Putin vuole calmare il falco turco

da Redazione





di Pepe Escobar

Questo maledetto “regime di Assad” non vuole proprio andarsene. La nuova narrativa occidentale sulla Siria è che il regime è sul punto di “massacrare” più di 900.000 persone in fuga dalle aree non realmente disinnescate delle campagne nelle province di Idlib e Aleppo.

Il contesto, come sempre, è assente. Le masse in fuga – per lo più sunniti conservatori – vivevano in queste aree sotto il giogo delle miriadi di bande delle incarnazioni di Al Qaeda in Siria. Non avevano altra scelta che sostenerli, facendo del loro meglio per sopravvivere essenzialmente, e ora sanno con certezza che l’offensiva dell’esercito arabo siriano (SAA) è reale e che tutte le tane jihadiste, protette o no da scudi umani, sarà bombardato.

Le più rivelatrici sono ancora le ambizioni di Sultan Erdogan. Ankara e Mosca – partner del processo di Astana che, teoricamente, avrebbe aperto la strada alla pace in Siria – sono a un bivio. Ci sono state lunghe discussioni all’inizio di questa settimana e una telefonata cruciale tra Erdogan e Putin venerdì sera. Prevale l’impasse: sembrano aver concordato solo di “intensificare i contatti”.

Ankara “non accetta ufficialmente la carta della de-escalation ” offerta da Mosca. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sottolinea che si tratta della stessa carta: non vi sono state richieste aggiuntive. Ma Erdogan minaccia, impulsivamente, con un remix di “Euphrates Shield” o di “Source of Peace”, di invadere Idlib “in qualsiasi momento”.

Mosca, quasi esasperata, è sul punto di dargli un colpo di spugna.

Idlib è l’ultimo piano d’azione di Ankara per avere qualcosa da negoziare come parte del processo di pace in Siria. Erdogan e i suoi consiglieri dovrebbero realisticamente sapere che le parti settentrionale e occidentale di Aleppo sono di nuovo sotto il controllo di Damasco per sempre.

La maggior parte dei militari turchi si trova nella campagna ad est della città di Idlib e in una città chiamata Atarib. I veri combattimenti sul terreno a Idlib non sono condotti dai soldati turchi, ma oltre l’80% dalle nebulose di milizie jihadiste e proto-jihadiste che l’Occidente ama definire “ribelli“; Hayat Tahrir al-Sham (HTS, alias Al-Qaida in Siria), il Partito Islamico del Turkistan e altri gruppi più piccoli.

Ankara vuole far credere che queste unità “ribelli” saranno sciolte una volta che ci sarà un accordo politico. Ma è assurdo. Il governo turco si aspetta che la gente creda che un giorno queste decine di migliaia di “ribelli” siano disarmate e che il giorno successivo lasceranno cadere tutto, torneranno a casa e apriranno uno stand di kebab.

“Una calamita per i terroristi”

Washington, almeno ufficialmente, non invierà truppe americane per aiutare il suo “alleato della NATO”. Tuttavia, Ankara intende ottenere ulteriori informazioni e armi. Erdogan vuole che vengano installati missili Patriot a Hatay, vicino al confine. Se ciò dovesse accadere, il Pentagono non li consegnerebbe direttamente: passerebbero attraverso i membri della NATO.

La geopolitica dietro Idlib è cristallina. Va ben oltre Ankara contro Damasco; questo è preoccupante e incombente come l’ennesima guerra per procura tra NATO e Russia, condotta alla fine da Erdogan.

Persino il Pentagono ha inavvertitamente trascurato il fatto che Idlib è una ” calamita per i terroristi “. Ma dal punto di vista di Washington, questo rimane un vantaggio. Qualsiasi grave passo falso sarà ben accetto se si suppone che sconfigga l’accordo turco-russo, che è stato accuratamente ricostruito dalle due parti dall’abbattimento di un aereo Sukhoi russo alla fine del 2015.

Mosca può vedere attraverso la follia di Erdogan. I russi hanno detto forte e chiaro che qualsiasi avventura militare turca non sarà tollerata. È come se Erdogan, impantanato nella fila della disperazione, ignorasse il fatto che avrebbe lanciato tutti nel territorio imprevedibile della Russia contro la NATO. Almeno Erdogan riceve avvisi rossi da esperti di relazioni internazionali che vedono il pericolo che Ankara stia conducendo una guerra per procura in Siria per conto di Washington.

Erdogan fra i suoi ufficiali

La storia cruciale della NATO è in effetti molto più confusa. Secondo fonti diplomatiche a Bruxelles, la nuova offensiva della NATO mira a interferire profondamente in Iraq e Giordania al fine di mantenere irrisolta la situazione in Siria.

A complicare le cose, un nuovo rapporto della RAND Corporation, intitolato ” The Turkish Nationalist Race “, ha arruffato innumerevoli piume ad Ankara e Istanbul, aumentando la possibilità di un altro colpo militare in Turchia dopo il avventura fallita del 2016.

Potrebbe essere un pio desiderio o una “raccomandazione” profonda da parte di Trump. Entrambi gli scenari sono plausibili. È facile immaginare le notti insonni di Erdogan che cercano di scoprire chi sono veramente i suoi amici.

Come se ciò non fosse abbastanza disordinato, le relazioni tra NATO e Russia rimangono gelide. Una settimana fa, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha incontrato a Monaco il segretario generale della NATO, l’insignificante Jens Stoltenberg. All’interno del Consiglio Russia-NATO, non è in vista alcuna comunicazione a livello militare, ma solo politica. Mosca continua a sottolineare la quasi totale mancanza di fiducia tra le due parti – che può solo portare a pericolose escalation, anche in Siria.

Non esiste altra soluzione possibile per Idlib se non quella di ritagliarsi una sfera di influenza per la Turchia vicino al confine accettabile per Erdogan. Ma poi, il perdente sarebbe Damasco, che è ora in pieno svolgimento per recuperare la sua sovranità territoriale – qualunque cosa costi. Ma, ancora una volta, la chiave è sapere cosa consentirà alla Russia di placare finalmente il falco turco.

Pepe Escobar

Fonte: Reseau INternational

Traduzione: Luciano Lago