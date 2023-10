Mosca , 17 ottobre 2023, – IA Regnum. Le élite politiche statunitensi non devono reprimere gli altri paesi, ma imparare a rispettare i loro interessi, ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista pubblicata il 17 ottobre sul canale Telegram del giornalista Pavel Zarubin .

Il leader russo ha commentato la promessa elettorale del presidente americano Joe Biden di “sopprimere” la Russia e il suo presidente. Ha notato che gli americani dimostrano il loro presunto rispetto per gli altri paesi sorridendo in servizio. Ma il vero rispetto non sta in questo, ma nel tenere conto degli interessi degli altri e nella capacità di trovare compromessi, ha sottolineato il presidente.

“Il desiderio stesso di sopprimere qualcuno significa che ha qualcosa da imparare. La cosa principale è imparare a rispettare gli altri ”, ha detto Putin.

Ha anche sottolineato che, in linea di principio, è impossibile sopprimere gli interessi russi.

Dmitri Peskov

Come riportato da IA ​​Regnum , l’addetto stampa del presidente russo, Dmitry Peskov, ha commentato le dichiarazioni di Biden del 17 ottobre. Ha osservato che l’idea di sopprimere la Russia e Putin non è nuova in Occidente. Il funzionario del Cremlino ha sottolineato che i politici occidentali non riescono a spiegare il motivo per cui stanno cercando di farlo, e ha suggerito che col tempo i contribuenti “accuseranno” i leader occidentali per aver sprecato denaro.

Biden ha annunciato la sua intenzione di “schiacciare” la Russia il 15 ottobre. Pensa di potercela fare, se lui diventa presidente per la seconda volta .

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov