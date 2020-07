Putin ha il sogno di riformare l’Ordine Mondiale

da Redazione

di Mk Bhadrakumar

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso al centro commemorativo dell’Olocausto, Yad Vashem, a Gerusalemme, il 23 gennaio 2020, in occasione dei 75 anni dalla liberazione di Auschwitz

Mosca ha un modo di segnalare alla Casa Bianca su questioni critiche di volta in volta attraverso dichiarazioni pubbliche calibrate per attirare l’attenzione del presidente Trump. Succede di solito la domenica, come l’11 luglio, quando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha trasmesso un segnale complicato che ha attirato l’attenzione sul crescente sconforto di Mosca secondo cui la relazione russo-americana è andata in pezzi.

In questo contesto, la telefonata del segretario di Stato americano Mike Pompeo alla controparte russa Sergey Lavrov lunedì non è stata una sorpresa totale, dove ha discusso l’idea che il presidente Vladimir Putin aveva articolato per la prima volta in un discorso al quinto incontro del Forum sull’olocausto a Gerusalemme a gennaio 23, 2020 – sulla necessità imperativa di coreografare un nuovo ordine mondiale, e sull’alta responsabilità dei membri permanenti del Consiglio delle Nazioni Unite a lavorare per esso organizzando una riunione al vertice entro settembre.

Peskov ha espresso la profonda angoscia del presidente Putin per la preoccupazione numero uno di Mosca oggi nella politica globale che ha profonde implicazioni per l’equilibrio e la stabilità globali – vale a dire, il rinnovo del Nuovo START (Trattato strategico di riduzione delle armi) con gli Stati Uniti, che dovrebbero farlo “scadere” in Febbraio.

Ancora una volta, nel fine settimana, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, un alto funzionario del Cremlino al momento, ha detto all’agenzia di stampa Interfax che la possibilità di Trump di vincere le elezioni presidenziali di novembre a novembre “non sembra brillante”. Nel frattempo, Medvedev ha anche trasmesso un messaggio complicato secondo cui potrebbe non essere ancora troppo tardi per salvare la carriera politica di Trump.

Ha detto : “Il popolo americano deciderà. Trump ha molti problemi, che influiscono sulla sua valutazione. È praticamente in ritardo rispetto al suo principale rivale. Tuttavia, è una persona creativa ed è del tutto possibile che un miracolo, accaduto quattro anni fa, possa ripetersi. Ma per ora, le sue possibilità non sembrano brillanti, considerando le gravi situazioni economiche causate da coronavirus e disordini razziali. “

È interessante notare che questa è più o meno la valutazione cinese della politica americana. A quanto pare Mosca crede nei “miracoli” e spera che Trump, “una persona creativa”, possa ancora ripetere l’incredibile impresa del 2016 quando aveva superato Hillary Clinton. Considerando che anche Pechino non ha cancellato del tutto Trump . Il discorso politico del consigliere di Stato e del ministro degli Esteri Wang Yi al colloquio Cina-USA della scorsa settimana davanti a un pubblico che includeva Henry Kissinger conteneva lampi di apertura a Washington.

I commenti cinesi si sono concentrati sul maltrattamenti di Trump sulla pandemia di Covid-19 come genesi dei suoi guai. L’argomentazione è questa: Trump ha calcolato male che misure forti per controllare la pandemia potrebbero danneggiare lo slancio dell’economia americana e, quindi, ha deliberatamente minimizzato la minaccia del virus – ma solo per finire con il suo sgomento il virus si è diffuso a spirale controllare e devastare l’economia.

Pechino pensa ancora di poter aiutare Trump a invertire la tendenza della pandemia con la notevole competenza acquisita, portando alla ribalta la sua ricerca sui vaccini, ecc. Trump stesso avrebbe capito ormai che la sua tirata del virus Wuhan non è più utile come tavola di campagna.

Basti dire che Pompeo ha alzato il telefono e ha disprezzato Lavrov lunedì in un momento delicato – senza dubbio, su istruzioni di Trump. La lettura russa, espressa in tono positivo, ha sottolineato che i due migliori diplomatici hanno avuto una “discussione dettagliata dei preparativi per la riunione dei leader dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite proposti dalla Russia. Si sono scambiati opinioni sulla fornitura di stabilità strategica nel contesto delle prossime riunioni dei gruppi di lavoro russo-americani su temi militari e politici. “

In sostanza, Trump sta rivisitando una proposta originariamente formulata sei mesi fa da Mosca e Parigi – con l’appoggio entusiastico di Pechino – che una riunione al vertice dei capi di stato dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è diventata un’esigenza imperativa, 75 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, per stabilire un nuovo ordine di pace che assicuri che un’orribile catastrofe non visiterà mai più l’umanità.

Nuovo Ordine Mondiale

La lungimirante iniziativa di Putin, spiegata per la prima volta nel potente discorso di Gerusalemme , ha anticipato la tensione a cascata nel sistema internazionale derivante dalla combinazione della pandemia di Covid-19, con il colossale declino dell’economia fisica, il collasso sistemico del sistema finanziario e un crescente confronto geopolitico tra le maggiori potenze, che oggi sta portando a un punto di rottura che può degenerare nel caos sociale e nella guerra diffusa.

L’iniziativa di Putin riflette la sua convinzione che anche una moltitudine di piccoli passi e misure per far fronte a tutte le diverse crisi non sarà più sufficiente; a dir poco un vero Grande Disegni può fornire una soluzione completa. Ci sono molti aspetti di un Grande Designo. Per cominciare, le drammatiche crisi che attualmente minacciano il mondo richiedono un nuovo ordine economico mondiale basato su un sistema di New Bretton Woods. Un programma di investimenti secondo la tradizione del New Deal del presidente Franklin Roosevelt potrebbe fornire un filo conduttore molto utile tra i capi di stato del P5, che in passato hanno fatto riferimento a FDR in termini positivi.

Allo stesso modo, l’agenda dovrebbe includere una separazione bancaria precedente alla Glass-Steagall; un piano di sviluppo industriale su scala globale: un New Deal per il mondo intero; e un sistema di crediti: un New Bretton Wood; e, soprattutto, un sistema sanitario mondiale, vale a dire un moderno sistema sanitario in grado di soddisfare almeno lo standard che la Cina ha dimostrato a Wuhan nella lotta contro la pandemia.

Putin era profondamente consapevole che un vertice del P5 entro settembre sarà con ogni probabilità l’ultima possibilità di stabilire una base di fiducia per un orientamento strategico delle relazioni internazionali tra le cinque principali potenze nucleari. È noto che nella storia a priori , gli stessi istinti politici di Trump erano diretti a intrattenere buoni rapporti con la Russia e la Cina. Aveva persino parlato della necessità di un condominio tra le tre grandi potenze per affrontare le sfide globali.

Senza dubbio, guardando il nostro pianeta dall’alto, la cooperazione tra le due maggiori potenze nucleari e tra le due più grandi economie del mondo è indispensabile se l’umanità vuole superare questa pandemia e altre imminenti pandemie, così come la fame, la povertà e il sottosviluppo .

Anche nella visione del mondo di Putin, indipendentemente dallo scenario cupo prevalente, il triangolo USA-Russia-Cina ha buone prospettive di “passare in modo costruttivo” e “formare la base per tracciare l’intera storia delle relazioni internazionali”, come messo in evidenza in un’intervista molto sfumata di Tass della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova la scorsa settimana in un segnale intelligente a Washington e Pechino.

Guardia d’onore cinese per Putin

La grande domanda è: fino a che punto giocherà l’establishment neoliberale transatlantico, per il quale la sconfitta di Trump nelle elezioni di novembre è la priorità che consuma tutte le altre. È utile ricordare che il “virus Wuhan” è stato inizialmente evocato dagli ex capi del servizio segreto britannico di intelligence MI6, Sir John Sawers e Sir Richard Dearlove, e dalla società londinese Henry Jackson Society che, in una palese provocazione, ha sfidato La Cina a pagare $ 9 trilioni in riparazioni!

Questo micidiale centro di potere a Londra ha anche ideato il “Russiagate” per creare un pantano per la presidenza di Trump. Fortunatamente, “Russiagate” ha incontrato una fine ignominiosa e la teoria della cospirazione del virus Wuhan è stata respinta perché infondata anche dagli esperti medici americani. (Una delegazione dell’OMS è attualmente a Wuhan per indagare sulle origini del virus e sulla cronologia della pandemia.)

Tuttavia, è essenziale che gli statisti delle cinque maggiori potenze nucleari del mondo provino e perdano piuttosto che non cercare affatto di esplorare come un programma completamente diverso possa essere pianificato per l’agenda della politica internazionale al fine di prevenire gli effetti cumulativi del pandemia, fame, collasso economico – e un crollo finanziario – che stanno diventando il destino dell’umanità.

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Sergei Leonov