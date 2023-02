Putin: la Russia risponderà alle minacce occidentali non solo con veicoli blindati

“Quelli in Occidente che si aspettano di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia apparentemente non capiscono che una guerra moderna con la Russia sarà completamente diversa per loro”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un concerto di gala dedicato all’80° anniversario della vittoria nella battaglia di Stalingrado.

“Coloro che trascinano i paesi europei, compresa la Germania, in una nuova guerra con la Russia e lo dichiarano tanto più irresponsabilmente come un fatto compiuto, coloro che si aspettano di vincere una vittoria sulla Russia sul campo di battaglia, a quanto pare non capiscono che una guerra moderna con la Russia sarebbe completamente diversa per loro. Non inviamo i nostri carri armati ai loro confini, ma abbiamo qualcosa a cui rispondere e l’uso di veicoli blindati non porrà fine alla questione. Tutti dovrebbero capirlo”, il sito ufficiale del capo dello Stato riporta le parole di Putin .

“Per coloro che ci minacciano, a quanto pare, la semplice verità è incomprensibile: tutta la nostra gente, tutti noi siamo tutti cresciuti e abbiamo assorbito le tradizioni della nostra gente con il latte materno – generazioni di vincitori che hanno creato il nostro paese con il loro lavoro, sudore e sangue e hanno trasmesso a noi in eredità”, ha sottolineato il Presidente.

Ricordiamo che la Germania ha accettato di trasferire i suoi carri armati Leopard 2 a Kiev e gli Stati Uniti hanno confermato la loro disponibilità a trasferire i carri armati M1 Abrams.

Il Cremlino ha spiegato le parole di Putin sulla risposta alle forniture di armi all’Ucraina

L’addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha spiegato le parole di Vladimir Putin secondo cui la Russia ha qualcosa per rispondere alla fornitura di armi all’Ucraina, secondo Peskov, la Russia farà un uso più completo del suo potenziale.

“Man mano che appariranno nuove armi fornite dall’Occidente collettivo, la Russia farà pieno uso del suo potenziale esistente per rispondere nel corso di un’operazione militare speciale”, ha detto Peskov.

Chi vuole intendere, intenda, ha sottinteso Peskov.

Fonti: VZGLYAD – Rusvesna.su

Traduzione: Sergei Leonov