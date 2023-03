“

ABBIAMO STUDIATO ATTENTAMENTE LE VOSTRE PROPOSTE PER RISOLVERE LA CRISI ACUTA IN UCRAINA… NATURALMENTE, AVREMO L’OPPORTUNITÀ DI DISCUTERNE”, HA DETTO PUTIN.”

Ha anche aggiunto che la Cina procede “dai principi di giustizia e rispetto delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale”.

Ricordiamo che Xi Jinping sta effettuando una visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo. L’aereo di Xi Jinping è atterrato a Vnukovo.

In precedenza, il quotidiano VZGLYAD ha discusso di come la visita di Xi in Russia avrebbe chiarito il futuro dell’Ucraina.

La Russia ha studiato attentamente il piano cinese per una soluzione pacifica in Ucraina, ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il presidente cinese Xi Jinping al Cremlino.

Putin ha aggiunto che la Russia rispetta le iniziative della Cina per una soluzione pacifica in Ucraina. Sempre all’inizio dell’incontro, ha notato che avrebbe discusso il tema dell’Ucraina con Xi Jinping, riferisce TASS .

“Abbiamo studiato attentamente le vostre proposte per risolvere la crisi acuta in Ucraina… Naturalmente, avremo l’opportunità di discuterne”, ha detto Putin.

Ha anche aggiunto che la Cina procede “dai principi di giustizia e rispetto delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale”.

Ricordiamo che Xi Jinping sta effettuando una visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo. L’aereo di Xi Jinping è atterrato a Vnukovo.

In precedenza, il quotidiano VZGLYAD ha discusso di come la visita di Xi in Russia avrebbe chiarito il futuro dell’Ucraina.

Nota: Il Dipartimento di Stato USA di fatto ha già respinto il piano cinese prima ancora di leggerlo ed il portavoce statunitense John Kirby ha dichiarato che Washington in questo momento esclude una tregua in Ucraina.

Questo dimostra che l’Amministrazione Biden è interessata ad un conflitto sempre più esteso e duraturo.

Dal canto suo l’Ambasciatore Polacco a Parigi, Jan Emeryk Rościszewski, nel corso di una intervista, ha dichiarato che, in caso di sconfitta dell’Ucraina, la Polonia interverrà con le proprie forze in Ucraina.

Il gioco della NATO in Ucraina è ormai scoperto e le finzioni della propaganda sono ormai prive di qualsiasi credibilità.

Fonti: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago