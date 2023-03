Putin e Xi restano fermi dalla parte giusta della storia

di Finian Cunningham

Il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi. I regimi imperialisti occidentali vengono smascherati per i guerrafondai che sono e sta emergendo un nuovo ordine multipolare di collaborazione e pace.

Lo storico vertice di questa settimana tra i leader russo e cinese ha provocato parossismi di angoscia nei media occidentali. L’accoglienza del presidente cinese Xi Jinping a Mosca da parte del presidente Vladimir Putin è stata presentata come “i due autocrati più importanti del mondo” che presumibilmente stabiliscono un “asse ostile anti-occidentale” .

I media americani ed europei – che riecheggiavano servilmente i punti di discussione dei loro regimi imperialisti – erano in modalità iper-spauracchio. L’incontro tra Putin e Xi è stato distorto in ogni modo per apparire come qualcosa di illegittimamente minaccioso e sinistro per l'”ordine globale basato sulle regole” occidentali (eufemismo per i privilegi e la predazione del capitalismo occidentale).

La modalità Bogeyman comporta anche un’amnesia collettiva. Il vertice ha coinciso con il 20° anniversario dell’inizio della guerra contro l’Iraq da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna, probabilmente il più grande crimine del 21° secolo fino ad ora. Eppure questo vile anniversario non ha quasi suscitato alcuna condanna o vergogna da parte dei media occidentali, per non parlare della responsabilità legale.

Il cinismo sfrenato nei confronti dell’incontro Putin-Xi smentisce la profonda ansia tra la cricca degli stati occidentali dominata dagli Stati Uniti che il tanto decantato “ordine basato sulle regole” stia crollando. Un crollo causato dalla sua stessa corruzione intrinseca e dall’abuso sistematico del potere e del diritto internazionale nel corso di molti decenni.

Sia Putin che Xi hanno sottolineato che l’alleanza Russia-Cina non intendeva minacciare terzi.

“Siamo sempre per la pace e il dialogo”, ha detto il presidente cinese Xi che era in Russia per una visita di stato di tre giorni.

Putin ha salutato il momento più alto nelle relazioni tra Mosca e Pechino e ha sottolineato la lunga amicizia storica. Entrambi i leader hanno affermato che questa non era semplicemente un’estensione di un’alleanza dell’era della Guerra Fredda, ma piuttosto un presagio di un autentico sviluppo globale multipolare per tutte le nazioni basato sul partenariato e sulla cooperazione, nel rispetto del diritto internazionale e della sovranità nazionale.

In effetti, il tanto atteso ordine mondiale multipolare sta giungendo a compimento mentre il precedente dominio dell’unilateralismo elitario occidentale si inaridisce. I leader russo e cinese hanno firmato molteplici accordi commerciali e promosso piani per l’utilizzo di valute nazionali, rendendo così obsoleti i privilegi ingiustificati del dollaro USA.

C’è la sensazione palpabile che l’economia globale si stia muovendo in uno spostamento tettonico verso la partnership eurasiatica di vitalità e sviluppo multipolare dinamico, prefigurando una fine fatale per l’egemonia capitalista occidentale guidata dagli Stati Uniti. Le nazioni occidentali sono perseguitate dalla bancarotta finanziaria, dalla disuguaglianza, dal debito paralizzante e dal militarismo senza uscita.

Di particolare rilievo è il piano per costruire un nuovo gasdotto dalla Russia alla Cina, soprannominato Power of Siberia 2. Fornirà alla Cina altri 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno. Significativamente, questa nuova rotta di approvvigionamento di energia russa corrisponde al volume che era stato destinato all’Unione Europea con il funzionamento del gasdotto Nord Stream 2, fino a quando l’amministrazione Biden non l’ha fatto saltare in aria.

Di tutti gli impressionanti accordi di partnership firmati a Mosca questa settimana, la nuova rotta del gas verso la Cina parla più forte. La Russia ha deciso di allontanarsi dagli europei ingrati e lasciare che subiscano le conseguenze della chiusura industriale optando per il costoso gas americano.

Tecnologia Cinese

Il potere economico eurasiatico è il fulcro dello sviluppo globale. La Russia e la Cina stanno aprendo la strada, non solo per il resto dell’Eurasia, ma anche per il Sud del mondo, l’America Latina, l’Africa e altri. L’allontanamento progressivo dal dollaro USA come valuta fiat internazionale è il segno più minaccioso dell’ascesa e della caduta. Russia e Cina stanno accelerando quel fatidico passaggio.

