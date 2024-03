Putin ha imparato dai suoi errori e oggi ci dà lezioni preziose

di Eduardo Vasco

La vera “multipolarità” sarà praticabile solo quando non ci saranno più potenze imperiali, cioè quando gli attuali regimi politici ed economici delle grandi potenze capitaliste, Stati Uniti ed Europa, cesseranno di esistere.

Nella sua intervista con il giornalista americano Tucker Carlson, il presidente Vladimir Putin ha menzionato un fatto che, per chi – come me – non seguiva la politica internazionale 20 anni fa, sembra surreale.

Il leader russo ha fatto riferimento a un incontro avuto con l’allora presidente americano Bill Clinton al Cremlino di Mosca.

“Gli ho chiesto: ‘Bill, se la Russia sollevasse la questione dell’adesione alla NATO, pensi che sarebbe possibile?'” Ha detto Putin a Carlson. “Clinton ha risposto: ‘Sarebbe interessante, penso di sì!’” ha continuato. La sera dello stesso giorno, quando i due si incontrarono di nuovo a cena, l’opinione di Clinton era cambiata radicalmente. “’Ho parlato con la mia squadra. Adesso non è più possibile”, ha detto Clinton a Putin, secondo quest’ultimo.

“Se avesse detto ‘sì’, il processo di avvicinamento sarebbe iniziato e, alla fine, questo sarebbe potuto accadere se avessimo visto un desiderio sincero da parte dei partner”, ha spiegato a Carlson.

Pochi giorni dopo questa famosa intervista che fece il giro del mondo, la BBC mandò in onda un’intervista con un ex capo della NATO confermando le intenzioni di Putin di aderire all’alleanza militare all’inizio degli anni 2000. “Avevamo un buon rapporto”, ha rivelato George Robertson.

Il Putin che ha incontrato “voleva collaborare con la Nato” ed “era molto, molto diverso da questo quasi megalomane di oggi”, ha ricordato lo storico membro del partito laburista britannico, strenuo difensore della schiavitù in Scozia sotto il giogo inglese – anche se è Scozzese – e non si rende conto di non avere alcuna moralità assoluta per criticare l’intervento russo in Ucraina.

Con tutta l’arroganza di un britannico che pensa ancora di possedere il mondo, Robertson ha indicato che le potenze imperialiste che, sotto il suo mandato a capo della NATO, hanno finito di attaccare la Jugoslavia e hanno iniziato le invasioni dell’Afghanistan e dell’Iraq, non volevano affrontare la Russia come un pari, ma piuttosto come un vassallo all’interno dell’organizzazione.

Putin potrebbe non aver compreso appieno il messaggio in quel momento. Non si era ancora reso conto delle aspirazioni espansionistiche della NATO. Ha combattuto contro i separatisti musulmani ceceni, che hanno compiuto attacchi terroristici sul territorio russo. Pertanto, ha sentito il bisogno di sostenere la famigerata “guerra al terrore” di George W. Bush.

In effetti, fino ad allora le relazioni tra la Russia e l’Occidente erano state relativamente buone dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Eltsin era un beniamino della “comunità internazionale”, così come Gorbaciov. Ma la devastazione economica causata dallo shock neoliberista non ha soddisfatto una parte importante dell’élite russa, in particolare l’esercito.

La crisi politica, economica e sociale non era stata risolta. Nel 1998, otto aziende agricole su dieci erano fallite e 70.000 fabbriche di proprietà statale avevano chiuso. Nel 1994, un terzo dei russi viveva al di sotto della soglia di povertà e, anche dieci anni dopo, il 20% si trovava ancora in questa situazione. La Russia aveva perso il 10% della sua popolazione a causa della ferocia capitalista. I tassi di suicidio, omicidio, alcolismo, uso di droghe, malattie sessualmente trasmissibili e prostituzione erano aumentati in modo esponenziale. Enormi manifestazioni di piazza hanno espresso il malcontento della popolazione, che ha quasi portato al ritorno al potere del partito comunista. Il presidente del paese era un ubriacone e la guerra cecena minacciava di estendersi ad altre regioni e di balcanizzare la Russia; la divisione della Jugoslavia avvenne parallelamente alla crisi russa.

Putin è salito al potere come naturale successore di Eltsin. Ma le reali condizioni in Russia (interne ed esterne) lo hanno costretto a prendere la strada opposta. Al trattamento di seconda classe ricevuto dalle potenze occidentali e agli spostamenti della NATO verso i suoi confini si sono aggiunte le pressioni sociali interne.

Ha cominciato stabilizzando la situazione interna. Ha rinazionalizzato aziende chiave nei settori del gas, del petrolio e dell’aviazione, come Rosneft, Yukos (fusa in Rosneft), Gazprom e Aeroflot e ha creato RZD per controllare il sistema dei trasporti. Ne hanno beneficiato anche i capitalisti nazionali (o “oligarchi”, secondo la propaganda dei banchieri internazionali) a scapito degli stranieri. Allo stesso tempo, combatté i separatisti con pugno di ferro, riprese il controllo del Caucaso, pacificò la regione e unificò completamente il paese.

Conflitto tragli USA di Biden e Putin

Nonostante abbiano ufficialmente sostenuto la guerra di Putin contro i ceceni, gli Stati Uniti hanno in realtà una duplice politica. Allo stesso tempo, era nell’interesse delle potenze imperialiste dividere la Russia per indebolirla ancor più di quanto fecero con la caduta dell’URSS. Dopotutto, anche se il governo di un dato paese è un alleato, è sempre preferibile all’imperialismo ridurre il suo territorio per facilitarne il dominio.

Pur non accettando l’integrazione della Russia, le potenze imperialiste acquistarono gli ex alleati di Mosca e li integrarono nella NATO. Nel 1999 si unirono all’alleanza la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia. Nel 2004 è stata la volta di Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania. Nel 2009, Albania e Croazia. La Russia era circondata militarmente, con armi puntate sul suo territorio, dagli stessi popoli che, all’epoca, avevano già devastato l’Iraq e l’Afghanistan.

La rivoluzione arancione in Ucraina nel 2004 e la guerra in Ossezia nel 2008 hanno rafforzato le argomentazioni di coloro che mettevano in guardia contro una minaccia reale per la Russia. Ma a quanto pare queste voci non erano ancora dominanti al Cremlino. Mosca – e anche Pechino, tra l’altro – hanno permesso i bombardamenti di Stati Uniti, Regno Unito e Francia contro la Libia e la successiva esecuzione di Muammar Gheddafi, credendo ingenuamente che l’imperialismo occidentale si sarebbe fermato lì.

Ma i russi stavano imparando dalle recenti esperienze. Il famoso discorso di Putin alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007, durante il quale criticò la demagogia pseudodemocratica, il modello unipolare e l’espansionismo imperialista e le sue guerre di conquista, indicava che la Russia stava già capendo cos’è l’imperialismo. Putin ha parlato per la prima volta a tutti i leader mondiali del pericolo dell’espansione della NATO ai confini della Russia. Ha anche menzionato l’ingiusta ed estrema disuguaglianza nelle relazioni economiche tra i paesi ricchi e quelli poveri e ha citato l’esempio del suo Paese.

“Oltre il 26% dell’estrazione petrolifera in Russia è effettuata da capitali stranieri. Provate a trovare un esempio simile in cui le aziende russe partecipano così ampiamente ai settori economici chiave dei paesi occidentali. Questi esempi non esistono. Vorrei anche ricordare la parità degli investimenti esteri in Russia e di quelli realizzati dalla Russia all’estero. È circa 15 a uno. Per molto tempo ci è stato parlato più volte di libertà di espressione, libertà di commercio e pari opportunità, ma per qualche motivo esclusivamente in riferimento al mercato russo”. – Questa affermazione ha un significato che, ancora oggi, la maggior parte delle persone non riesce a comprendere.

La Russia ha cambiato definitivamente la sua posizione in seguito alla completa distruzione della Libia. Dalla convinzione di collaborare con coloro che cercavano di opprimerlo, passò a una politica di difesa contro tale oppressione. Quando Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno cercato di ripetere in Siria ciò che hanno fatto in Libia, Mosca e Pechino hanno finalmente usato il loro potere di veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Si sono resi conto che la crisi del 2008 avrebbe costretto le nazioni imperialiste ad approfondire lo sfruttamento del resto dei paesi per salvare i loro monopoli e garantire il mantenimento del vecchio e marcio ordine mondiale. E Russia e Cina, con le loro risorse naturali, il grande mercato di consumo e, allo stesso tempo, il potenziale economico e militare, sarebbero sicuramente i principali obiettivi di questo attacco.

Operazione russa in Ucraina

Tuttavia la Russia non era ancora all’altezza del compito di contrastare le minacce imminenti. Ecco perché non ha impedito il colpo di stato del 2014 in Ucraina. Da quel momento in poi, ha imparato ad adattare la propria economia alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall’Europa a causa della reincorporazione della Crimea e ha accelerato lo sviluppo e la modernizzazione della propria potenza militare.

Tuttavia, mentre cresceva l’aggressione imperialista contro le piccole nazioni – con l’invasione parziale della Siria da parte degli Stati Uniti e l’invasione totale del Mali da parte della Francia e con i colpi di stato in Asia e soprattutto in America Latina – la crisi al centro del sistema imperialista si stava intensificando. Si è espresso soprattutto su Brexit e polarizzazione politica negli Usa La crisi iniziata nel 2008, invece di essere superata, ha mostrato segni di ritorno. Le forze imperialiste hanno mostrato segni di debolezza.

Infine, l’improvvisa espulsione degli Stati Uniti da parte dei talebani dall’Afghanistan, nel 2021, ha aperto la strada tanto agognata dalla Russia per rispondere al soffocamento che le è stato imposto. L’intervento militare nella guerra in Ucraina (guerra iniziata nel 2014) completa due anni dimostrando al mondo che la Russia ha imparato la lezione degli ultimi 30 anni. Il governo di Vladimir Putin non ha più fiducia nell’imperialismo e sta cercando di contrattaccarlo. E mentre guardavano, sbalorditi, mentre l’esercito russo si rivoltava contro la NATO e diceva “no” alla cattura dell’Ucraina per attaccare la Russia, i popoli del mondo hanno scoperto che è tempo di fare come i russi – e prima ancora, gli afgani. – fatto. La spettacolare operazione Storm of al-Aqsa e l’eroica guerra di resistenza dei palestinesi contro i sionisti sono state possibili solo perché i talebani hanno aperto la strada e i russi l’hanno ampliata, scuotendo l’intero sistema imperialista mondiale.

Non c’è dubbio che altre nazioni oppresse seguiranno l’esempio della Russia. Dal 2022, infatti, Mosca attira un numero crescente di sostenitori alla sua proposta di lotta all’egemonia occidentale.

Putin con leader iraniani

Putin pensava di poter partecipare da pari a pari alla divisione del mondo, come aveva pensato Stalin. Ma già da molto tempo il club imperialista è chiuso a nuovi membri. Poiché Putin è più intelligente di Stalin – e di quasi tutti i leader nazionali contemporanei – ha abbandonato le prospettive di cooperazione con la NATO e (grazie a Dio!) si è trasformato in un “megalomane”, nelle parole di George Robertson.

C’è solo un ostacolo da superare affinché i russi possano ottenere il massimo dei voti nei compiti a casa: la completa indipendenza della Russia dalle grandi potenze capitaliste. Questo, infatti, è l’ostacolo più grande. Malgrado gli spettacolari progressi degli ultimi anni, il vecchio ordine imperialista esercita ancora un’importante influenza sull’economia, sulla politica e sulla società russa.

Questo livello di indipendenza può essere raggiunto solo con una vittoria sulle potenze imperialiste. Cioè, una vittoria sul dominio mondiale dell’imperialismo. La vera “multipolarità” sarà praticabile solo quando non ci saranno più potenze imperiali, cioè quando gli attuali regimi politici ed economici delle grandi potenze capitaliste, Stati Uniti ed Europa, cesseranno di esistere. Quando il sistema capitalista internazionale sarà superato, ponendo così fine all’era dello sfruttamento di una nazione da parte di un’altra. Sfortunatamente, questo non dipende più dalla Russia. Ma la sua azione contro questo ordine internazionale è un sostegno prezioso per gli altri popoli, che accelera il processo di decomposizione di questo vecchio ordine e ci incoraggia a credere che un altro mondo è possibile.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago