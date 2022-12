Putin: la Russia addestrerà gli equipaggi bielorussi all’uso di munizioni con testate “speciali”





Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto colloqui con il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, lunedì a Minsk.

Russia e Bielorussia continueranno ad adottare misure per rafforzare lo spazio di difesa nel quadro della loro dottrina militare comune, ha dichiarato lunedì il presidente russo Vladimir Putin durante una conferenza stampa congiunta dopo aver tenuto colloqui con il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko.

“Penso che sia possibile concretizzare ulteriormente le proposte del presidente bielorusso sull’addestramento degli equipaggi degli aerei da combattimento bielorussi, che sono già stati riattrezzati per l’eventuale utilizzo di munizioni aeree con testate speciali “, ha affermato Putin.

“Questa forma di cooperazione non è una nostra invenzione”, ha sottolineato il leader russo. “Gli Stati Uniti, ad esempio, svolgono da decenni attività simili con i loro alleati all’interno del blocco NATO “, ha aggiunto.

In questo senso ha aggiunto che Mosca e Minsk danno priorità all’addestramento delle truppe e continueranno a praticare esercitazioni congiunte e seguiranno la produzione di nuovo equipaggiamento militare .

Da parte sua, Lukashenko ha annunciato che le Forze Armate del suo Paese hanno già messo in servizio i sistemi di difesa missilistica S-400 e i sistemi missilistici tattici Iskander forniti dalla Russia.

Il leader bielorusso ha sottolineato che “la situazione nel mondo sta cambiando drasticamente” e che questi cambiamenti “hanno senza dubbio un carattere trasformativo in profondità e in portata”.

“In effetti, si sta determinando il futuro dei popoli russo e bielorusso”, ha detto Lukashenko. “Oggi possiamo verificare che insieme siamo riusciti non solo a rimanere in piedi, ma anche a trovare opportunità per lo sviluppo delle nostre economie”, ha affermato.

Sanzioni con “effetto boomerang”

D’altra parte, Lukashenko ha commentato di essere “generalmente soddisfatto dei risultati delle discussioni sul concetto di mercato comune del gas e sui prezzi per i prossimi tre anni”. Nello specifico, il presidente ha assicurato che è stato fissato un prezzo “vantaggioso” per il gas russo che verrà fornito alla Bielorussia.

Allo stesso modo, il presidente bielorusso ha sottolineato che le sanzioni imposte dall’Occidente a Mosca e Minsk non hanno raggiunto i loro obiettivi. “L’importante è che queste restrizioni colpiscano con effetto boomerang chi le ha promosse. E non le subiscono chi ha ideato le sanzioni, ma le persone comuni e le aziende . Questo è nella coscienza di chi ha scatenato la guerra economica contro i nostri Paesi , e poi una guerra per procura contro la Russia da parte degli ucraini”, ha detto.

Da parte sua, Putin ha sottolineato che entrambi i Paesi stanno contrastando restrizioni ” illegali ” e tentativi di isolare Mosca e Minsk dai mercati internazionali.

La Russia non ha intenzione di “divorare” la Bielorussia

Quanto allo stato delle relazioni bilaterali, il capo di Stato russo ha smentito le voci sui piani di Mosca per “divorare” la Bielorussia. “La Russia non ha alcun interesse a inghiottire nessuno, semplicemente non ha senso”, ha dichiarato.

“Non è una questione di assorbimento, ma di armonizzazione della politica economica come si fa in tanti altri sindacati di integrazione. Il resto è stupidità, tentativi dei nostri detrattori di fermare il nostro processo di integrazione”, ha aggiunto.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago