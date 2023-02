Putin tiene un discorso chiave davanti al parlamento russo

21 febbraio 2023 08:55 GMT

Il messaggio di Putin all’Assemblea federale stabilisce i principali percorsi da seguire nella politica interna ed estera del Paese.

Questo martedì il presidente russo Vladimir Putin ha pronunciato il suo discorso annuale davanti alla Duma di Stato e al Consiglio della Federazione, le due camere dell’Assemblea federale (Parlamento russo), per riferire sulle principali strade da seguire in politica interna ed estera.

Il messaggio del presidente è un documento politico e giuridico, di carattere programmatico, che delinea le direzioni strategiche dello sviluppo della Russia per il prossimo futuro. Comprende sia disposizioni politiche, economiche e ideologiche, sia proposte specifiche nel campo del lavoro legislativo di entrambe le camere del Parlamento.

Putin ha iniziato il suo discorso dichiarando che il messaggio di oggi arriva “in un momento difficile e cruciale per la Russia, in un momento di cambiamento fondamentale in tutto il mondo”.

“Un anno fa, è stata presa la decisione di tenere un nostro incontro per proteggere la popolazione delle nostre terre storiche, garantire la sicurezza del nostro Paese ed eliminare la minaccia del regime neonazista di Kiev”, ha dichiarato, sottolineando che Mosca “saprà risolvere i suoi compiti passo dopo passo, con attenzione e coerenza”.

Secondo il presidente, lo scopo principale della Russia nell’arena mondiale è difendere la propria Patria, mentre l’Occidente cerca solo di ottenere il dominio totale a livello internazionale. “Proteggiamo la nostra casa, mentre l’obiettivo dell’Occidente è il potere illimitato”, ha detto.

Ha avvertito che l’Occidente intende trasformare il conflitto ucraino in uno scontro globale. “Lo abbiamo capito e risponderemo in modo appropriato”, ha promesso, assicurando che “è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia”.

Il presidente ha sottolineato che in precedenza la Russia ha fatto “tutto il possibile per risolvere pacificamente la crisi ucraina, ma alle sue spalle si stava preparando uno scenario completamente diverso”. “Le promesse occidentali di cercare la pace nel Donbass si sono trasformate in una crudele falsificazione e menzogna”, ha denunciato, aggiungendo che “durante tutto questo tempo in cui il Donbass bruciava, in cui si versava sangue, in cui la Russia cercava sinceramente una soluzione pacifica, si giocava con le vite della gente “.

Ha sottolineato che i paesi occidentali “hanno chiuso un occhio sugli omicidi politici, la repressione del regime di Kiev contro gli indesiderati, le molestie ai credenti ortodossi e hanno sempre più incoraggiato i neonazisti ucraini a commettere atti terroristici nel Donbass”.

Inoltre, ha ricordato che prima dell’inizio dell’operazione militare, le autorità ucraine stavano negoziando con l’Occidente per la fornitura di sistemi di difesa aerea, aerei da combattimento e altre attrezzature pesanti, nonché che il regime di Kiev aveva una grande disponibilità ad acquisire armi nucleari…

“Gli Stati Uniti e la NATO stavano rapidamente dispiegando le loro basi militari e laboratori biologici segreti vicino ai confini del nostro paese, nelle esercitazioni stavano studiando il teatro delle future ostilità, preparando un regime di Kiev sotto il loro controllo e un’Ucraina da loro resa schiava per un grande guerra”, ha detto, sottolineando che i paesi occidentali ora “lo ammettono pubblicamente, apertamente, senza vergogna (vedi le dichiarazioni della Merkel).

Putin ha anche sottolineato che la Russia “non è in guerra con il popolo ucraino, diventato ostaggio del regime di Kiev e dei padroni occidentali che hanno occupato il Paese”.

Il leader russo ha sottolineato che “nessuno in Occidente tiene conto delle vittime umane”, poiché “sono in gioco trilioni di dollari”, così come che i governi occidentali usano l’Ucraina come “un ariete contro la Russia e come campo di addestramento”.

Inoltre, secondo Putin, l’Occidente ha schierato contro la Russia non solo un fronte militare, ma anche economico. Tuttavia, “non ha ottenuto e non otterrà nulla”, mentre le sue stesse sanzioni hanno causato aumenti dei prezzi e altri problemi nei paesi occidentali, di cui cercano di incolpare i russi.

“Le sanzioni anti-russe sono solo un mezzo per raggiungere un fine, l’obiettivo è far soffrire il popolo russo, ma i calcoli di questi ‘umanisti’ occidentali sono falliti”, ha detto, osservando che “l’economia e l’amministrazione del Paese eurasiatico si sono rivelate molto più forti di quanto previsto in Occidente”.

Il presidente ha assicurato che la Russia non commetterà gli errori del passato: sebbene la difesa nazionale sia la priorità più importante, svilupparla non può far ripetere gli errori e distruggere l’economia. Ha quindi affermato che il Paese è entrato “in un nuovo ciclo di crescita economica”, rilevando di aver superato i rischi emergenti. Ha aggiunto che Mosca amplierà le sue promettenti relazioni economiche estere e costruirà nuovi corridoi logistici. “Le autorità russe sanno cosa bisogna fare per uno sviluppo costante, progressivo e sovrano, nonostante tutte le pressioni e le minacce esterne”, ha dichiarato.

Ha aggiunto che l’immagine dell’Occidente come “un rifugio sicuro si è rivelata solo un fantasma, una falsità”. Riferendosi al congelamento dei beni russi, ha sottolineato che gli uomini d’affari del paese eurasiatico che tenevano i loro fondi nei paesi occidentali “sono stati semplicemente derubati”.

Ha osservato inoltre che i grandi uomini d’affari russi “devono capire che rimarranno estranei di seconda classe in Occidente” e li ha esortati a rimanere in patria e lavorare per i loro compatrioti.

Secondo Putin, la Russia è “un paese aperto e una civiltà distintiva, ma senza pretese di esclusività e superiorità”. “La Russia sa essere amica e mantenere la parola data, non deluderà nessuno e sosterrà sempre in una situazione difficile, proprio come ha aiutato i Paesi occidentali durante la pandemia”, ha aggiunto.

Allo stesso tempo, ha detto che l’Occidente capisce che non può sconfiggere la Russia, quindi lancia attacchi informativi “sempre più aggressivi” contro il Paese e prende di mira le giovani generazioni. “Mentono costantemente, falsificano fatti storici, non smettono di attaccare la nostra cultura, la Chiesa ortodossa russa e altre organizzazioni religiose tradizionali del nostro Paese”, ha affermato. In questo contesto, il presidente ha promesso di proteggere i bambini russi dagli attacchi informatici, nonché “dall’ideologia del degrado e della degenerazione”.

“Guardate cosa [le autorità occidentali] stanno facendo con i propri popoli: la distruzione della famiglia, dell’identità culturale e nazionale, la perversione e l’abuso dei minori, persino la pedofilia, sono dichiarate la norma della vita, e i sacerdoti sono costretti a benedire i matrimoni tra persone dello stesso sesso”, ha detto, sottolineando allo stesso tempo che gli adulti “hanno il diritto di vivere come vogliono” e che “è così che è sempre stato trattato il problema in Russia, nessuno interferisce nella vita privata”. .

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago