Putin: Vi avevamo avvertito…..

L’esercito russo ha colpito Kiev e altre città ucraine lunedì con il presidente Vladimir Putin che ha avvertito di una risposta “dura” in caso di ulteriori attacchi come quello al ponte di Crimea.

I funzionari di polizia di Kiev affermano che le esplosioni hanno causato almeno cinque morti e dodici feriti, ma non ci sono dettagli sulle cause in altre città.

Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo account ufficiale di Telegram, dicendo: “Diverse esplosioni nel distretto di Shevchenskivskyi, nel centro della capitale”.

Sono state udite almeno quattro esplosioni, ha riferito il Kie all’ Independent e, secondo l’emittente pubblica Suspilne, un’esplosione è stata sentita vicino a una stazione ferroviaria della città.

Secondo il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko, un razzo è caduto “proprio nel centro della città”.

“Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono state frantumate. Ci sono morti”, ha twittato.

L’esercito russo colpì anche diverse altre città tra cui Leopoli, Zhytomyr, Khmelnitsky, Dnipro e Ternopil.

Secondo il primo ministro ucraino Denys Shmygal, lunedì 11 strutture infrastrutturali sono state danneggiate in otto regioni ea Kiev.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

“Alle 11:00 (08:00 GMT), 11 importanti infrastrutture in otto regioni e nella città di Kiev sono state danneggiate”, ha detto Shmygal su Telegram.

Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver colpito “tutti gli obiettivi designati” che includevano l’esercito ucraino, le comunicazioni e le infrastrutture energetiche, hanno affermato le agenzie di stampa russe.

Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha accusato la Russia di cercare di cancellare il suo paese dalla faccia della terra.

Nel frattempo, Putin, che aveva definito l’esplosione del ponte in Crimea un “atto terroristico” compiuto dai servizi segreti ucraini, lunedì ha promesso di reagire con forza se tali attacchi fossero continuati.

“Se i tentativi continuano a compiere atti terroristici sul nostro territorio, le risposte della Russia saranno dure e nella loro portata corrisponderanno al livello di minacce create per la Federazione Russa. Nessuno dovrebbe avere dubbi al riguardo”, ha affermato Putin.

La bomba di sabato ha dato fuoco a sette petroliere che venivano trasportate su rotaia in Crimea, provocando un enorme incendio e uccidendo tre persone.

“È ovvio che i servizi segreti ucraini hanno ordinato, organizzato ed eseguito l’attacco terroristico volto a distruggere le infrastrutture civili fondamentali della Russia”, ha detto Putin dell’esplosione del ponte.

Un’autobomba aveva scatenato un enorme incendio sul ponte della Crimea, con celebrazioni in Ucraina.

L’esplosione di un’autobomba su una strada chiave e su un ponte ferroviario che collega la Crimea alla Russia ha innescato un enorme incendio, provocando messaggi gioiosi da parte di funzionari ucraini.

L’Ucraina non ha rivendicato l’esplosione. Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha, tuttavia, dichiarato in un messaggio su Twitter che l’attentato è stato “l’inizio”.

L’esplosione è avvenuta nel corso di una “operazione militare speciale” russa in Ucraina, che ha cercato di difendere le regioni ucraine orientali di Donetsk e la popolazione filo-russa di Luhansk dalla persecuzione di Kiev.

Nota: La reazione russa era prevista e prevedibile ma le autorità di Kiev, spalleggiate dalla Nato, hanno di fatto creduto di poter agire impunite colpendo sul territorio russo e assassinando persone della cultura russa e come la Daria Dugina. “L’ora della resa dei conti arriva per tutti”, ha detto un alto esponente delle sicurezza russa e presto Zelensky dovrà rispondere delle sue azioni.

www.presstv.ir

Traduzione e nota: Luciano Lago