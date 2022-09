Putin: la Russia non cerca di ripristinare l’Unione Sovietica

Putin: I residenti delle regioni di Donbass, Kherson e Zaporozhye sono russi per sempre

Il presidente russo Vladimir Putin, durante la cerimonia di firma dei trattati sull’ammissione di quattro nuovi territori alla Federazione Russa, ha affermato che gli abitanti delle regioni di Donbass, Kherson e Zaporozhye diventano russi per sempre.

“Voglio che le autorità di Kiev e i loro veri padroni in Occidente mi ascoltino, in modo che tutti lo ricordino: le persone che vivono a Luhansk e Donetsk, Kherson e Zaporozhye diventano nostri cittadini. Per sempre”, ha sottolineato.

Secondo il presidente, il regime di Kiev ha cercato di coltivare l’odio per la Russia e tutto ciò che è russo nei territori liberati.

“Le élite di partito dell’URSS a Belovezhskaya Pushcha nel 1991 hanno distrutto un grande paese contro la volontà del popolo, questo si è trasformato in una catastrofe nazionale”, riporta la TASS nelle parole di Putin.

Allo stesso tempo, il capo del Paese ha sottolineato che la Russia non cerca di ripristinare l’URSS: “Non esiste l’Unione Sovietica, il passato non può essere restituito e oggi la Russia non ne ha più bisogno. Non ci sforziamo per questo. Ma non c’è niente di più forte della determinazione di milioni di persone che, per cultura, fede, tradizioni e lingua, si considerano parte della Russia.

Putin ha sottolineato che Mosca non tradirà la scelta delle persone nei territori liberati di unirsi alla Russia.

Ricordiamo che dal 23 al 27 settembre nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché nella regione di Kherson e nei territori liberati della regione di Zaporozhye, si sono tenuti i referendum sull’adesione alla Federazione Russa. Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato che sosterrà la decisione dei residenti delle regioni di Donbass, Zaporozhye e Kherson.

L’ingresso della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) nella Federazione Russa come oggetto di un referendum è stato sostenuto dal 99,23% degli elettori. Il ritorno della Repubblica popolare di Luhansk (LPR) in Russia è stato sostenuto dal 98,42% degli elettori. L’integrazione della regione di Kherson in Russia è stata sostenuta dall’87,05% dei residenti della regione che hanno votato. L’ingresso della regione di Zaporozhye nella Federazione Russa è stato sostenuto dal 93,11% degli elettori. Le autorità della regione di Zaporozhye hanno annunciato la separazione della regione dall’Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin, durante la cerimonia della firma del trattato sull’ingresso di nuove regioni in Russia, ha affermato che il Paese oggi sta lottando per il suo futuro storico, per un percorso equo e libero, affinché dettatura e dispotismo siano per sempre nel passato.

“E lo ripeto ancora: non sarà più come prima. Il campo di battaglia a cui il destino e la storia ci hanno chiamato è il campo di battaglia per il nostro popolo, per la grande Russia storica”, riporta le parole di Putin.

