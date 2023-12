Putin: La lotta della Russia contro l’Impero dell’egemone USA è una lotta di civiltà

……Ora – più precisamente… in occasione della riunione del Consiglio mondiale del popolo russo a Mosca il 28 novembre – Andrei Ilnitsky, il Patriarca e Putin, hanno fatto dichiarazioni di grande importanza. Putin, il patriarca della Chiesa Ortodossa e Ilnitsky stanno invertendo l’ordine della storia. L’immagine icona del carro trainato dal cavallo è una immagine simbolica. Ora è il carro dell’ideologia russa che trascina i cavalli delle forze russe in battaglia contro gli americani.

“Stanno combattendo contro di noi”, ha dichiarato Ilnitsky, “per il modo in cui le persone pensano, per il modo in cui percepiscono il mondo. In questo momento stiamo combattendo una guerra di civiltà per il futuro. È questa la guerra che stiamo conducendo sui nostri campi di battaglia. Vinceremo e ci riaffermeremo rinascendo, altrimenti la nostra identità verrà spazzata via. Questo è esattamente quello che è successo in Ucraina trent’anni prima dell’inizio della SVO [Operazione Militare Speciale]”.

Putin è andato oltre il semplice trafiggere l’imperatore. “La nostra lotta”, ha dichiarato , “per la sovranità e la giustizia è, senza esagerare, una lotta di liberazione nazionale, perché stiamo sostenendo la sicurezza e il benessere del nostro popolo, e il nostro supremo diritto storico di essere la Russia – una forte potenza indipendente”. , uno stato di civiltà. È il nostro Paese, è il mondo russo che ha sbarrato la strada a chi aspirava al dominio mondiale e all’eccezionalismo, come è accaduto tante volte nella storia. Ora stiamo combattendo non solo per la libertà della Russia ma per la libertà del mondo intero”.

Questa è la prima volta che Putin identifica la dottrina della liberazione nazionale nella guerra ideologica, economica e sul campo di battaglia contro la dottrina statunitense dell’egemonia e dell’eccezionalismo.

“Possiamo dire francamente che la dittatura di un egemone sta diventando decrepita. Lo vediamo e lo vedono tutti adesso. Sta andando fuori controllo ed è semplicemente pericoloso per gli altri. Questo è ormai chiaro alla maggioranza mondiale. Ma ancora una volta, è il nostro Paese ad essere ora in prima linea nella costruzione di un ordine mondiale più giusto. E vorrei sottolinearlo: senza una Russia sovrana e forte non è possibile alcun sistema internazionale duraturo e stabile”, ha detto Putin.

Durante il Consiglio mondiale del popolo russo, Ilnitsky ha affermato che le minacce dell’impero americano provengono da tre direzioni di attacchi statunitensi al paese e al popolo. “Non parlerò di aspetti puramente militari, ma di come non perdere il mondo. Questo è ciò che si chiama ideologia. Un mese fa è stata adottata la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Gli americani si posizionano come egemone globale. Le cosiddette autocrazie sono state dichiarate il nemico numero uno; infatti, sono gli stati nazionali che perseguono una politica sovrana. La Russia è menzionata in questo documento 69 volte! Anche più spesso della Cina. E l’Ucraina è citata solo come anti-Russia.

La Russia è l’avversario civilizzato dell’Occidente. Senza l’eliminazione della Russia lo sviluppo del mondo occidentale è impossibile. Non sarà possibile normalizzare le relazioni a causa della più profonda differenza di obiettivi e valori”.

“Allo stesso tempo”, ha continuato Ilnitsky, “la violenza è diventata il concetto determinante della politica occidentale. La guerra è una componente di un tale mondo di violenza. Come implementeranno questa violenza? Tutto è detto nella strategia di difesa nazionale degli Stati Uniti. Ci affrontano sulla terra, nell’aria, in mare, nello spazio. E anche nella sfera dell’informazione. Ma ora stanno lottando per il dominio informativo e cognitivo. I capi di stato maggiore congiunti degli Stati Uniti hanno identificato tre aree del loro attacco: guerra tecnologica (inclusa l’intelligenza artificiale); la guerra in città; il passaggio dalla dominanza informativa a quella cognitivo-mentale. Le operazioni psicologiche saranno potenziate il più possibile. Questo non è uno scherzo. Questa è la stessa guerra mentale il cui obiettivo è la distruzione dell’autocoscienza dei nemici”, ha sottolineato Ilnitsky.

Andrei Ilnitsky lavora dal 2015 al Ministero della Difesa come consigliere del ministro Sergei Shoigu . È consigliere di Stato della Federazione Russa di terza classe, è vice capo del Comitato esecutivo centrale del Partito Russia Unita e capo del Dipartimento per il lavoro con l’ambiente, le associazioni pubbliche e la comunità di esperti del partito al potere. Al Ministero della Difesa è considerato un esperto di guerra dell’informazione ed è considerato l’inventore del simbolo “Z” per l’operazione militare speciale. Prima del suo servizio militare, ha lavorato alla strategia della campagna elettorale per il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov.

“Il russo è un concetto spirituale e politico. Siamo grandi integratori. Costruiamo insieme il comune, senza distruggere il particolare. Siamo stati condotti all’inferno. Quindi, se vogliamo sconfiggere l’Occidente, dobbiamo sconfiggerlo nelle nostre teste. Le vittorie sul campo di battaglia seguiranno le vittorie nel campo del pensiero e dell’ideologia. Ma l’ideologia non è un prodotto della mente degli scienziati politici. Ne consegue da tutta la storia russa. In Occidente, tra l’altro, la minaccia principale è considerata l’offensiva conservatrice russa. E qui i nostri avversari hanno ragione. Pertanto, la Russia ha bisogno di una strategia di sicurezza mentale ”.

Tratto da: John Elmer web Dances with Bears

Traduzione e sitesi: Luciano Lago