Putin ha annunciato un’operazione militare speciale nel Donbass

MOSCA, 24 febbraio — Il presidente russo Vladimir Putin, in un discorso ai russi, ha annunciato di aver deciso un’operazione militare speciale nel Donbass.

“Le circostanze richiedono un’azione decisa e immediata. Le Repubbliche popolari del Donbass si sono rivolte alla Russia con una richiesta di aiuto. A questo proposito, ai sensi dell’articolo 51, parte 7 della Carta delle Nazioni Unite, con l’approvazione del Consiglio della Federazione e in virtù dei trattati di amicizia ratificati dall’Assemblea federale e di mutua assistenza con DPR e LPR, ho deciso di condurre un’operazione militare speciale”, ha detto Putin in un discorso televisivo ai russi.

Il capo di stato ha osservato che i piani della Russia non includono l’occupazione dell’Ucraina, ma Mosca si adopererà per la sua smilitarizzazione.

“Il suo obiettivo (operazioni speciali russe) è proteggere le persone che sono state oggetto di abusi, genocidi dal regime di Kiev per otto anni, e per questo ci adopereremo per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina, oltre a consegnare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro residenti pacifici, compresi i cittadini della Federazione Russa”, ha detto Putin.

Le azioni di Mosca sono azioni di autodifesa di fronte alle minacce che sono previste.

Secondo il capo dello Stato, gli scontri tra la Russia e le forze nazionaliste in Ucraina sono inevitabili. “È solo questione di tempo. Si stanno preparando, stanno aspettando il momento giusto. Ora affermano anche di possedere armi nucleari. Non glielo permetteremo”, ha detto Putin.

La Russia non può sentirsi al sicuro, svilupparsi, esistere con una minaccia costante proveniente dall’Ucraina, ha sottolineato il capo di Stato, osservando che lo sviluppo dell’Ucraina da parte dell’Alleanza Nord atlantica è inaccettabile.

La libertà è al centro della politica russa e tutti, compresi gli ucraini, dovrebbero godere di questo diritto, ha affermato il presidente. “Libertà di scelta per ciascuno di determinare autonomamente il proprio futuro e il futuro dei propri figli. E riteniamo importante che questo diritto, il diritto di scelta, possa essere utilizzato da tutti i popoli che vivono sul territorio dell’Ucraina odierna. Chiunque lo desideri esso”, ha detto.

Putin ha ricordato che né durante la creazione dell’URSS, né dopo la seconda guerra mondiale, le persone che vivevano in determinati territori che fanno parte dell’Ucraina moderna, nessuno si è mai chiesto come vogliono organizzare la propria vita.

Putin ha sottolineato che la Russia rispetta e rispetterà la sovranità dei paesi della CSI. “Rispettiamo e tratteremo anche tutti i paesi di nuova formazione nello spazio post-sovietico. Abbiamo rispettato e rispetteremo la loro sovranità. E un esempio di ciò è l’assistenza che abbiamo fornito al Kazakistan, che ha dovuto affrontare eventi tragici, con una sfida alla sua statualità e integrità”, ha ricordato.

La NATO, ha osservato il presidente, si sta avvicinando ai confini della Russia. Mosca, ha detto, ha cercato per 30 anni di negoziare una non espansione del blocco a est e ha dovuto affrontare inganni, pressioni e ricatti.

La Russia è pronta per qualsiasi sviluppo degli eventi, tutte le decisioni sono state prese, ha detto Putin. “Spero di essere ascoltato”, ha detto Putin.

La vera forza sta nella giustizia e nella verità, che sono dalla parte della Russia, ha affermato il presidente. “Cari cittadini russi, il benessere, l’esistenza stessa di interi stati e popoli, il loro successo e la loro vitalità hanno sempre origine in un potente apparato radicale, nella loro cultura dei valori, nell’esperienza dei loro antenati”, ha affermato.

“E, naturalmente, dipende direttamente dalla capacità di adattarsi rapidamente a una vita in continua evoluzione, dalla coesione della società, dalla sua disponibilità a consolidarsi, a raccogliere tutte le forze per andare avanti. Le forze sono sempre necessarie. Sempre, ma la forza può essere di diversa qualità. Al centro della politica dell’impero, di cui ha parlato all’inizio del suo discorso, c’è prima di tutto la forza bruta e diretta. In questi casi, diciamo: lì è potere, non è necessaria alcuna mente. E tu ed io sappiamo che il vero potere risiede nella giustizia e nella verità, che è dalla nostra parte”, ha aggiunto il capo dello stato.

I due leader delle Repubbliche del Donbass, Denis Pushilin, del Donetsk e della LPR Leonid Pasechnik

Aggravamento della situazione nel Donbass

Nelle ultime settimane la situazione nel Donbass è peggiorata: Kiev ha concentrato la maggior parte dell’esercito sulla linea di contatto e spara regolarmente contro le milizie utilizzando equipaggiamenti proibiti. A causa della minaccia dell’invasione dell’Ucraina , la DPR e la LPR hanno iniziato l’evacuazione di donne, bambini e anziani nelle regioni russe. Annunciata la mobilitazione generale. In questa situazione, il 19 febbraio, i leader delle autoproclamate repubbliche si sono rivolti alla Russia con la richiesta di riconoscere la loro indipendenza.

Il 21 febbraio il presidente Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso televisivo di ritenere necessario riconoscere immediatamente la sovranità di LPR e DPR , e ha firmato i relativi decreti. Il capo di stato ha incaricato di garantire il mantenimento della pace nelle repubbliche. Come ha spiegato il presidente, ha preso una decisione del genere, dal momento che chi ha intrapreso la strada dello spargimento di sangue, della violenza e dell’illegalità non riconosce nessun’altra soluzione al conflitto nel Donbass , se non quella militare.

Nella foto: Il capo della DPR Denis Pushilin e capo della LPR Leonid Pasechnik –

Fonti: RT Actualidad – Ria Novosti.ru

Traduzione: Luciano Lago – Sergei Leonov