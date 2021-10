Putin: gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore nell’usare il dollaro come strumento sanzionatorio

Il presidente russo ha sottolineato , nel corso di un’intervista esclusiva con la CNBC, che sotto le sanzioni di Washington paesi come la Russia sono costretti a passare a investimenti in altre valute.

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha assicurato questo mercoledì che gli stessi Stati Uniti mettono in pericolo il dollaro come valuta di riserva mondiale, usandolo come strumento per la loro politica di sanzioni

“Mi sembra che gli Stati Uniti commettano un grosso errore quando usano il dollaro come strumento sanzionatorio. E lo fa perché impediscono il regolamento in dollari dei prodotti delle sanzioni”, ha detto il presidente durante un’intervista esclusiva con la catena statunitense CNBC , concessa nell’ambito della “Settimana energetica russa” iniziata questo mercoledì a Mosca.

Il capo dello Stato ha sottolineato che in questa situazione, paesi come la Russia e altri che sono sotto le sanzioni di Washington sono costretti a trasferire accordi in altre valute.

Putin, d’altra parte, ha sottolineato che altri paesi scelgono di ridurre la percentuale del dollaro nelle loro riserve e di utilizzarlo meno nelle transazioni con le loro controparti, vista la situazione attuale e temendo che questa valuta possa essere usata contro di loro. “Il risultato è che anche i partner e gli alleati più stretti degli Stati Uniti stanno riducendo la quota del dollaro nelle loro riserve, è questo è un fatto statistico”, ha concluso.

Nonostante tutto ciò, l’inquilino del Cremlino ha escluso l’idea di rinunciare al dollaro. “Non ci interessa abbandonare completamente i pagamenti in dollari , e rimaniamo soddisfatti, ad esempio, dei pagamenti per le risorse energetiche in dollari, principalmente per il petrolio”, ha sottolineato, aggiungendo che sarebbero gli stessi Stati Uniti a minare la fiducia. nella loro valuta.

Oltre agli aspetti politici, le decisioni economiche come la risoluzione del Congresso degli Stati Uniti per aumentare il tetto del debito influenzano anche l’attrattiva del dollaro, il che significa la crescita dell’inflazione, ha stimato il presidente.

“E per la prima volta, forse, nella storia, l’inflazione negli Stati Uniti sta aumentando a un ritmo che probabilmente non si vedeva da molto tempo. Sono ragioni economiche che, in un modo o nell’altro, stanno minando la fiducia nel valuta. Tutti si chiedono: e adesso? Cosa faranno le autorità economiche statunitensi con questo enorme debito? “

Criptovalute per organizzare le forniture di petrolio?

Il presidente, invece, ha fatto riferimento alla questione del futuro delle criptovalute. In particolare, ha sottolineato che “è ancora prematuro” speculare sulla possibilità di utilizzare criptovalute nei contratti per la fornitura di petrolio, in quanto ” molto instabili “.

“La criptovaluta non è ancora supportata da nulla, […] può essere usata come mezzo di pagamento, certo, ma scambiando petrolio, diciamo, o altre materie prime e fonti di energia, penso che sia ancora troppo presto per parlare al riguardo”, ha detto Putin.

Gasdotto russo

Situazione nei mercati dell’energia

Parlando dei tentativi di stabilizzare il mercato globale dell’energia, il presidente ha sottolineato che la Russia, insieme ai suoi partner all’interno dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e alleati (OPEC+), è riuscita finora a trovare “soluzioni equilibrate e accettabili per tutte le parti”. Putin ha però ammesso che il dialogo si svolge “in modo abbastanza duro ”, dove le controparti discutono tra loro, facendo attenzione ai propri interessi.

D’altra parte, il capo dello Stato russo ha approvato gli sforzi di paesi come l’Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti per diversificare le loro economie, compresi i loro piani per lo sviluppo dell’energia verde. Ha predetto che le nuove fonti energetiche rappresentano “un’area molto promettente ” per la cooperazione tra Russia e paesi dell’OPEC+.

AUKUS “compromette la stabilità regionale”

Per quanto riguarda la creazione di AUKUS, la recente alleanza tra Australia, Stati Uniti e Regno Unito, Putin ha sottolineato che questo nuovo blocco “compromette la stabilità regionale”. Il politico ha ricordato che “essere amici l’uno dell’altro è bene”, mentre “ essere nemici di qualcuno è male “, riferendosi al patto trilaterale che, tra l’altro, mira a contrastare la crescente influenza della Cina nella regione Asia-Pacifico.

Tuttavia, ha espresso la speranza che la situazione nell’area non si svolga “in qualche scenario imprevedibile” e che non porti a ” tensioni aggiuntive ” nella regione.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago