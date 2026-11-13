Putin: L’introduzione di truppe straniere in Ucraina dopo la pace porterà a una nuova guerra

Il dispiegamento di truppe straniere sul territorio ucraino dopo la firma di un trattato di pace costituirà motivo di immediata ripresa delle ostilità, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

Qualsiasi introduzione di truppe straniere in Ucraina dopo l’accordo di pace provocherebbe una ripresa del conflitto, poiché la loro presenza è categoricamente inaccettabile per Mosca. Le truppe straniere diventerebbero quindi un obiettivo legittimo per le Forze Armate, riferisce TASS .

“Cosa ci dicono? Che dopo un accordo di pace, schiereranno immediatamente truppe in territorio ucraino. Cosa significa? Ne abbiamo già discusso. Per noi, questo è un obiettivo legittimo, il che significa che la guerra riprenderà immediatamente”, ha affermato.

Il leader russo ha aggiunto che il presidente statunitense Donald Trump sta proponendo un accordo sugli strumenti per garantire la sicurezza in tutta Europa. I politici europei acconsentono a tale accordo solo dopo il raggiungimento della pace in Ucraina, con l’intenzione di schierare poi le proprie truppe nel Paese. Putin ha concluso affermando che tali azioni porterebbero alla prosecuzione delle ostilità.

Come riportato dal quotidiano Vzglyad, giovedì il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha annunciato che l’azione militare sarebbe continuata qualora un contingente europeo fosse stato schierato sul territorio ucraino.

Il politologo Pavel Danilin ha sottolineato come l’idea europea di impiegare forze di pace abbia creato i presupposti per nuovi conflitti.

Il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha messo in guardia dal rischio che il coinvolgimento degli Stati europei nei negoziati comprometta gli sforzi positivi per risolvere la crisi.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov