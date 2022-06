Putin: gli Stati Uniti possono rubare denaro di altri stati in qualsiasi momento

Il presidente russo afferma che gli Stati Uniti si comportano come se non avessero obblighi, ma solo interessi – “e questi interessi sono sacrosanti”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha considerato venerdì che gli Stati Uniti si considerano un “messaggero di Dio sulla Terra”.

Durante il suo discorso alla riunione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo venerdì, Putin ha affermato che “dopo aver rivendicato la vittoria nella Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere il messaggero di Dio sulla Terra, che non ha obblighi, ma solo interessi – e questi interessi sono sacrosanti”.

Il presidente russo ha sottolineato che “gli Stati Uniti sono apparentemente inconsapevoli del fatto che negli ultimi decenni sono emersi nuovi potenti centri in tutto il mondo e la loro voce è ascoltata sempre più forte. Ognuno di loro sta sviluppando il proprio sistema politico e le proprie istituzioni pubbliche e attua il proprio modello di crescita economica e, naturalmente, ha il diritto di proteggerli e di garantire la sovranità nazionale”.

Putin ha affermato che “stiamo assistendo a processi oggettivi e cambiamenti tettonici veramente rivoluzionari” nel mondo.

Nello stesso contesto, Putin ha affermato che gli Stati Uniti possono rubare i soldi di altri paesi in qualsiasi momento se non gli piace qualcosa.

“[Il denaro] può anche essere confiscato, rubato, se agli Stati Uniti non piace qualcosa nelle politiche di altri stati”, ha affermato.

Il leader russo ha ricordato che gli Stati Uniti sono stati a lungo uno dei principali fornitori di cibo per il mercato mondiale. Tuttavia, il ruolo di Washington è cambiato radicalmente oggi.

“[Gli Stati Uniti] si sono trasformati da esportatori assoluti di cibo a puro importatore … stampano denaro e attirano flussi di merci su se stessi, acquistando cibo in tutto il mondo”, ha detto.

L’UE ha perso completamente la sua sovranità politica

Il presidente russo ha anche indicato che gli errori economici stanno spingendo l’Europa ad approfondire le disuguaglianze, un’ondata di radicalismo e, infine, un “cambio di élite”.

Putin ha ritenuto che tutti gli attuali colloqui in Occidente sulla cosiddetta ” inflazione di Putin ” fossero progettati “per coloro che non sanno leggere e scrivere”.

Ha sottolineato che “l’ Unione europea ha perso completamente la sua sovranità politica e le sue élite burocratiche stanno ballando sulla melodia di qualcun altro, accettando qualsiasi cosa gli venga detto dall’alto, causando danni alla propria popolazione e alla propria economia”.

Putin ritiene che la politica delle autorità europee aggraverebbe la spaccatura in Occidente non solo sulle questioni economiche ma anche sul suo sistema di valori.

“Un tale distacco dalla realtà, dalle esigenze della società, porterà inevitabilmente a un’ondata di populismo e alla crescita di movimenti radicali, a gravi cambiamenti sociali ed economici, al degrado e, nel prossimo futuro, a un cambiamento delle élite, Putin ha aggiunto.

Previsioni cupe per l’economia russa “non si sono avverate”

Il presidente russo ha affermato che le cupe previsioni occidentali su un dollaro USA venduto a 200 rubli e il crollo dell’economia russa fanno parte della guerra dell’informazione e non si sono avverate nella realtà.

“Tutto questo era e rimane uno strumento di guerra dell’informazione, un fattore di pressione psicologica sulla società russa, sui circoli economici interni”, ha detto Putin.

Ha anche definito le sanzioni occidentali contro la Russia “folle e sconsiderate”, sottolineando che il loro scopo era di schiacciare l’economia russa “in un colpo solo” distruggendo catene commerciali, costringendo al ritiro delle società occidentali dal mercato russo, congelando i beni nazionali, colpendo l’industria, la finanza e il tenore di vita del popolo russo.

“Ma hanno fallito”, ha detto Putin, sottolineando che Mosca sta lavorando passo dopo passo per normalizzare la situazione.

Ha spiegato che “in primo luogo, abbiamo stabilizzato i mercati finanziari, il sistema bancario e la rete commerciale, poi abbiamo iniziato a saturare l’economia di liquidità e capitale per mantenere la stabilità delle imprese e delle società, l’occupazione e la competitività.

