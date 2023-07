Putin: la Russia è pronta per un confronto con la NATO

Alla domanda sulla preparazione di Mosca per uno scontro con il blocco militare in Siria, il presidente russo ha affermato di essere preparato “a qualsiasi scenario, ma nessuno lo vuole”.

In questo contesto, ha indicato che, su iniziativa degli Stati Uniti, è stato creato a tempo debito “un meccanismo speciale per prevenire questi conflitti”. “I leader di alcune unità comunicano direttamente tra loro e hanno l’opportunità di consultarsi su qualsiasi situazione di crisi”, ha spiegato.

“Questo indica che nessuno vuole uno scontro. Ma se qualcuno vuole, non noi, siamo pronti “, ha ribadito il presidente.

