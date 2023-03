Putin: “La Russia sarà costretta a rispondere se l’Occidente inizierà a usare armi con una componente nucleare in Ucraina”

Poco prima, il viceministro della Difesa britannico aveva dichiarato che il suo Paese avrebbe fornito a Kiev proiettili perforanti contenenti uranio impoverito

La Russia sarà costretta a rispondere se il Regno Unito fornirà all’Ucraina munizioni all’uranio impoverito, ha dichiarato martedì il presidente russo Vladimir Putin durante una dichiarazione congiunta con il suo omologo cinese Xi Jinping.

Riferendosi alla recente affermazione del vice ministro della Difesa britannico Annabel Goldie secondo cui il suo paese invierà al regime di Kiev munizioni che includono proiettili perforanti contenenti uranio impoverito, Putin ha detto: “Sembra che l’Occidente abbia deciso di combattere la Russia fino all’ultimo ucraino, non a parole, ma con i fatti. A questo proposito, vorrei sottolineare che se tutto ciò accade, la Russia dovrà reagire, tenendo conto che l’Occidente collettivo sta già iniziando a utilizzare armi con una componente nucleare”, ha affermato il leader russo.

In precedenza, il viceministro ha scritto lunedì, nella sezione “Domande, risposte e dichiarazioni scritte” del sito web del Parlamento britannico, che oltre alla consegna all’Ucraina di uno squadrone Challenger di carri armati principali, il Regno Unito “fornirà munizioni che includono proiettili perforanti contenenti uranio impoverito”, che sono “molto efficaci nel distruggere carri armati moderni e veicoli corazzati”.

L’uranio naturale è costituito da isotopi, principalmente U-238 e una piccola parte dell’isotopo U-235, che è estremamente radioattivo e naturalmente fissile. Nel processo di arricchimento per la creazione di combustibile nucleare o bombe nucleari, una grande quantità di U-238 impoverito (con molto meno U-235) viene prodotta come sottoprodotto. L’uranio impoverito contiene solo lo 0,3% di U-235, quindi le armi che lo contengono non sono proibite.

Allo stesso tempo, i critici di questo tipo di armi sollecitano la sua proibizione attraverso convenzioni internazionali, sostenendo che ha effetti negativi sull’ambiente, oltre a causare gravi malattie, come il cancro.

Il primo paese a utilizzare munizioni all’uranio impoverito fu la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Successivamente gli Stati Uniti e la NATO li hanno usati durante le loro invasioni all’estero e i bombardamenti contro i civili:

Il 24 marzo 1999, il blocco militare è intervenuto nel conflitto per l’indipendenza del Kosovo, lanciando 2.300 missili contro l’ex Jugoslavia senza l’approvazione delle Nazioni Unite. Secondo Srdjan Aleksic (direttore del gruppo di avvocati serbi che nel 2017 tentò di portare in giudizio la Nato per le sue azioni), durante quei bombardamenti l’Alleanza lanciò “tra le 10 e le 15 tonnellate di uranio impoverito”, che provocò un disastro ambientale e moltiplicò da cinque casi di malattie oncologiche. Questa offensiva ha causato la morte di centinaia di civili e ha distrutto una parte considerevole delle infrastrutture del paese.

Durante la Guerra del Golfo nel 1991 e l’invasione dell’Iraq nel 2003, le forze della coalizione hanno utilizzato migliaia di cartucce all’uranio impoverito, provocando grande indignazione tra le comunità locali, che denunciavano che questo materiale tossico moltiplicava i casi di cancro e le malformazioni congenite.

Inoltre, gli scienziati libici hanno scoperto che la NATO aveva usato questo tipo di armi quando ha bombardato quel paese nordafricano nel 2011, come indicato dagli alti livelli di radiazioni che hanno rilevato in un quartier generale dell’esercito libico che hanno attaccato.

Alla fine del 2015, le forze armate statunitensi hanno anche sparato contro la Siria migliaia di munizioni all’uranio impoverito.

Nota: Per questa serie di crimini di guerra commessi dagli USA e dalle forze alleate nessuna Corte di Giustizia ha emesso incriminazioni e mandati di arresto per i responsabili. Questo è “molto strano” visto l’attivismo della CPI dell’Ajia che si è mobilitata contro la Russia.

Fonte: RT Actualidd

Traduzione: Luciano Lago