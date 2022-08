Putin: la Russia apprezza che i suoi alleati non si pieghino all’egemone

KUBINKA (regione di Mosca), 15 agosto – RIA Novosti. La Russia apprezza molto i suoi alleati e le persone che la pensano allo stesso modo in diversi continenti, ha affermato il presidente Vladimir Putin, parlando al forum Army-2022.

“Questi sono stati che non si sottomettono davanti al cosiddetto egemone. I loro leader mostrano un vero carattere maschile e non si piegano”, ha detto.

Il discorso di Putin è stato tenuto nel corso dell’inaugurazione della la prima giornata del forum Army-2022.



il Forum tecnico-militare internazionale “Army-2022” è stato aperto nella regione di Mosca. Per l’industria della difesa, questa è una grande opportunità per concludere contratti internazionali e nazionali, per le forze armate – per ricostituire l’arsenale. Circa il più interessante alla mostra – nel rapporto di RIA Novosti.

Nuovi re della guerra

Particolare attenzione è rivolta ai droni e ai mezzi per combatterli. Il sistema aereo senza pilota BAS-750 è costituito da due elicotteri autoguidati, un controllo a terra e una stazione di supporto al volo. I droni funzionano in modo completamente autonomo per sei ore.

La fiera è una formidabile occasione per trattare gli acquisti di armamenti di fabbricazione russa e di altri paesi che sono in cooperazione con la Russia.

