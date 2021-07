Putin: la Russia può rilevare e colpire qualsiasi bersaglio nemico

La Marina russa ha la capacità di localizzare e colpire qualsiasi avversario contro di essa in mare, a terra e in aria.

“Oggi la flotta russa ha tutto il necessario per difendere infallibilmente la patria e i nostri interessi nazionali. Siamo in grado di rilevare qualsiasi bersaglio nemico sott’acqua, in superficie o in aria e, se necessario, sferrare un colpo irreversibile”, ha assicurato questa domenica il presidente russo Vladimir Putin.

In un discorso pronunciato in occasione dell’inaugurazione della parata navale svoltasi nella città di San Pietroburgo, situata nel territorio della Russia occidentale, in occasione della celebrazione del 325° anniversario della Marina russa, il presidente ha sottolineato che la Marina Eurasiatica del Paese è dotata di “ sistemi ipersonici più recenti, che non hanno ancora analoghi nel mondo, sottolineando che continuano a modernizzarsi.

In questo senso, il capo di Stato russo ha sottolineato che la Russia occupa un degno posto tra le principali potenze marittime mondiali, avendo percorso un colossale investimento nel suo sviluppo dall’umile nave di Pietro I il Grande alle potenti navi oceaniche e sottomarine da crociera con missili nucleari.

Secondo Putin, Mosca ha acquisito un’efficiente aviazione navale a lungo e corto raggio, complessi di difesa costiera affidabili e sistemi d’arma ipersonici ad alta precisione, tra gli altri.

Alla principale parata navale del paese eurasiatico partecipano più di 50 navi da combattimento, barche e sottomarini, circa 4.000 persone e più di 40 aerei ed elicotteri, tra cui i caccia Su-33, Su-27 e MiG-29, l’aereo l’anfibio Be-12 e gli elicotteri Mi-8 e Ka-31R. È inoltre prevista la partecipazione di navi della Marina Militare della Repubblica Islamica dell’Iran , dell’India e del Pakistan.

Le parate navali per la Giornata della Marina sono state organizzate ogni anno dal 1939 e non si sono svolte solo durante la Grande Guerra Patriottica (1941-1945). Tuttavia, questo evento si svolge quest’anno senza spettatori a causa della pandemia di COVID-19.

Negli ultimi anni, il paese eurasiatico ha modernizzato gran parte delle sue armi per far fronte agli attacchi alla sua sicurezza e ha testato molte di queste nuove armi nelle sue operazioni antiterrorismo in Siria.

Nota: La NATO e gli USA sono sempre più nervose per l’apparizione delle nuove armi russe. La Russia sta attrezzando le sue navi con armi ipersoniche, come l’incrociatore Ammiraglio Nakhimov, citato dal “National Interest”, mentre nello stesso tempo i russi hanno presentato un nuovo caccia multiruolo di V generazione dalle capacità nettamente superiori al suo omologo statunitense F35.

Le unità navali più significative dell’armata russa sono armate con missili ipersonici 3M22, Zircon che hanno una capacità di distruggere qualsiasi unità di superfice, oltre ad essere più manegevoli e di minor ingombro. Ogni nave importante della flotta russa sarà armata con un totale di 60 missili capaci di distruggere difese costiere o obiettivi interni fortificati.



Si tratta di missili che hanno una velocità impossibile da intercettare per qualsiasi difesa aerea e che possono aprire un corridoio per ogni tipo di offensiva aerea. Secondo gli analisti militari questo rappresenta un pericolo ed una minaccia senza precedenti per gli stessi Stati Uniti che non dispongono di un sistema di difesa aerea in grado di respingere un attacco di questo tipo.

La Russia si pone in questo modo in grado di difendersi e difendere i suoi alleati dalle minacce statunitensi e questo non è indifferente per paesi come la Siria, l’Iran, il Venezuela o la Bielorussia che sono soggetti a continui tentativi di aggressione da parte delle forze della NATO o degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

La Russia, al contrario degli Stati Uniti, ha dimostrato che non abbandona i suoi alleati e il presidente Putin ha lanciato un monito a qualsiasi nemico: qualunque aggressore sarà colpito e distrutto dalle nostre forze.

