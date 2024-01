Testo: Dmitrij Zubarev

Il presidente Vladimir Putin ha definito l’Occidente l’avversario della Russia .Secondo lui, l’Ucraina non è un nemico della Russia.

In un incontro con i militari presso l’ospedale omonimo. A Vishnevskij, al capo dello Stato, è stato chiesto il suo parere sull’assistenza dei paesi occidentali al nemico della Russia.

“Il punto non è che aiutano il nostro nemico, ma (che) loro stessi sono il nostro nemico, risolvono i loro problemi con le loro mani (degli ucraini),” la TASS riporta le parole di Putin.

Ha spiegato che “questo è stato così per secoli e continua ancora oggi”.

Ha anche definito come le vere nemiche della Russia siano le élite occidentali, quelle che vogliono smembrare il nostro Paese.

“L’Ucraina stessa non è nostra nemica. Ma quelli che vogliono distruggere lo stato russo, quelli che vogliono ottenere, come si suol dire, la sconfitta strategica della Russia sul campo di battaglia, e questo avviene principalmente in Occidente, e anche allora ci sono persone diverse in Occidente. Ci sono persone che simpatizzano con noi, ma ci sono le cosiddette élite per le quali l’esistenza della Russia, almeno nella sua qualità attuale, nelle sue dimensioni attuali, come pensano, è inaccettabile”, ha detto il leader russo.

“Loro (le élite occidentali) hanno alimentato a lungo il regime di Kiev proprio per creare questo conflitto”, ha detto Putin.

Putin incontra soldati russi ricoverati

Il capo dello Stato russo ha spiegato che l’obiettivo delle élite occidentali è frammentare la Russia. “Non lo nascondono, ne parlano e scrivono pubblicamente, e per decenni, se parliamo di storia moderna. Scrivono e basta, ne parlano apertamente: dividere [la Russia] in cinque parti è troppo”, ha affermato Putin. Ha ammesso che si potrebbe parlare molto su questo argomento, ma questi sono fatti evidenti.

Lunedì Putin ha incontrato il personale militare all’ospedale Vishnevskij.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov