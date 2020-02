Putin Lascia la sua Volontà Politica, L’ultimo Messaggio Per L’Occidente: “Il Territorio Della Russia È Indivisibile”

da Redazione





di Arthur Evans

Il presidente russo Vladimir Putin concorda con la proposta di modifica della costituzione sull’indivisibilità del territorio della Federazione Russa. Putin ha fatto questa dichiarazione o commento durante un incontro con il famoso attore Vladimir Maskov.

C’è un’opinione secondo la quale, fin tanto che Putin è al timone della Russia, uno scenario di secessione non può svilupparsi, ma se un presidente debole lo dovesse seguire, come fu nel caso di Eltsin negli anni ’90, è possibile qualsiasi scenario in quella direzione.

Putin ha detto che avrebbe discusso la questione con gli avvocati e che gli piaceva l’idea in linea di principio. La regione di Kaliningrad, le Isole Curili e l’attuale status della Crimea sono i punti caldi. Tuttavia, non molto tempo fa, negli anni ’90, la Russia era minacciata dalla disintegrazione e da catastrofi di proporzioni molto maggiori, e peggio ancora in quegli anni di crisi, le persone al vertice del governo si trovarono pronte non solo a lasciar andare la geopolitica russa posizioni, ma anche per consentire la disintegrazione della stessa Russia.

La questione del Caucaso negli anni ’90 era di primaria importanza. Non un piccolo numero di persone del circolo liberale aveva obiezioni circa ulteriore disintegrazione e secessione, a quel tempo lo slogan liberale era ” concedere tutto quello che l’Occidente vuole”.

Il consolidamento del territorio russo sotto la forte leadership di Vladimir Putin è stato realizzato in modo abbastanza rapido ed efficace. Dato che, nella storia russa, la personalità dei politici ha un’enorme influenza sul processo decisionale, indipendentemente dalla forza militare ed economica del paese (esempio di Gorbachev), c’è il pericolo che un gruppo di persone possa venire dopo Putin, che nuovamente sia d’accordo con lo slogan “West or Death” degli anni ’90.

Per tali scenari, i nuovi cambiamenti costituzionali dovrebbero diventare un ostacolo insormontabile. Allo stesso tempo, Putin ha inviato un chiaro messaggio in Occidente che non ci potranno essere cambiamenti territoriali in caso di riunificazione con la Crimea o di conservazione delle posizioni nella regione di Kaliningrad. È una questione risoluta per il futuro. Tutti questi messaggi di Putin sono supportati dal rafforzamento delle forze armate e da una chiara dimostrazione del potere militare oltre i confini della Russia con un messaggio di disponibilità a proteggere gli interessi nazionali e geopolitici della Russia.

Putin con il responsabile della Difesa della Russia

La Russia ha solo due alleati, ” l’Esercito e la Marina”, disse l’imperatore Alessandro III, e Putin è vissuto in accordo con questo motto durante i suoi 20 anni di potere. Con la fine del mandato di Putin, è chiaro che deve pensare alla sua volontà politica e al suo retaggio. Presto l’intera politica ventennale del Presidente Putin sarà sottoposta al processo storico. Putin sa benissimo che i politici vanno e vengono, ma la Russia è eterna.

Nota: Le illusioni dell’Occidente di poter operare per indebolire la Russia e favorire in futuro la disgregazione di regioni della Federazione Russa, sono da considerare soltanto fantasie della mente malata del gruppo dei neocon che gestiscono la politica di Washington. Questo della indivisibilità e integrità della Russia sarà il lascito più importante della gestione politica di Vladimir Putin che passerà alla Storia come colui che seppe tenere testa all’Impero Anglo USA.

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/02/putin-leaves-a-political-will-the-last-message-to-the-west-russias-territory-is-indivisible/

Traduzione nota: Luciano Lago