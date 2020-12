Putin ha ordinato alle Forze Armate Russe di predisporre le difese sotterranee antinucleari: missili e bunker profondi

Si rincorrono voci sulla situazione di Putin e della sua salute, di una possibile malattia. Voci smentite da fonti ufficali russe.

Se Putin avesse sentore di dover lasciare la sua posizione di comando, non avrebbe esitazione a predisporre prima tutte le difese più avanzate per lasciare la Federazione Russa nella massima sicurezza.

Di fronte ll’aggressività degli Stati Uniti e della NATO, la Russia asta prendendo per la prima volta le sue contromisure.

Una cosa è vera, la Russia ha preso una strana svolta verso Armaghedon.

Secondo quanto riferisce la TASS, il presidente Putin ha detto:

“La Russia ha notevolmente ampliato le capacità analitiche e operative dei sistemi di comando e controllo delle forze nucleari strategiche …”

Ha aggiunto che la Russia “ha notevolmente modernizzato i centri di comando e controllo fissi e mobili, ha ampliato le loro capacità analitiche e operative, inclusa la fornitura di informazioni, il monitoraggio e l’analisi situazionale”.

Un messaggio indiretto agli americani, perchè capiscano che la Russia sta facendo sul serio.

Come nel film del 1964 Dr. Stranamore , gli occhi russi muovono il loro comando e controllo in profondità nel sottosuolo, dove nessuna arma americana può toccarlo.

Pericolo di una terza Guerra Mondiale? I russi hanno intenzione di sopravvivere.

Dalle parole di Putin si può avere un’idea di dove sia la sua testa:



“Prima di tutto, dobbiamo lavorare seriamente per aumentare la capacità di sopravvivenza dei sistemi di controllo. Ce ne rendiamo tutti conto e siamo consapevoli che molto dipende dalla sopravvivenza di questi sistemi e dalla loro capacità di continuare a operare in un ambiente di combattimento. In effetti, dobbiamo garantirlo anche in caso di attacco nucleare.

“Mi hanno detto che la creazione di una struttura assolutamente sicura per il controllo delle forze nucleari strategiche, tra le altre, è prossima al completamento e che avrà un margine di sicurezza molto elevato.

“In secondo luogo, dovremmo verificare costantemente l’efficienza dei principali componenti dei sistemi di controllo delle forze nucleari strategiche durante le esercitazioni al posto di comando e altri eventi, comprese le ispezioni di sfida inaspettate per valutare la prontezza al combattimento della triade che è già diventata regolare.

“In terzo luogo, dobbiamo continuare a sviluppare sistemi avanzati per il controllo delle forze strategiche. Ciò di cui stiamo parlando è che oggi stiamo facendo le cose giuste e questi sistemi sono in buono stato.

“Tuttavia, per quanto moderni e avanzati possano essere oggi, non possiamo restare inattivi e ce ne rendiamo conto tutti. Dobbiamo pensare a cosa accadrà domani e dopodomani. “

Il motivo per cui Putin ha speso somme molto elevate per costruire un nuovo bunker sotterraneo profondo a prova di bomba nucleare per il comando e il controllo nucleare è di grande preoccupazione, secondo un rapporto della “Real Clear Defense” .

C’è un’enorme differenza tra la modernizzazione delle strutture dell’era sovietica e la costruzione di strutture completamente nuove e molto costose che “avranno un margine di sicurezza molto alto” contro gli attacchi nucleari.

Vecchi Bunker sovietici sulle coste

La sua effettiva soglia di primo utilizzo delle armi nucleari è inferiore a quanto contenuto nel decreto pubblico russo? Per il bene dell’umanità, le implicazioni dei nuovi bunker russi a prova di bomba nucleare dovrebbero essere esaminate seriamente.

La notizia arriva sulla scia di un altro sviluppo sorprendente.

Secondo Radio Free Europe , l’esercito russo ha annunciato il dispiegamento di missili avanzati di difesa aerea verso le Isole Curili rivendicate dal Giappone.

I sistemi missilistici di difesa aerea S-300V4 sono entrati in servizio di combattimento sulle Isole Curili, oltre ai sistemi missilistici Tor-M2 a corto raggio dispiegati lì in precedenza, ha dichiarato martedì il distretto militare orientale della Russia in una dichiarazione.

La stazione televisiva del ministero della Difesa russo, Zvezda, ha riferito che i sistemi missilistici di difesa aerea sono stati schierati su Iturup, una delle quattro isole Curili più meridionali.

Incredibilmente, una Russia decisa, intenzionata a non farsi sorprendere da un annientamento nucleare, ha continuato a rafforzare le sue forze sulle isole, incluso lo stazionamento di aerei da combattimento avanzati e missili anti-nave.

L’Unione Sovietica ha sequestrato i Kuriles negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale dal Giappone, che continua a rivendicare i diritti territoriali sulle isole che li chiama Territori del Nord.

In altre parole, sono state annesse e non la Russia non le restituisce, dato il loro valore strategico, così come gli statunitensi non resituiranno mai l’Isola Diego Garcia (nell’Oceano Indiano) alle Mauritius, a cui furono sottratte nel 1965 e neppure le isole Malvinas saranno restituite dalla Gran Bretagna all’Argentina.

La disputa sulle isole ha impedito a Russia e Giappone di firmare un trattato di pace che poneva formalmente fine alla guerra e decenni di sforzi diplomatici per negoziare una soluzione equa.

Tokyo è molto sensibile alle mosse militari di Mosca sulla catena di isole strategicamente importante che si estende a nord-est dall’Hokkaido giapponese all’Estremo Oriente russo.

Da ultimo ha destato allarme l’incidente con la USS John S McCain che era entrata nelle acque territoriali russe nel Golfo di Pietro il Grande.

L’ ammiraglio Vinogradov , un cacciatorpediniere russo, ha avvertito verbalmente la USS John S. McCain che sarebbe stata speronata se non avesse lasciato l’area dopo aver violato il confine di oltre un miglio, secondo il ministero della Difesa russo.

Bunker missilistici russi dalla costa pacifica Kamchatka

Il McCain , un cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke, è immediatamente tornato in acque neutre dopo l’avvertimento, così dice il Cremlino, che sembra deciso a respingere le intrusioni delle navi USA. .

L’area in questione è stata rivendicata dalla Russia come parte delle sue acque territoriali dal 1984, ma gli Stati Uniti non riconoscono tale affermazione.

La US Navy ha respinto le accuse russe, ha riferito l’USNI .

“La dichiarazione della Federazione Russa su questa missione è falsa. La USS John S McCain non è stata “espulsa” dal territorio di nessuna nazione. McCain ha condotto questo FONOP in conformità con il diritto internazionale e ha continuato a condurre normali operazioni in acque internazionali “, si legge nella dichiarazione.

“L’operazione riflette il nostro impegno a sostenere la libertà di navigazione e gli usi legali del mare come principio, e gli Stati Uniti non si inchineranno mai intimiditi o saranno costretti ad accettare rivendicazioni marittime illegittime, come quelle fatte dalla Federazione Russa”.

Gli Stati Uniti rivendicano il loro diritto di scorazzare nelle acque di tutti i mari e da utlimo hanno intensificato le loro incursioni anche nel Mar Nero e nel Mar Cinese meridionale.

In questo frangente, è stato detto che “il terrorismo non è più la più grande minaccia per gli Stati Uniti”, secondo il segretario della Marina Kenneth Braithwaite durante un’audizione sulla prontezza della Marina e del Corpo dei Marines. La vera minaccia è quella dalla Russia che sta aumentando e la Marina deve riorganizzarsi per affrontarla.

Le mosse russe nell’Atlantico e nell’Artico hanno anche spinto l’esercito americano a rinforzare la flotta atlantica, ha riferito Military.com . Si prospetta una grande sfida per il controllo del Mar Artico che la Russia rivendica in buona parte perchè prospicente alle sue coste della Siberia.

Forze russe nell’Artico

Quando i marinai lasciano la costa orientale, dovrebbero aspettarsi di operare in uno spazio contestato, ha detto questa primavera il vice ammiraglio Andrew “Woody” Lewis, comandante della 2a flotta.

“Le nostre navi non possono più aspettarsi di operare in un porto sicuro sulla costa orientale, o semplicemente attraversare l’Atlantico senza ostacoli per operare in un altro luogo”, ha detto.

Dichiarazioni che lasciano intendere una sfida sui mari tra le flotte USA e la flotta russa e quella cinese.

Il finale non è chiaro; con la nuova Amminsitrazione Biden che ha dichiarato quella russa come “una minaccia esistenziale per l’America”, ci si può aspettare di tutto.

Nel frattempo Putin ha dato ordine di prepararsi.

Fonti: Asia Times – Sputnik News

Traduzione e sintesi: Luciano Lago