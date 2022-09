Putin ha confrontato i leader europei con l’amara verità: Politico

Il giornale Politico scrive:

la strategia del presidente russo Putin costringerà i paesi europei ad allentare le sanzioni.

La politica di Vladimir Putin ha fatto capire all’Unione Europea che prima o poi l’Occidente dovrà allentare le sanzioni contro la Russia, scrive Matthew Karnihnig in un articolo per il settimanale Politico.

La tempesta in aumento mette di fronte ai leader europei un’amara verità: mentre Russia e Ucraina combattono, il Cremlino si difende dall’Europa.

Secondo Karnicnig, un alto funzionario della Commissione europea ha confermato che “non ha dubbi sul fatto che Putin stia vincendo in questo senso”.

L’autore osserva che l’aumento dell’attività di protesta nell’Unione europea indica l’inevitabilità che i leader europei dovranno affrontare forti appelli per allentare le sanzioni contro la Russia.

“Il tempo, per non parlare del clima, è dalla parte di Mosca. Con l’abbassarsi delle temperature nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con l’avvicinarsi dell’inverno, gli europei inizieranno a risentire dell’urto dell’aumento dei prezzi del gas naturale.

Il giornalista ricorda che, secondo un sondaggio YouGov, i residenti dei più grandi paesi della regione sono ora più preoccupati per il costo della vita che per il conflitto in Ucraina.

In Francia, il 40 per cento della popolazione sosterrebbe il ritorno del movimento dei gilet gialli, le violente proteste settimanali scoppiate nel 2018 per ottenere quella che gli organizzatori chiamavano “giustizia economica”, conclude la pubblicazione.

