Putin, Xi e Trump si incontreranno al vertice APEC di Shenzhen.

Sebbene non sia previsto un accordo definitivo durante questo incontro, i partecipanti dovranno affrontare le divergenze esistenti in merito alle capacità nucleari.

Il 19 novembre è previsto un incontro trilaterale tra i presidenti degli Stati Uniti, Donald Trump; della Russia, Vladimir Putin; e della Cina, Xi Jinping, a margine del vertice dell’APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico) , che si terrà a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina. L’incontro affronterà temi relativi alla sicurezza strategica e alla stabilità internazionale.

Il team di comunicazione della Casa Bianca ha confermato il dialogo attraverso i suoi canali ufficiali. In precedenza, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov aveva annunciato l’intenzione di organizzare uno scambio tra i leader russo e statunitense durante l’evento regionale.

Uno dei temi principali all’ordine del giorno sarà il ripristino del trattato New START , un meccanismo che ha posto dei limiti agli arsenali nucleari strategici di Washington e Mosca e la cui scadenza era prevista per febbraio 2026. I colloqui mireranno a esplorare possibili alternative per sostituire tale accordo.

Oltre al controllo degli armamenti, le delegazioni discuteranno di varie questioni di politica internazionale, comprese le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il dibattito si svolgerà in un contesto di persistenti divergenze in merito alle condizioni per il raggiungimento di future intese diplomatiche .

Sebbene non si preveda un accordo definitivo durante questo incontro, i partecipanti dovranno affrontare le divergenze esistenti in materia di capacità nucleari. Gli Stati Uniti e la Russia possiedono ciascuno arsenali con oltre 5.000 testate , mentre la Cina dispone di una capacità significativamente inferiore, stimata intorno alle 600 testate.

Funzionari dell’amministrazione statunitense hanno riconosciuto le difficoltà nell’integrare pienamente Pechino in accordi di controllo degli armamenti simili a quelli tra Washington e Mosca . Da parte sua, la Cina ha espresso riserve sull’assumere impegni equivalenti a quelli di paesi con arsenali nucleari considerevolmente più grandi.

L’incontro si svolgerà inoltre in un contesto di competizione strategica tra le principali potenze. Secondo il rapporto Global Firepower 2025 , gli Stati Uniti si classificano al primo posto per capacità militare globale, seguiti dalla Russia, mentre la Cina è al terzo posto e l’India al quarto, a testimonianza del peso di questi attori nei dibattiti sulla sicurezza internazionale.

Fonte: Telesur

Traduzione: Lisandro Alvarado