Nel disperato tentativo di evitare l’inevitabile, i regimi imperialisti occidentali ei loro media hanno cercato di dipingere il vertice Putin-Xi come qualcosa di sinistro per la sicurezza globale, in quella che equivale a essere una proiezione inversa delle loro stesse depredazioni e crimini.

I media occidentali hanno deriso il fatto che gli “autocrati” Putin e Xi “si atteggiassero a operatori di pace”, anche se entrambi i leader hanno sottolineato che la loro visione delle relazioni multipolari era basata sulla cooperazione reciproca.

Le proposte della Cina per una fine pacifica della guerra in Ucraina sono state accolte con favore da Putin ma respinte da americani ed europei come “copertura diplomatica per l’aggressione russa”.

Nel frattempo, Washington e Bruxelles hanno assunto nuovi impegni per aumentare la fornitura di armi all’Ucraina, prolungando così il conflitto, il peggiore in Europa dalla seconda guerra mondiale.

Sono i regimi americani ed europei che escludono ogni dialogo o intesa politico-storica sulle origini della guerra in Ucraina. Da qui la loro determinazione a spazzare via ogni opportunità di risoluzione. Perché se si tenesse un dialogo intelligente e ragionevole – come avevano proposto i russi prima che scoppiasse la guerra più di un anno fa – le conclusioni sarebbero inaccettabili per l’espansionismo USA e NATO.

Il paradosso è che la Russia e la Cina sono ritratte come cattivi globali dalle potenze occidentali che ancora grondano il sangue della fraudolenta e illegale guerra in Iraq e che oggi stanno alimentando uno scontro nucleare potenzialmente catastrofico sull’Ucraina. La stessa macchina bugiarda dei media che ha consentito la distruzione dell’Iraq (e di molte altre nazioni) sta ora consentendo l’ostilità nei confronti di Russia e Cina.

Per aumentare questa narrativa contorta, i media occidentali cercano di minare il movimento guidato dalla Russia e dalla Cina verso un’economia globale migliore e più equa e con ciò la fine dell’egemonia statunitense. Naturalmente, “egemonia statunitense” ed “economia occidentale” sono solo eufemismi per una dittatura di miliardari e corporazioni, una dittatura sotto la quale la stragrande maggioranza del pubblico occidentale deve soffrire.

Quindi questa settimana, la Russia è stata etichettata come “junior partner” della Cina e denigrata per essere diventata una “dipendenza” da Pechino. I resoconti dei media occidentali si sono contorti per caratterizzare arbitrariamente l’evidente calore tra Putin e Xi e l’enorme significato della loro visione globale.

La Russia è stata denigrata perché diventata nient’altro che una “colonia di risorse della Cina” a causa delle sue fiorenti esportazioni di petrolio e gas. Quel soprannome ricorda l’insulto dell’ex senatore degli Stati Uniti John McCain nei confronti della Russia che non è altro che una “stazione di servizio mascherata da nazione”.

È divertente come Mosca sia stata fino a poco tempo fa accusata di “ricatto energetico” e di “armamento di idrocarburi” quando era il principale fornitore dell’Europa. Ma quando la vasta energia della Russia viene dirottata verso la Cina, ora viene messa alla berlina come “colonia” di Pechino. La propaganda occidentale non riesce a decidere se considerare la Russia come un tiranno energetico o come un’energia oggi. Quel doppio pensiero tradisce il costrutto propagandistico e la demonizzazione.

Shangai Treno Super veloce

Il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi. I regimi imperialisti occidentali vengono smascherati per i guerrafondai che sono, i loro privilegi e il capitalismo predatore stanno implodendo, i loro giorni succhiasangue neocolonialisti sono finiti e sta emergendo un nuovo ordine multipolare di partnership e pace.

Le élite occidentali e i loro media stanno eccellendo cercando di parlare male di Putin e Xi in ogni modo assurdo. Le stravaganti distorsioni sono commisurate alla disperazione.

Il tempo tuttavia, a breve termine, sta dicendo chi è davvero dalla parte giusta della storia.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago