il istituzione popolare e rivoluzionaria, a seguito della dichiarazione del Parlamento europeo .

Qalibaf ha continuato: “I nemici non hanno una conoscenza accurata del popolo e delle Guardie Rivoluzionarie, e pensano che sia una forza puramente militare e non sanno che questo e i Basij fanno parte del popolo iraniano, e sono due forze che incarnano la volontà nazionale del popolo iraniano nel campo della difesa, garantendo la sicurezza e rimuovendo le privazioni”.

Iran: Salami: Consigliamo agli europei di non ripetere gli errori del passato, e se sbagliano ne devono sopportare le conseguenze

Inoltre ha aggiunto Salami: Se non fosse stato per le Guardie, i fuochi del terrorismo accesi dagli americani avrebbero raggiunto gli europei e distrutto la loro sicurezza.

Non dimenticate che, chi ha sostenuto l’ISIS, al Nusra e le bande terroriste in Siria e in Iraq e gli ha fornito attrezzature ed armi è stato l’Occidente, e chi li ha distrutti nella regione sono state le Guardie Rivoluzionarie, e l’Europa non può ribaltare i fatti.

Qalibaf: Se l’Europa procederà a classificare i Guardiani della Rivoluzione come terroristi, li prenderemo in considerazione come complici degli stessi terroristi e ci occuperemo della regione su questa base.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad