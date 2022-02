Putin firma il decreto per richiamare i riservisti

Inserito alle 23:09h in da Redazione in Russia

MOSCA, 18 febbraio – RIA Novosti. Vladimir Putin ha firmato un decreto che convoca i cittadini russi nella riserva per l’addestramento militare nel 2022. Il documento è stato pubblicato sul portale Internet ufficiale di informazioni legali.

“Chiamare nel 2022 i cittadini russi che sono in riserva per sottoporsi all’addestramento militare nelle forze armate russe, nelle agenzie di sicurezza statale e nelle agenzie dei servizi di sicurezza federali”, afferma il documento.

Ai sensi del decreto, il governo e le autorità regionali devono garantire l’attuazione delle attività connesse alla raccolta.

Fonte: Ria Novosti.ru