Putin ha definito “superficiale” l’atteggiamento della NATO nei confronti delle linee rosse della Russia





di Alexey Degtyarev

Le azioni dell’Alleanza del Nord Atlantico nel Mar Nero vanno oltre certi limiti, ha affermato il presidente Vladimir Putin in una riunione allargata del collegio del ministero degli Esteri russo.

“Per quanto riguarda il Mar Nero, quest’ultimo è già utilizzato dalla NATO generalmente oltre certi limiti. I bombardieri strategici volano a una distanza di 20 chilometri dal nostro confine di stato. Sono noti per trasportare armi molto serie “, ha detto il capo dello stato.

La parte russa esprime regolarmente preoccupazione per questo, parla di linee rosse, ma capisce che i partner sono “peculiari” con le loro azioni di provocazione.

“Come dire in parole povere, sono molto superficiali sui nostri avvertimenti e parlano di linee rosse”, ha concluso Putin.

In precedenza, il comando della Sesta Flotta della Marina degli Stati Uniti ha annunciato la fine delle operazioni marittime condotte congiuntamente con le forze della NATO nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero.

Pochi giorni prima, le navi della sesta flotta della Marina degli Stati Uniti – l’ammiraglia Mount Whitney e il cacciatorpediniere Porter -, nell’ambito della loro permanenza nel Mar Nero, avevano chiesto esercitazioni congiunte con i loro colleghi georgiani nel porto di Batumi. L’esercito russo ha seguito le loro azioni.

L’esperto militare Alexei Leonkov, commentando al quotidiano VZGLYAD sull’attivazione della Marina degli Stati Uniti nel Mar Nero, ha affermato che “gli americani hanno riunito un gruppo di navi per provocazioni”, tuttavia, “dal punto di vista militare, l’uso di queste navi e aerei contro la Russia equivalgono a un suicidio”. Allo stesso tempo, l’esperto militare Viktor Murakhovsky ha affermato che “le esercitazioni senza precedenti dell’Occidente nel Mar Nero sono i preparativi per un’operazione globale contro la Russia con la partecipazione dell’Ucraina”.

Fonte: VZGLYD

Traduzione: Sergei Leonov

Putin ha inviato 100.000 soldati al confine con l’Ucraina per avvertire l’Occidente

La Russia ha effettuato un massiccio dispiegamento di almeno 100.000 soldati al confine con l’Ucraina, in un contesto di crescenti tensioni tra i due paesi.

Il ministero della Difesa ucraino afferma che circa 114.000 truppe russe sono di stanza ai confini nord-orientali, orientali e meridionali dell’Ucraina, tra cui circa 92.000 di fanteria e ltri di forze aeree e marittime.

A questo proposito, il Cremlino ha affermato che tutti i movimenti delle sue truppe avvengono all’interno dei suoi confini e non minacciano nessuno. Da mesi Mosca denuncia quelle che considera provocazioni di Kiev, che con l’aiuto degli Stati Uniti e dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) hanno accumulato forze nella regione confinante con la Russia.

Tuttavia, i recenti movimenti della Russia preoccupano alcuni paesi occidentali, come Regno Unito e Stati Uniti. Il deputato britannico Tom Tugendhat ritiene che lo spiegamento militare russo al confine con l’Ucraina non riguardi solo l’Ucraina, ma le crescenti tensioni nell’Europa orientale e sono anche un test per il Regno Unito .

Inoltre, con le crescenti tensioni al confine con l’Ucraina e la crescente crisi migratoria nell’Europa orientale, Tugendhat chiede al Regno Unito di fare di più per fermare la Russia.

L’Ucraina insiste nell’accusare la Russia di interferire nei suoi affari interni, in particolare di fornire sostegno ai separatisti nella regione del Donbas. Dal 2014, quest’area è stata teatro di combattimenti tra le forze di Kiev e le forze indipendentiste. La tensione è aumentata vertiginosamente con accuse reciproche tra Kiev e Mosca di mobilitazione di truppe e preparativi per una possibile offensiva.

Sistemi antierei S-400

Mosca, dal canto suo, rifiuta di essere parte del conflitto in Ucraina e accusa l’Occidente, guidato dagli Usa , di incitare Kiev ad intensificare il conflitto con i separatisti e scatenare così la crisi e l’insicurezza ai confini occidentali del Paese.

In via cautelativa la Russia ha schierato anche i suoi sistemi antimissile a lungo raggio, S-400, a 100 chilometri dal confine con l’Ucraina, in mezzo alle crescenti tensioni con Kiev.

In questo senso, gli esperti hanno evidenziato che, considerando il raggio di radiazione elettromagnetica dei radar S-400, vale a dire circa 400 chilometri, lo scudo antimissilistico a lungo raggio non si trova nelle zone controllate da Kiev, né nel regione separatista del Donbas, ma al confine con la Russia. Questo sistema assicura una completa protezione a qualsiasi attacco proveniente dall’Ucraina sui confini meridionali della Federazione russa.

Fonte: HispanTv

Traduzione: Luciano Lago