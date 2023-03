Putin: “Russia, Africa, Medio Oriente e America Latina si oppongono all’ideologia coloniale e insieme formiamo la maggioranza mondiale”

Il presidente russo ha espresso la sua fiducia che l’Africa diventerà uno dei leader del “nuovo ordine mondiale multipolare emergente”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto lunedì che sia il suo paese che quelli di Africa, Medio Oriente e America Latina si oppongono all'”ideologia coloniale” e che insieme formano “la maggioranza mondiale”.

“La Russia e i paesi dell’Africa sostengono le norme morali tradizionali e i principi sociali per i nostri popoli e si oppongono all’ideologia coloniale imposta dall’estero . A proposito, posizioni simili sono rispettate dagli stati dell’Asia, del Medio Oriente, dell’America Latina e insieme noi formare la maggioranza mondiale ”, ha dichiarato il presidente, intervenendo al convegno ‘Russia – Africa in un mondo multipolare’.

Allo stesso tempo, il leader russo ha espresso la convinzione che l’Africa diventerà uno dei leader del “nuovo ordine mondiale multipolare emergente”, poiché i suoi Stati “aumenteranno costantemente il loro peso e il loro ruolo negli affari mondiali, posizionandosi sempre più con maggiore fiducia in politica ed economia”.

Secondo Putin, Mosca, dal canto suo, continuerà a costruire un partenariato strategico con l’Africa “nel pieno senso della parola” . “Siamo pronti a plasmare congiuntamente l’agenda globale, lavorare insieme per rafforzare relazioni interstatali giuste ed eque, migliorare i meccanismi per una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa”, ha promesso.

Grano per l’Africa

Nel suo intervento, il presidente russo ha affrontato anche la questione dell’esportazione di grano dai porti ucraini bloccati a causa del conflitto tra Kiev e Mosca. Putin ha sottolineato che i chicchi evacuati non sono distribuiti equamente.

“Del volume totale di cereali esportati dall’Ucraina, circa il 45% è andato ai paesi europei e solo il 3% all’Africa “, ha affermato.

Allo stesso tempo, Putin ha assicurato che la Russia adempie fermamente ai suoi doveri quando si tratta di fornire al continente “cibo, fertilizzanti, carburante”, nonché “altri prodotti critici”. In questo modo Mosca “contribuisce a garantire la sicurezza alimentare ed energetica” in Africa.

Parallelamente, il leader russo ha affermato che la Russia ha condonato debiti per oltre 20.000 milioni di dollari ai paesi africani, sottolineando che fornirà cibo gratis ai paesi bisognosi in Africa se l’accordo sul trasporto del grano non verrà prorogato entro 60 giorni .

“Vorrei aggiungere qualcos’altro: se decidiamo di non prorogare l’accordo dopo 60 giorni, siamo pronti a fornire gratuitamente a questi paesi dalla Russia tutto il volume che è stato inviato in precedenza a paesi particolarmente bisognosi in Africa”, ha detto.

Di cosa si tratta?

L’accordo che consente al carico ucraino di navigare attraverso un corridoio sicuro è stato raggiunto lo scorso agosto con la mediazione della Turchia e delle Nazioni Unite per alleviare la crisi alimentare internazionale ed è stato prorogato di 120 giorni.

Prima di accettare la sua ultima proroga, Mosca ha già denunciato che una parte degli impegni presi dalle Nazioni Unite, che comprende l’esportazione di prodotti agricoli e fertilizzanti russi , non era stata rispettata.

All’inizio di questo mese, il ministero degli Esteri russo ha affermato che l’accordo sul trasporto del grano non funziona perché l’Occidente sabota le condizioni stabilite da Mosca. Secondo la Russia, l’accordo ha effettivamente sbloccato solo le esportazioni commerciali di grano dall’Ucraina, con il cibo che scorre non verso i paesi bisognosi in Africa e Asia, ma verso l’Europa, mentre le esportazioni russe di fertilizzanti e grano continuano a essere paralizzate dall’Occidente.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago