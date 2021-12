Putin, Xi girano intorno alla guerra ibrida di Biden





di Pepe Escobar

I falchi di Washington fluttuano espellendo la Russia dallo SWIFT, ma la nascente alleanza geo-economica di Mosca con Pechino manterrà il flusso di denaro.

Xi Jinping e Vladimir Putin hanno trascorso un’ora e 14 minuti in una conversazione video mercoledì. Geopoliticamente, aprendo la strada al 2022, questo è quello che conta davvero, molto più del vertice Putin-Biden una settimana fa .

Il segretario stampa del Cremlino Dmitry Peskov, che generalmente misura attentamente le sue parole, aveva precedentemente suggerito che questo scambio sarebbe stato “estremamente importante”.

Era ovvio che i due leader non si sarebbero scambiati solo informazioni sul gasdotto Power of Siberia 2. Ma Peskov si riferiva alla geopolitica in prima serata: come Russia-Cina avrebbero coordinato i loro controcolpi contro la combo ibrida conflitto/guerra fredda 2.0 dispiegata dagli Stati Uniti e i loro alleati.

Se dal 37 ° incontro tra Xi e Putin dal 2013 non erano attese indiscrezioni sostanziali (si ritroveranno di persona nel febbraio 2022, all’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino), l’assistente del presidente per la politica estera Yuri Ushakov è riuscito a fornire succintamente almeno due informazioni serie.

Questi i punti salienti del bando:

Mosca informerà Pechino dell’andamento, o meno, dei negoziati con USA/NATO sulle garanzie di sicurezza per la Russia.

Pechino sostiene le richieste di Mosca agli USA/NATO per queste garanzie di sicurezza.

Putin e Xi hanno concordato di creare una “struttura finanziaria indipendente per le operazioni commerciali che non possa essere influenzata da altri paesi”. Fonti diplomatiche, in via ufficiosa, affermano che la struttura potrebbe essere annunciata da un vertice congiunto alla fine del 2022.

Hanno discusso del “Summit for Democracy” ospitato da Biden, concludendo che era controproducente e imponeva nuove linee di divisione.

Di tutto quanto sopra, il terzo punto è il vero punto di svolta – già in lavorazione da alcuni anni, e sta guadagnando slancio definitivo dopo che i falchi di Washington del tipo Victoria “F**k the EU” Nuland hanno recentemente lanciato l’idea di espellere la Russia da SWIFT, la vasta rete di messaggistica utilizzata da banche e altri istituti finanziari per impartire istruzioni per il trasferimento di denaro, come ultimo pacchetto di sanzioni per la non invasione dell’Ucraina.

Putin e Xi hanno ancora una volta discusso di uno dei loro temi chiave negli incontri bilaterali e BRICS: la necessità di continuare ad aumentare la quota di yuan e rublo negli accordi reciproci – aggirando il dollaro USA – e aprendo nuove strade del mercato azionario per gli investitori russi e cinesi.

Banconota da 100 Yuan

Bypassare un meccanismo SWIFT “influenzato da paesi terzi” diventa allora un must. Ushakov lo ha definito diplomaticamente come “la necessità di intensificare gli sforzi per formare un’infrastruttura finanziaria indipendente per servire le operazioni commerciali tra Russia e Cina”.

Le imprese energetiche russe, da Gazprom a Rosneft, sanno tutto quello che c’è da sapere non solo sulle minacce statunitensi, ma anche sugli effetti negativi dello tsunami di dollari statunitensi che inondano l’economia globale attraverso il quantitative easing della Fed.

Questa spinta Russia-Cina è l’ennesima dimensione del potere geoeconomico, geostrategico e demografico che si sta spostando rapidamente verso l’Eurasia e forse prefigura l’avvento di un nuovo sistema mondiale legato ad altre questioni certamente discusse da Putin-Xi: l’interconnessione della Belt and Road con l’Eurasia Economic Union (EAEU), l’estensione della portata dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e la prossima presidenza cinese dei BRICS nel 2022.

Gli Stati Uniti – con 30 trilioni di dollari di debito, il 236% del suo PIL militarizzato – sono praticamente in bancarotta. Russia-Cina hanno già sperimentato i loro sistemi di pagamento alternativi, che inevitabilmente si integreranno.

Le banche più importanti di entrambi i paesi adotteranno il sistema, così come le banche di tutta l’Eurasia che fanno affari con loro e poi vaste aree del Sud del mondo. SWIFT, a lungo termine, sarà utilizzato solo in casi eccezionali se Cina e Russia avranno la meglio.

Maidan redux

Passiamo ora al cuore del puzzle geopolitico.

Ushakov ha confermato che la Federazione Russa ha presentato agli Stati Uniti proposte sulle garanzie di sicurezza . Come lo stesso Putin aveva confermato ancor prima di parlare con Xi, si tratta di “sicurezza indivisibile”: un meccanismo che è stato sancito su tutto il territorio dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sin dal vertice del 1975 a Helsinki.

Com’era prevedibile, agli ordini dei poteri forti, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg lo aveva già respinto.

Alleanza militare Russia Cina

Sia Xi che Putin identificano chiaramente come il Team di Biden stia schierando una mossa strategica di polarizzazione sotto il buon vecchio divide et impera. Il pio desiderio in gioco è quello di costruire un blocco pro-americano – con partecipanti che vanno dal Regno Unito e dall’Australia a Israele e Arabia Saudita – per “isolare” Russia-Cina.

Questo è ciò che sta dietro alla narrazione che si è diffusa senza sosta in tutto l’Occidente, a cui era legato anche il Summit per la democrazia di Biden. Taiwan viene manipolata contro Pechino mentre l‘Ucraina viene letteralmente armata contro la Russia. L'”aggressione cinese” incontra l'”aggressione russa”.

Pechino non è caduta nella trappola, ma ha affermato a diversi livelli che Taiwan sarà alla fine integrata nella madrepatria continentale, senza alcuna ridicola “invasione”. E anche il pio desiderio che la massiccia pressione americana porterà a crepe all’interno del Partito Comunista Cinese sta probabilmente generando una trazione zero.

L’Ucraina è una proposta molto più volatile: un incubo disfunzionale di instabilità sistemica, corruzione diffusa, loschi intrecci oligarchici e povertà.

Washington segue ancora il piano Maidan ideato da Zbigniew Brzezinski e predisposto per il distributore di biscotti Nuland nel 2014. Eppure, sette anni dopo, nessuno “stratega” americano è riuscito a capire perché la Russia non sarebbe riuscita a invadere l’Ucraina, che fa parte della Russia da secoli.

Per questi “strateghi” è imperativo che la Russia affronti un secondo Vietnam, dopo l’Afghanistan negli anni ’80. Ebbene, non accadrà perché Mosca non ha alcun interesse a “invadere” l’Ucraina.

Diventa più complicato. La paura, ultimo fattore a dettare tutta la politica estera degli Stati Uniti sin dagli inizi del 20 ° secolo, è la possibilità della Germania aggiudicandosi una nuova versione di Bismarck 1887 trattato di riassicurazione con la Russia.

Aggiungi la Cina alla combinazione e questi tre attori sono in grado di controllare quasi l’intera massa continentale eurasiatica. Aggiornando Mackinder, gli Stati Uniti verrebbero quindi trasformati in un’isola geopoliticamente irrilevante.

Putin-Xi potrebbero aver esaminato non solo come le tattiche di guerra ibride imperiali contro di loro stiano annaspando nella ostilità dichiarata, ma anche come le stesse tattiche stiano trascinando ulteriormente l’Europa nell’abisso dell’irrilevanza.

Per l’UE, come sottolinea l’ex diplomatico britannico Alastair Crooke, l’equilibrio strategico è un disastro: “L’UE ha praticamente interrotto le sue relazioni sia con la Russia che con la Cina, allo stesso tempo. I falchi di Washington lo volevano. Un “Brzezinski europeo” avrebbe sicuramente consigliato diversamente l’UE: non perdere mai entrambi in tandem, non sei mai così potente”.

Non c’è da stupirsi che la leadership di Mosca-Pechino non possa prendere sul serio nessuno a Bruxelles, che si tratti di un assortimento di chihuahua della NATO o della spettacolare incompetenza della Ursula von der Leyen alla Commissione europea.

Un debole raggio di luce è che Parigi e Berlino, a differenza della Polonia russofoba e della frangia baltica, preferiscono almeno avere una sorta di negoziazione con Mosca sull’Ucraina invece di schiaffeggiare associandosi a sanzioni extra.

Ora immagina il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che spiega l’ABC della politica estera a un’incapace Annalena “Grune” Baerbock, che ora si finge ministro degli esteri tedesco mentre mostra un nuovo mix di incompetenza e aggressività. Ha effettivamente fatto la telefonata.

Lavrov ha dovuto spiegare meticolosamente le conseguenze dell’espansione della NATO; l’accordo di Minsk; e come Berlino dovrebbe esercitare il suo diritto di fare pressione su Kiev affinché rispetti Minsk.

Non ci si dovrebbero aspettare perdite al riguardo da Ushakov. Ma è giusto immaginare che con “partner” come gli Stati Uniti, la NATO e l’UE, Xi e Putin dovrebbero concludere che Cina e Russia non hanno nemmeno bisogno di nemici.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago