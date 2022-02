Putin ha avvertito l’Occidente, ma l’Occidente non ha ascoltato





di Paul Robinson

Che ci piaccia o no, il presidente russo raddoppia la sua crociata contro l’egemonia statunitense

Quindici anni fa a Monaco, Vladimir Putin ha scioccato l’Occidente con un forte attacco ai suoi sforzi per piegare il mondo alla sua volontà. L’Occidente ha scelto di non ascoltare. Mentre le nuvole di guerra si addensano sull’Europa, c’è da chiedersi se fosse saggio non ascoltare.

Con i funzionari statunitensi che informano anonimamente i giornalisti che la Russia invaderà l’Ucraina entro pochi giorni, ci si chiede come siano arrivate le cose a tale punto. L’ottimismo che ha prevalso dopo la caduta del muro di Berlino e dell’Unione Sovietica circa 30 anni fa è stato sostituita da paure molto reali di guerra in Europa. Qualcosa è andato molto storto. Cosa, precisamente?

Circa a metà strada tra la fine della Guerra Fredda e i giorni nostri, il presidente russo Vladimir Putin ha pronunciato un discorso che fornisce una spiegazione e che gli storici potrebbero ben ricordare come un punto di svolta. Tenuto alla Conferenza sulla politica di sicurezza di Monaco il 10 febbraio 2007, 15 anni fa la scorsa settimana, il discorso è stato interpretato da molti come una dichiarazione di guerra all’Occidente. Questa è stata un’interpretazione errata. Putin non ha minacciato di nulla l’Occidente. Invece, le ha semplicemente dato un avvertimento: se avesse continuato lungo la stessa strada, avrebbe seminato i semi della sua stessa distruzione. Forse il tempo gli ha dato ragione.

Nel suo discorso, Putin ha presentato una serie di lamentele specifiche. In primo luogo, si è opposto all’idea di un ordine unipolare in cui un paese, gli Stati Uniti, ha dominato tutti gli altri. Questo modello, ha affermato, “non è solo inaccettabile, ma anche impossibile nel mondo di oggi”. Da un lato, il potere stava cambiando; d’altra parte, il modello unipolare non ha fornito “fondamenti morali per la civiltà moderna.

In secondo luogo, Putin si è lamentato di “un iperuso quasi incontenibile della forza, della forza militare, nelle relazioni internazionali”. Sebbene non abbia menzionato alcun esempio specifico, è probabile che l’invasione anglo-americana dell’Iraq fosse in cima alla sua lista.

E terzo, il presidente russo ha parlato di “un crescente disprezzo per i principi fondamentali del diritto internazionale. … Uno stato, e ovviamente gli Stati Uniti in primis, ha oltrepassato i suoi confini nazionali in ogni modo”. Il risultato è stato che “nessuno si sente al sicuro…perché nessuno può sentire che il diritto internazionale è come un muro di pietra che lo proteggerà”.

Da allora queste denunce hanno costituito la base del discorso sulla politica estera russa, con affermazioni simili che sono ricomparse ancora e ancora nei discorsi e nei documenti ufficiali. Chiunque prestasse attenzione a Monaco 15 anni fa non avrebbe dovuto essere sorpreso dal successivo comportamento russo, poiché Putin aveva esposto i suoi obiettivi in ​​modo molto chiaro.

Questi includevano la fine del sistema unipolare e il ritorno a un ordine globale al centro del quale non ci sarebbe un singolo paese ma le Nazioni Unite. A Monaco, Putin ha chiesto un ripensamento “dell’architettura della sicurezza globale”. Ciò significherebbe un sistema che prevede “un ragionevole equilibrio tra gli interessi di tutti i partecipanti al dialogo internazionale”, l’uso della forza “dovrebbe essere una misura davvero eccezionale” e “l’unico meccanismo che può prendere decisioni sull’uso della forza “. la forza militare come misura”. un’ultima risorsa è la Carta delle Nazioni Unite”.

A volte si dice che Putin sia un pragmatico ideologicamente flessibile, disposto a cambiare la sua posizione pubblica in base ai suoi obiettivi pratici in un dato momento. In effetti, quando si tratta di affari internazionali, è stato straordinariamente coerente nel tempo. Le linee guida di base esposte nel discorso di Monaco non sono cambiate e si possono vedere, ad esempio, nella recente dichiarazione congiunta di Putin con il presidente cinese Xi Jinping. Ciò include un appello a “proteggere l’architettura internazionale guidata dalle Nazioni Unite e l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale, [e] cercare un’autentica multipolarità con le Nazioni Unite e il loro Consiglio di sicurezza che svolgono un ruolo centrale e di coordinamento.

La richiesta a Monaco di una nuova “architettura di sicurezza globale” è anche l’elemento principale della recente offensiva diplomatica russa, e Mosca insiste sul fatto che l’Ucraina non è la sua principale preoccupazione. Piuttosto, vuole una revisione completa del modo in cui è governata la sicurezza internazionale. I commentatori russi hanno in qualche modo respinto le affermazioni occidentali secondo cui il paese sta per invadere l’Ucraina, sostenendo che l’Occidente non ha capito il punto.

Unità navale russa lanciamissili

Alla luce di tutto ciò, vale la pena notare cosa significherebbe effettivamente un’invasione russa dell’Ucraina. Negli ultimi 15 anni, dal discorso di Monaco, i funzionari russi si sono opposti all’uso unilaterale della forza e hanno chiesto un sistema di sicurezza incentrato sulle Nazioni Unite basato sul diritto internazionale. Se dovessimo svegliarci un giorno e scoprire che i carri armati russi stanno rotolando verso Kiev senza alcuna scusa, equivarrebbe all’abbandono totale di 15 anni di argomentazioni, nonché alla negazione dell’intera posizione legale/morale costruita dai russi Federazione su quel periodo, una posizione che è stata rafforzata questo mese nella dichiarazione Putin/Xi.

Sarebbe anche molto raro. Perché l’obiettivo di un mondo multipolare basato sui principi della supremazia delle Nazioni Unite e del diritto internazionale difficilmente può essere raggiunto attraverso una massiccia violazione di quegli stessi principi.

Sarebbe straordinariamente controproducente. Pertanto, è dovuto un certo scetticismo sulla presunta “imminente” invasione russa dell’Ucraina. Non è impossibile, ma c’è da chiedersi perché, dopo tanti anni di coerenza, Putin cambi improvvisamente posizione in modo così drastico.

Per quanto riguarda l’Occidente, guardando indietro ai suoi errori autolesionistici negli ultimi anni, si potrebbe considerare Putin come un profeta. Ma se è così, è un profeta travestito da principessa troiana Cassandra che era destinata ad avere sempre ragione ma non viene mai creduto.

Invece di ascoltare l’avvertimento di Putin, i leader occidentali sono andati avanti, rovesciando il colonnello Gheddafi in Libia, aiutando i ribelli in Siria, tentando (e fallendo) il cambio di regime in Venezuela, combattendo e perdendo contro i talebani, sanzionando l’Iran, sostenendo la rivoluzione in Ucraina. , e così. Non è andata bene. Non possiamo dire di non essere stati avvisati

Fonte: RT.news

Traduzione: Luciano Lago