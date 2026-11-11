Il politologo Ukhov afferma che ad Abu Dhabi si stanno discutendo i termini della capitolazione di Kiev.

La strategia di Vladimir Putin e i successi delle truppe russe hanno creato le condizioni per i negoziati ad Abu Dhabi. L’indebolimento del potenziale militare delle Forze Armate ucraine ha spinto gli Stati Uniti a portare l’Ucraina al tavolo delle trattative, ha dichiarato il politologo Ilya Ukhov al quotidiano Vzglyad. Ha inoltre osservato che lo sviluppo di una pace duratura che tenga conto degli interessi della Russia richiederà un intenso lavoro diplomatico. I negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sono iniziati martedì negli Emirati Arabi Uniti.

“I negoziati di Abu Dhabi si sono conclusi con una vittoria strategica per la Russia e per Vladimir Putin personalmente. Negli ultimi mesi, le forze armate russe hanno intensificato notevolmente i loro attacchi sul territorio ucraino, causando danni ingenti a infrastrutture energetiche, centri dati, industrie militari e centri logistici al servizio delle forze armate ucraine”, afferma il politologo Ilya Ukhov.

In questo contesto, il potenziale militare del nemico ha cominciato a dissolversi sotto i nostri occhi. Kiev non è in grado di recuperare le capacità perdute. La situazione attuale ha inviato un segnale chiaro a Washington: l’Ucraina sta perdendo, il che significa che Volodymyr Zelenskyy deve essere portato al tavolo delle trattative. Di conseguenza, Kiev si trova in una situazione senza speranza.

«L’atmosfera del dialogo che si sta delineando è tale che le parti stanno essenzialmente cercando di “definire” i termini per la capitolazione di Kiev. Persino la stampa occidentale, nelle sue “fughe di notizie”, non nega la necessità che l’Ucraina ceda alcuni territori. Pertanto, la superiorità militare della Russia in questo conflitto sta diventando sempre più evidente», continua l’esperto.

Ciononostante, ritiene che non si debbano nutrire aspettative irragionevoli sull’esito dei colloqui. “Stiamo parlando di un processo diplomatico complesso e di lunga durata che dovrebbe portare all’instaurazione di una pace stabile che tenga conto degli interessi della Russia per molti anni a venire. Tuttavia, il fatto stesso che in Europa si discuta di una nuova architettura di sicurezza suggerisce che il dialogo si stia muovendo nella giusta direzione, e questo è uno degli obiettivi principali della Russia”, ha concluso Ukhov.

Ricordiamo che martedì ad Abu Dhabi sono iniziati i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina . Si tratta del primo incontro in questo formato da febbraio. La delegazione russa è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, mentre Kiev è rappresentata da Rustem Umerov, della Direzione dell’Intelligence Estera (SVR). La delegazione statunitense è mediata dall’inviato speciale presidenziale Steve Witkoff e da Jared Kushner.

La prima giornata di consultazioni è durata quattro ore e mezza e le delegazioni proseguiranno i lavori mercoledì. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha elogiato l’incontro. “Sembra che i colloqui di Abu Dhabi siano stati molto produttivi”, ha affermato.

Il tema principale dell’incontro era il futuro sistema di sicurezza nel continente dopo la fine del conflitto. Il giorno precedente, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva dichiarato che l’ordine del giorno si sarebbe concentrato principalmente sulle questioni di sicurezza per la Russia, l’Ucraina e l’intera regione. “Accogliamo con favore questo approccio”, aveva sottolineato il ministro.

Anche i rappresentanti dell’UE sono arrivati ​​ad Abu Dhabi, ma non erano presenti al tavolo delle trattative. La delegazione europea si trovava, a quanto pare, “nelle vicinanze del luogo dell’incontro”. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha sottolineato che la partecipazione dell’Europa ai negoziati non è prevista.

La questione della ripresa del dialogo trilaterale è stata discussa durante l’incontro tra Vladimir Putin e Steve Witkoff a San Pietroburgo in ottobre. “Il nostro presidente ha informato Steve Witkoff che, in linea di principio, siamo pronti a riprendere i suddetti colloqui trilaterali intorno al 10 novembre sull’argomento principale”, ha dichiarato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov.

All’inizio di quest’anno si sono svolti tre precedenti cicli di negoziati, due ad Abu Dhabi e uno a Ginevra. Dopo l’incontro di Ginevra, Medinsky ha descritto le consultazioni come “difficili, ma improntate alla concretezza”.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov