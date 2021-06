Putin predice per gli Stati Uniti lo stesso destino dell’Unione Sovietica

All’avvicinarsi del suo incontro con Joe Biden, il capo del Cremlino ha stabilito che gli Stati Uniti stavano riproducendo gli errori commessi dall’URSS, quelli che hanno portato alla sua disgregazione.

Nei suoi rapporti con altri paesi, gli Stati Uniti stanno seguendo le orme dell’Unione Sovietica, ha detto Vladimir Putin in un incontro con i redattori delle agenzie di stampa, al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF).

” Qual è il problema degli imperi?” Si credono così potenti da potersi permettere piccoli errori e imprecisioni: li compreremo, li intimidiremo, troveremo un accordo con loro ” , ha dichiarato il presidente russo.

Secondo lui, in uno scenario del genere, il numero dei problemi aumenta gradualmente fino a quando non arriva il momento in cui ” non possiamo più gestirli “.

” E gli Stati Uniti stanno seguendo, con passo fiducioso, lo stesso percorso seguito dall’Unione Sovietica “, ha stimato il capo del Cremlino.

Relazioni in declino dal 2014

Le dichiarazioni di Putin giungono sullo sfondo del deterioramento senza precedenti delle relazioni russo-americane dalla dissoluzione dell’URSS di cui parla. Già danneggiate dalla crisi ucraina, le relazioni tra Mosca e Washington hanno vissuto un altro momento difficile dopo che gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di ingerenza nelle elezioni presidenziali del 2016.

Lo scorso marzo, Joe Biden ha risposto affermativamente alla domanda se considerasse il suo omologo russo un killer. Il giorno dopo, Vladimir Poutin ha risposto all’inquilino della Casa Bianca con un proverbio infantile che si potrebbe tradurre come ” È lui che dice chi è “.

Putin parla alle forze armate russe: “preparatevi”

Verso la vetta di Ginevra

Il 16 giugno i due presidenti si incontreranno a Ginevra per il loro primo vertice bilaterale. All’inizio della settimana, Putin ha assicurato che durante l’incontro avrebbe cercato di trovare un modo per migliorare le relazioni con gli Stati Uniti.

Tuttavia, Putin ha insistito nel sottolineare che Washington aveva l’obiettivo di “ contenere ” la Russia, da questo, secondo lui, sarebbero scaturite tutte le principali tensioni politiche tra i due Paesi.

Fonte: French Al Manar

Traduzione: Gerard Trousson