L’UE riflette in modo informale sulle sanzioni sugli stati “scomodi”.

Putin ha rivelato che i leader dei paesi dell’UE stanno discutendo in conversazioni informali sulla possibilità di applicare sanzioni a qualsiasi stato “scomodo”, compresi i propri stati membri.

«Sappiamo che tra i leader dei Paesi europei, a livello di colloqui informali, si discutono prospettive molto inquietanti, come quella che si possano applicare sanzioni non solo contro la Russia, ma contro qualsiasi Stato ‘scomodo’, prima o poi, possono colpire tutti, compresi se stessi”, ha detto Putin.

Secondo gli esperti, le continue sanzioni contro la Russia potrebbero costare all’Unione europea oltre $ 400 miliardi di perdite dirette quest’anno, ha aggiunto il presidente.

L’obiettivo di raggiungere il tasso di inflazione del 4% in Russia rimane invariato

Il presidente russo ha sottolineato che “non ripeteremo la triste esperienza dei nostri colleghi occidentali, che hanno scatenato una spirale inflazionistica e sbilanciato le loro finanze”.

Putin nega il ruolo della Russia nella questione del grano ucraino

La Russia accoglie con favore l’appello delle Nazioni Unite al dialogo sulla sicurezza alimentare, ha espresso nel suo discorso.

Per quanto riguarda le accuse dei politici occidentali secondo cui Mosca è responsabile dei problemi con le consegne di grano ucraine, il presidente russo ha sottolineato che la Russia non ha mai impedito a Kiev di vendere e trasportare il suo grano in Europa.

Ha spiegato che “Ci sono opportunità di esportazione, e non solo attraverso i porti del Mar Nero. Possono esportare liberamente attraverso la Bielorussia – il modo più economico, tra l’altro – attraverso la Polonia, la Romania, quanto vogliono, ce ne sono cinque o sei rotte per l’esportazione”.

La questione è nel regime di Kiev, che dovrebbe decidere da solo la soluzione, senza ascoltare i suoi “padroni d’oltremare”, ha aggiunto.

Secondo Putin, l’opzione più deplorevole sarebbe che l’Ucraina esporti il ​​suo grano in cambio di armi.

Crescita dei prezzi e problemi energetici sono il risultato di politiche sbagliate degli Stati Uniti e dell’UE

Aumenti di prezzo e problemi nel settore energetico sono il risultato di politiche economiche sbagliate di USA e UE, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

“L’aumento dei prezzi di oggi, l’inflazione, i problemi con cibo e carburante, benzina, [problemi] nel settore energetico nel suo insieme sono il risultato di errori sistemici nella politica economica dell’attuale amministrazione statunitense e nella burocrazia europea”, ha affermato.

Neo Colonialismo USA

L’Occidente tratta ancora alcuni paesi “come le loro colonie”

Putin ha riconosciuto che l’ammontare delle sanzioni imposte dall’Occidente guidato dagli Stati Uniti contro la Russia è da record.

“Il numero delle loro [sanzioni] e la velocità con cui sono state sfornate non erano mai state viste prima. L’idea ovviamente era quella di schiacciare sfacciatamente l’economia russa”, ha osservato, aggiungendo che le sanzioni anti-russe sono “folle e senza cervello”.

Il leader russo ha ritenuto che l’Occidente tratti ancora i paesi al di fuori del cosiddetto miliardo d’oro “come le loro colonie, e le persone che ci vivono sono considerate individui di seconda classe, perché [in Occidente] si considerano eccezionali”.

Putin ha anche spiegato che questa è l’essenza del desiderio irrefrenabile dell’Occidente di punire e schiacciare economicamente coloro che si staccano dall’ovile e che rifiutano di sottomettersi, impiantando spudoratamente la propria etica, le proprie visioni culturali e la propria visione della storia.

“Se alcuni ribelli non possono essere pacificati, cercano di isolarlo e cancellarlo”, ha osservato, aggiungendo che “Questa è la natura dell’attuale attacco di russofobia in Occidente”.

Deterioramento dell’economia globale non correlato all’operazione russa

Il deterioramento dell’economia globale non è il problema degli ultimi mesi e non è correlato all’operazione militare speciale della Russia, ha affermato Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Secondo il presidente russo, “Il forte aumento dell’inflazione sui mercati dei beni e delle materie prime è diventato un fatto molto prima degli sviluppi di quest’anno.

Ha aggiunto che “il mondo è stato costantemente incuneato in questa situazione dalla politica macroeconomica irresponsabile di lunga data dei paesi del cosiddetto Gruppo dei Sette, comprese le emissioni incontrollate e l’accumulo di debiti non garantiti”.

Il ricatto da parte dell’Occidente dei paesi che collaborano con la Russia non funziona

Putin ha affermato che il ricatto dell’Occidente nei confronti dei paesi che cooperano con la Russia non funziona contro quelli che sono guidati da leader forti.

“Non è una novità dire che tutti coloro che vogliono continuare a lavorare e stanno lavorando con la Russia sono soggetti a pressioni aperte da parte degli Stati Uniti e dell’Europa. A volte si tratta di minacce dirette”, ha osservato.

“Ma tale ricatto non significa nulla contro i paesi guidati da leader forti, che possono distinguere gli interessi degli altri dagli interessi nazionali dei loro paesi”, ha affermato.

Tuttavia, il leader russo ha osservato che Mosca “collaborerà con le aziende occidentali, che continuano ad operare con successo sul mercato russo, nonostante la torsione del braccio senza precedenti”.

L’Occidente sta aspirando merci dai paesi poveri

Secondo Putin, l’Occidente sta aspirando merci dai paesi più poveri, lasciando dietro di sé solo avanzi.

“Loro [i paesi occidentali] hanno letteralmente iniziato ad aspirare i mercati globali, risucchiandoli, come un Hoover, mentre di certo nessuno pensava o voleva pensare agli interessi degli altri paesi, compresi quelli più poveri.

Secondo il presidente, mentre le importazioni statunitensi erano di circa 250 miliardi di dollari al mese alla fine del 2019, ora sono salite a 350 miliardi di dollari.

Ha spiegato che “è evidente che questo drammatico aumento della domanda, che non è stato soddisfatto dall’offerta di materie prime, ha innescato un’ondata di carenze e inflazione globale. Negli ultimi due anni, quasi tutto nel mondo è diventato più costoso, vale a dire materie prime, beni di consumo, soprattutto alimentari”.

L’operazione russa in Ucraina basata sul diritto di difendere la sicurezza

Il leader russo ha sottolineato che l’operazione militare speciale della Russia in Ucraina è una decisione di un Paese sovrano, basata sul diritto di difendere la propria sicurezza.

“Nella situazione attuale, in un contesto di crescenti rischi e minacce, la decisione della Russia di condurre un’operazione militare speciale è stata forzata. È stato molto difficile farcela, ma è stata forzata e necessaria. È stata una decisione di un sovrano Paese che ha un diritto incondizionato basato sulla Carta delle Nazioni Unite di difendere la propria sicurezza”, ha sottolineato Putin.

Ha affermato che l’operazione è stata anche “una decisione volta a proteggere i nostri cittadini, i residenti delle repubbliche popolari del Donbass, che da otto anni erano stati esposti al genocidio del regime di Kiev e dei neonazisti, che godevano del pieno patrocinio dell’occidente”.

L’Occidente ha rifiutato enfaticamente di adempiere agli obblighi precedenti.

Putin ha indicato che l’Occidente “non solo ha cercato di attuare lo scenario ‘anti-Russia’, ma ha anche condotto uno sviluppo militare attivo del territorio ucraino. Ha letteralmente pompato armi e consiglieri militari in Ucraina, e continua a farlo ora”.

Ha anche osservato che il mondo moderno “sta attraversando un’era di cambiamenti fondamentali”.

“Le istituzioni internazionali stanno crollando e le garanzie di sicurezza vengono svalutate. L’Occidente si è decisamente rifiutato di adempiere ai suoi precedenti obblighi. Si è rivelato semplicemente impossibile raggiungere nuovi accordi con esso”, ha concluso.

Fonte: https://english.almayadeen.net/news/politics/putin:-us-can-steal-money-of-other-states-at-any-moment

Traduzione: Luciano Lago