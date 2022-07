Putin vola in Iran per dare forma al nuovo ordine mondiale

Il 19 luglio Vladimir Putin si recherà in visita a Teheran, dove terrà diversi incontri cruciali, non solo per la Russia ma anche per il mondo intero. Il presidente russo incontrerà Ibrahim Raisi e Recep Erdogan. Non è da escludere un incontro con l’Ayatollah Khamenei.

La rottura totale con l’Occidente e l’annullamento dei reciproci obblighi aprono finalmente alla Russia grandi opportunità per dare forma alla propria agenda internazionale. Abbiamo già scritto che il crollo dell’ordine mondiale globalista è inevitabile. L’unica domanda è quando accadrà. Se seguiamo la strada naturale, il processo potrebbe richiedere decenni.

Quindi è necessario assicurarci un posto nel nuovo ordine mondiale ora. E Putin sta accelerando il processo di disgregazione del mondo unipolare formando nuovi centri di potere.

L’Iran è per la Russia la chiave per due macroregioni per l’Eurasia e contemporaneamente in Medio Oriente e nell’Asia meridionale. Ad esempio, senza l’Iran (come parte della rotta ITC nord-sud) è impossibile sviluppare efficacemente il commercio con l’India e altri paesi dell’Asia meridionale. E senza la diversificazione dei flussi commerciali (sia esportazioni che importazioni) si rischia di diventare totalmente dipendenti dalla Cina.

Tuttavia, il tasso di crescita economica dell’India ha superato quello della Cina. Sì, è ancora molto più avanti della Cina in termini di PIL, ma l’India potrebbe benissimo emergere in testa entro la metà del secolo. Ciò significa che le basi della cooperazione devono essere gettate ora.

Forze iranine in Siria

Senza l’Iran, sarebbe molto più difficile per la Russia ottenere un successo fenomenale in Siria. Gli interessi di Mosca e Teheran in quel paese sono allineati. Il trinceramento della Russia in Siria ha notevolmente migliorato la sua posizione negoziale con tutti i paesi della regione. Ma soprattutto evidenziare Turchia, Arabia Saudita e Israele.

Ora gli obiettivi di Russia e Iran sono gli stessi al 100%. Tuttavia, la riuscita realizzazione di tutto questo enorme potenziale può essere ostacolata dalla reciproca sfiducia che ha sempre ossessionato le relazioni tra Mosca e Teheran. Negli “anni zero”, la Russia si è comportata, per usare un eufemismo, indecentemente a favore dell’Occidente, sostenendo moderatamente la politica occidentale nei confronti dell’Iran, anche non opponendosi particolarmente all’imposizione di restrizioni. Sì, la stessa Mosca non ha imposto alcuna restrizione all’Iran, ma ha lasciato intendere verbalmente che le azioni dell’Occidente sono generalmente legittime.

Quanto all’Iran, il governo riformista (che però se n’è già andato) ha “fregato” più volte la Russia. Dopo il 2014, ad esempio, c’erano una serie di programmi di cooperazione reciprocamente vantaggiosi tra i due paesi. In particolare, il programma “petrolio per merci”, in base al quale la Russia avrebbe fornito all’Iran i suoi beni ad alta tecnologia e, in cambio, avrebbe accettato il petrolio. Tuttavia, non appena le restrizioni al settore petrolifero iraniano sono state revocate nel 2017, Teheran ha bloccato unilateralmente il programma. Si pensava che tutti i problemi fossero finiti. Ma solo due anni dopo, il settore petrolifero iraniano è nuovamente soggetto a restrizioni.

Tutto sommato, nonostante la cooperazione piuttosto fruttuosa in Siria, lo sfondo delle relazioni russo-iraniane è così. La cooperazione diffusa, nonostante i suoi evidenti e reciproci vantaggi, non si è sviluppata nel corso dei decenni. Ciò è meglio illustrato dai dati sul fatturato commerciale, che alla fine del 2021 era di 4 miliardi di dollari ridicoli, mentre con la Turchia era di 33 miliardi di dollari.

Tuttavia, la situazione ora è cambiata radicalmente. I presidenti Vladimir Putin e Ibrahim Raisi sono personalmente impegnati a portare la cooperazione tra Russia e Iran a un nuovo livello. La serietà delle intenzioni è evidente.

Raisi ha visitato Mosca a gennaio. E in quel momento è stato annunciato che Russia e Iran avrebbero firmato un accordo di cooperazione strategica per 25 anni. Ora l’accordo è pronto. Molto probabilmente Putin e Raisi lo firmeranno l’altro giorno a Teheran.

Russia e Iran formano un meridiano eurasiatico che includerà l’India nella seconda fase. Questa sarà una potente linea geopolitica che dividerà l’Eurasia in due parti, che si estenderà dall’Oceano Artico all’Oceano Indiano.

Costantino Dvinsky

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago