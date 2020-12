Putin si domanda se l’Occidente ritiene che in Russia ci siano “idioti”

da Redazione

di Elena Semionova.

Vladimir Putin ha ricordato che non è stata la Russia a ritirarsi dagli accordi internazionali e che non è la Russia che dispone di un’intera rete di basi militari in tutto il mondo. Rispondendo a una domanda di un giornalista della BBC , questi gli ha chiesto perché l’Occidente ha preso i russi “per idioti”.

Durante la sua grande conferenza stampa annuale tenutasi per la 16a volta questo giovedì, 17 dicembre, il presidente russo ha commentato le affermazioni dell’Occidente riguardo al suo paese e relative al campo militare. Ha ricordato che gli Stati Uniti si sono gradualmente ritirati da diversi accordi internazionali, in particolare il trattato ABM (missili antibalistici) e quello sulle forze nucleari a raggio intermedio ( FNI ).

«Poi hanno lasciato il trattato Cieli aperti. Cosa ci resta? Non voglio farti questa domanda, ma cosa dobbiamo fare in questo contesto? Lasciarlo com’è? Tu, come paese della NATO, sorvolerai il nostro paese e trasmetterai tutto al partner americano. E noi, dobbiamo essere privati ​​di questa opzione per il territorio americano? Sei intelligente, ma perché ci prendi per idioti? Perché pensi che non possiamo analizzare cose così basilari? ». Questa la risposta di Vladimir Putin al giornalista della BBC che gli ha chiesto se la Russia si sentisse responsabile per il deterioramento dei rapporti con l’Occidente.

Inoltre, il presidente russo ha menzionato l’esistenza di altre questioni che sollevano la preoccupazione della Russia, in particolare la possibile estensione del trattato New Start .

Chi è chi ?

Putin conferenza stampa

Vladimir Putin ha inoltre ricordato che gli Stati Uniti hanno una vasta rete di basi militari in tutto il mondo (circa un migliaio).

“Allora rispondi alla tua domanda: chi è bianco e lanoso, e chi è pungente e aggressivo.” Abbiamo due-tre basi di spiegamento, per di più sugli asset a rischio terroristico: in Kirghizistan, in Tagikistan, in Siria. […] Sai qual è il nostro budget militare? 46 miliardi. Quello del Regno Unito è molto più ampio e negli Stati Uniti è di 770 miliardi ”. Fate voi il confronto.

Fonte: https://fr.sputniknews.com/russia

Traduzione: L.Lago