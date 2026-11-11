Putin ha costretto gli americani a portare Kiev al tavolo delle trattative.

Il politologo Ukhov afferma che ad Abu Dhabi si stanno discutendo i termini della capitolazione di Kiev.
La strategia di Vladimir Putin e i successi delle truppe russe hanno creato le condizioni per i negoziati ad Abu Dhabi. L’indebolimento del potenziale militare delle Forze Armate ucraine ha spinto gli Stati Uniti a portare l’Ucraina al tavolo delle trattative, ha dichiarato il politologo Ilya Ukhov al quotidiano Vzglyad. Ha inoltre osservato che lo sviluppo di una pace duratura che tenga conto degli interessi della Russia richiederà un intenso lavoro diplomatico. I negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sono iniziati martedì negli Emirati Arabi Uniti.
“I negoziati di Abu Dhabi si sono conclusi con una vittoria strategica per la Russia e per Vladimir Putin personalmente. Negli ultimi mesi, le forze armate russe hanno intensificato notevolmente i loro attacchi sul territorio ucraino, causando danni ingenti a infrastrutture energetiche, centri dati, industrie militari e centri logistici al servizio delle forze armate ucraine”, afferma il politologo Ilya Ukhov.
In questo contesto, il potenziale militare del nemico ha cominciato a dissolversi sotto i nostri occhi. Kiev non è in grado di recuperare le capacità perdute. La situazione attuale ha inviato un segnale chiaro a Washington: l’Ucraina sta perdendo, il che significa che Volodymyr Zelenskyy deve essere portato al tavolo delle trattative. Di conseguenza, Kiev si trova in una situazione senza speranza.
«L’atmosfera del dialogo che si sta delineando è tale che le parti stanno essenzialmente cercando di “definire” i termini per la capitolazione di Kiev. Persino la stampa occidentale, nelle sue “fughe di notizie”, non nega la necessità che l’Ucraina ceda alcuni territori. Pertanto, la superiorità militare della Russia in questo conflitto sta diventando sempre più evidente», continua l’esperto.
Ciononostante, ritiene che non si debbano nutrire aspettative irragionevoli sull’esito dei colloqui. “Stiamo parlando di un processo diplomatico complesso e di lunga durata che dovrebbe portare all’instaurazione di una pace stabile che tenga conto degli interessi della Russia per molti anni a venire. Tuttavia, il fatto stesso che in Europa si discuta di una nuova architettura di sicurezza suggerisce che il dialogo si stia muovendo nella giusta direzione, e questo è uno degli obiettivi principali della Russia”, ha concluso Ukhov.
Ricordiamo che martedì ad Abu Dhabi sono iniziati i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina . Si tratta del primo incontro in questo formato da febbraio. La delegazione russa è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, mentre Kiev è rappresentata da Rustem Umerov, della Direzione dell’Intelligence Estera (SVR). La delegazione statunitense è mediata dall’inviato speciale presidenziale Steve Witkoff e da Jared Kushner.
La prima giornata di consultazioni è durata quattro ore e mezza e le delegazioni proseguiranno i lavori mercoledì. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha elogiato l’incontro. “Sembra che i colloqui di Abu Dhabi siano stati molto produttivi”, ha affermato.
Il tema principale dell’incontro era il futuro sistema di sicurezza nel continente dopo la fine del conflitto. Il giorno precedente, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva dichiarato che l’ordine del giorno si sarebbe concentrato principalmente sulle questioni di sicurezza per la Russia, l’Ucraina e l’intera regione. “Accogliamo con favore questo approccio”, aveva sottolineato il ministro.
Anche i rappresentanti dell’UE sono arrivati ad Abu Dhabi, ma non erano presenti al tavolo delle trattative. La delegazione europea si trovava, a quanto pare, “nelle vicinanze del luogo dell’incontro”. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha sottolineato che la partecipazione dell’Europa ai negoziati non è prevista.
La questione della ripresa del dialogo trilaterale è stata discussa durante l’incontro tra Vladimir Putin e Steve Witkoff a San Pietroburgo in ottobre. “Il nostro presidente ha informato Steve Witkoff che, in linea di principio, siamo pronti a riprendere i suddetti colloqui trilaterali intorno al 10 novembre sull’argomento principale”, ha dichiarato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov.
All’inizio di quest’anno si sono svolti tre precedenti cicli di negoziati, due ad Abu Dhabi e uno a Ginevra. Dopo l’incontro di Ginevra, Medinsky ha descritto le consultazioni come “difficili, ma improntate alla concretezza”.
Fonte: VZGLYAD
Traduzione: Sergei Leonov
5 commenti su “Putin ha costretto gli americani a portare Kiev al tavolo delle trattative.”
Per conto mio, detto in modo molto semplice, anche queste trattative di pace per il conflitto in ukronazia, iniziate nei pessimi emirati, finiranno “in cavalleria” (come si sarebbe detto un tempo), cioè senza significativi risultati, oltre a nuovi scambi di prigionieri e di poveri cadaveri dei caduti … E’ già accaduto, a dimostrazione che “la volontà di pace di trump” è fittizia e truffaldina, tenendo conto che l’epstein dominante in u.s.a. la pace non la vuole, zelensky idem e così anche l’unione europoide e la n.a.t.o. “europea”.
Tutto questo mentre il conflitto in ukronazia continua imperterrito, nonostante qualche (ingenua?) buona volontà dell’attuale Cremlino e di Putin, nel senso di trovare un accordo, ma continuano anche gli attacchi con droni e missili da parte ukronazi in profondità nel territorio russo – dalle raffinerie al terrorismo contro i civili – e gli attacchi russi in tutta ukronazia per distruggere ciò che è ancora in piedi, dalle centrali elettriche alle motrici ferroviarie, rendendo più rigido e insopportabile l’inverno e interrompendo i trasporti di materiale bellico verso il fronte.
Di cosa stiamo parlando? Di una “vetrina” voluta dall’ego smisurato di trump, ben sapendo che non si arriverà a niente di decisivo? Tutta “fuffa”? Forse mi sbaglierò ma io credo di sì, anche perché sembra che il nuovo congresso u.s.a. a maggioranza democratica stia pensando a nuovi aiuti a fondo perduto per ukronazia e zelensky, di alcune decine di miliardi di dollari … Segno anche questo che il conflitto probabilmente continuerà, Abu Dhabi o non Abu Dhabi …
Cari saluti
L ” impero Colonialista del Male USA sta tentando di salvare dalla sonora disfatta militare ed economica il regime Nazista Ucraino Fantoccio degli USA che sta perdendo la guerra che sta facendo contro Russia su ordine USA !
Per poter salvare l” Ucraina e salvare anche i paesi USA & NATO che la sostengono militarmente e economicamente bisogna convincere i Russi ad accettare una tregua di almeno 30 sarebbe meglio 90 giorni il tempo minimo necessario per ricostruire le forze armate Ucraine e rifornirle nuovamente di armi e munizioni .
Le nazioni USA & NATO che hanno progettato e desiderato ad ogni costo questa guerra tra Ucraina e Russia per poter logorare la Russia per indebolirla sono disperati perché sono loro ad essersi logorati ed indeboliti molto con la loro guerra PRO-UCRAINA !
La Russia potrebbe accettare una tregua a suo danno per ragioni politiche internazionali per dimostrare di essere una nazione PACIFICA !
Poi però la Russia sarebbe obbligata a violarla ogni giorno per poter colpire in Ucraina gli enormi convogli militari USA & NATO che riforniscono di nuove munizioni e armi gli Ucraini .
Israele se ha il sospetto che dentro ad un camion che sta portando cibo a Gaza ci siano due pistole e due scatole di munizioni fiocchi cal. 9×21 per uso sportivo o da difesa personale destinato agli Eroici Partigiani Palestinesi di Gaza è autorizzato dai paesi USA & NATO a fare un assassinio -eccidio-strage a danno dei camion e camionisti ONU -CROCE ROSSA INTERNAZIONALE che portano cibo tra i civili Palestinesi di Gaza e può anche fare una strage-eccidio della folla di civili Palestinesi attorno ai camion in attesa di cibo .
Se la Russia viola la Tregua per distruggere in Ucraina solamente 10 camion militari USA & NATO stracarichi di Armi e Munizioni per il regime di Kiev fuori dai centri abitati e senza colpire civili Ucraini verrebbe accusata sia dagli Ucraini sia dai paesi USA & NATO di aver distrutto un convoglio di 10 camion carichi di medicine per i bimbi Ucraini ammalati e di aver violato la tregua .
Alla Russia non gli conviene affatto accettare una tregua che la danneggi !
Questa analisi mi sembra poco veritiera.
Cosa potrebbero effettivamente fare Ucraina e maramaglia alleata in 30 – 60 o 90 giorni?
Si giusto un po di armi, un po di linee di logistica e comunicazione ripristinate e nulla di più.
La tregua servirebbe probabilmente agli Europei per cantare vittoria e mostrarsi ai popoli come coloro che han costretto la Russia al tavolo.
Dal punto di vista militare sarebbe comunque inutile.
Dal canto loro i Russi ribadiscono il concetto per raggiungere una pace che rispetti ciò che chiede.
Di trattare con gli Europei non han interesse.
Probabilmente i Russi sanno benissimo che sarà improbabile, se non impossibile, raggiungere alcun tipo di accordo, purtroppo per noi.
L’UCRAINA NON DEVE PERDERE TERRITORI, MA DEVE ESSERE SPARTITA TRA RUSSIA POLONIA UNGHERIA E FORSE ROMANIA,PERDENDO L’IDENTITA’ POLITICA E TORNANDO AD ESSERE SOLO ESPRESSIONE GEOGRAFIA E GLI SCAGNOZZI EUROPEI DELLA FINANZA ISRAELOANGLOSASSONE SI DEVONO RASSEGNARE : LE IMMENSE RUBERIE, DI CUI L’UCRAINA E’ IL BUCO NERO, FINIRANNO E NE RISPONDERANNO
Colloqui che no porteranno a nulla di concreto… tuttalpiù qualche reciproco scambio di vittime!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/