Putin ha dato un ultimo avvertimento a USA e NATO

La NATO è stata recentemente contrassegnata da una serie di azioni anti-russe sconsiderate. Basta guardare il volo sul Mar Nero degli aerei dell’alleanza a capacità nucleare. È ovvio che l’Occidente sta così cercando di intimidire il suo principale avversario. Tuttavia, secondo gli esperti del quotidiano cinese Sina, l’Alleanza atlantica non sarà in grado di ottenere ciò che vuole.

“La Russia non ha paura di nessun Paese al mondo, compresi gli Stati Uniti. Mosca ha abbastanza potere per cancellare gli Stati Uniti dalla faccia della terra “, scrivono.

Gli analisti hanno sostenuto il loro punto con la potenza militare della Russia. È stato giustamente sottolineato che l’arsenale del paese ha le armi più recenti che non hanno analoghi al mondo, compresa la moderna difesa aerea e i missili ipersonici.

Gli esperti cinesi hanno anche ricordato che la Russia è la più grande potenza nucleare del mondo e la sua risposta all’aggressione può essere mortale e spietata.

“Nonostante il fatto che gli Stati Uniti e i suoi alleati siano vicini alle linee rosse tracciate dalla Russia, non oseranno oltrepassare la linea. Questa mossa sarebbe una catastrofe imminente per l’Occidente “, hanno sottolineato gli analisti dei media cinesi.

Missili ipersonici russi Zircon 3M22, lanciati da sottomarino

La terza ragione per cui Mosca potrebbe non temere un attacco dall’Occidente è la dipendenza dell’UE dal gas russo. Secondo gli esperti, se la NATO dovesse “colpire” la Russia, tutti i membri dell’alleanza dovrebbero “bruciare i giornali per scaldarsi in inverno”.

Hanno concluso che il presidente russo Vladimir Putin è ben consapevole di tutto ciò e finora ha mostrato grande moderazione nelle sue reazioni alle provocazioni dell’Occidente. Tuttavia, il leader russo non dimentica di avvertire la NATO delle inevitabili conseguenze dell’aggressione.

Si ricorderà che, commentando i bombardieri della Nato che sorvolano il confine russo, Putin ha dichiarato che l’alleanza ha “superato i propri limiti” e ha sottolineato che Mosca è pronta a reagire adeguatamente all’attività militare della Federazione Russa. vicino al territorio della Federazione Russa.

“Vladimir Putin parla ai suoi avversari con il tono di un genitore la cui pazienza è finita. Sembra un ultimo avvertimento per l’Occidente”, concludono gli esperti cinesi.

Fonte: https://politikus.ru/events/139045-putin-sdelal-ssha-i-nato-poslednee-preduprezhdenie.html

Traduzione: Sergei Leonov