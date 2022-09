Putin: L’Occidente non vedrà il crollo della Russia





I paesi occidentali hanno cercato di stabilire un’enclave anti-russa in Ucraina per vedere la Russia sgretolarsi e l’operazione speciale militare è iniziata per impedire che questo scenario si verificasse, ha detto Vladimir Putin al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (OCS), che si è tenuto il 15 e 16 settembre a Samarcanda, Uzbekistan.

“Per decenni, i paesi occidentali hanno costantemente coltivato l’idea del collasso, prima dell’Unione Sovietica, e poi della Russia storica, nella sua stessa essenza”, ha detto Putin.

E per aggiungere: “Possono sempre aspettare. Lascia che risolvano i loro problemi come meglio credono”.

“È davvero deplorevole che a un certo punto sia nata l’idea di utilizzare l’Ucraina per raggiungere i propri obiettivi… La conclusione è evidente, per prevenire un tale sconvolgimento di eventi, abbiamo lanciato l’operazione militare speciale. Questo è ciò che alcuni paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, stanno cercando e hanno provato a fare: creare una sorta di enclave anti-russa, e da lì destabilizzare e minacciare la Russia”, ha sottolineato Putin.

Tentativi di attacchi terroristici ucraini

Il presidente russo ha riferito di tentativi di attacchi terroristici ucraini in Russia, in particolare contro installazioni nucleari, assicurando al contempo che la situazione era sotto controllo.

“Per quanto riguarda gli attacchi terroristici, sì, è molto grave, è infatti l’uso di metodi terroristici. Lo vediamo nelle uccisioni di funzionari nei territori liberati. Lo vediamo anche nei tentativi di attacchi terroristici sul nostro stesso territorio”, ha detto Putin.

Secondo lui, ci sono anche tentativi di attentati terroristici ucraini “vicino alle nostre installazioni e centrali nucleari, in Russia, per non parlare della centrale di Zaporozhye”.

Il presidente russo ha sottolineato che la Russia sta facendo di tutto per evitare il peggio: “Ci sarà una risposta, se non capiranno finalmente che questi metodi sono inaccettabili”.

“Ultimamente le forze armate russe hanno effettuato attacchi su obiettivi sensibili. Considerale misure precauzionali. Se la situazione continua a svilupparsi allo stesso modo, la risposta sarà più seria”, ha aggiunto Putin.

Nessun cambio di strategia

Il capo di stato russo ha anche indicato che il piano per l’operazione speciale non era soggetto ad adeguamenti.

“Lo stato maggiore prende misure rapide durante l’operazione, alcune cose sono considerate le più importanti, l’obiettivo principale è la liberazione dell’intero territorio del Donbass. Questo lavoro continua nonostante i tentativi di contrattacco dell’esercito ucraino”, ha osservato il presidente.

Ha sottolineato che ci sono solo soldati a contratto nell’esercito russo che prendono parte all’operazione speciale.

“Richiamo l’attenzione sul fatto che non stiamo coinvolgendo l’intero esercito, è solo una parte dell’esercito russo rappresentato da soldati a contratto”, ha detto.

Fonte: Agenzie