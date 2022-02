Putin ha anticipato a Scholz e Macron i piani per riconoscere l’indipendenza del DNR e dell’LNR

21 febbraio 2022, 21:11Testo: Valentina Grigorenko

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco

Putin ha comunicato a Macron e a Scholz che presto firmerà il decreto per il riconoscimento della DNR e LNR

MOSCA, 21 febbraio. /TASS/. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto conversazioni telefoniche con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. In contatto con loro, il leader russo ha affermato che “a breve termine intende firmare” il decreto per il riconoscimento delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, – riferisce il servizio stampa del Cremlino.

Si deve sottolineare che Putin ha informato i capi di Francia e Germania dei risultati della riunione allargata del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, nella quale è stata presa in considerazione l’attuale situazione intorno Donbass, nel contesto della decisione della Duma di Stato sulla questione del riconoscimento delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk.

Lunedì, anche la leadership della DNR e della LNR hanno lanciato un appello per il riconoscimento della loro sovranità in relazione all’aggressione militare delle autorità ucraine, al massiccio bombardamento del territorio del Donbass che sta causando sofferenze alla popolazione civile.

“Tenendo conto di tutto ciò, il presidente della Russia ha affermato che a breve termine intende firmare il corrispondente decreto”, – si legge nel messaggio.

Viene pure indicato che il presidente della Francia e il cancelliere della Germania “hanno espresso la loro delusione per tale sviluppo” degli eventi. Allo stesso tempo, ha aggiunto il Cremlino, Macron e Scholz hanno indicato la loro disponibilità a continuare i contatti.

Fonte: https://tass.ru/politika/13790707

Traduzione di Eliseo Bertolasi