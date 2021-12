Putin e Xi preparano la fuga dal sistema SWIFT

di Pepe Escobar

L’annuncio da parte di Russia e Cina della creazione di una piattaforma indipendente per gli scambi finanziari consentirà alle nazioni soggette alle sanzioni statunitensi di liberarsi dall’intrusione occidentale nelle loro attività commerciali.

Vladimir Putin è andato dritto al punto. All’inizio della sua video chat di un’ora e quattordici minuti con Xi Jinping il 15 dicembre, ha descritto le relazioni Russia-Cina come ” un esempio di vera cooperazione interstatale nel 21° secolo “.

La loro miriade di livelli di cooperazione è nota ormai da anni: dal commercio, petrolio e gas, finanza, aerospazio e lotta contro il Covid-19, alla graduale interconnessione della Belt Initiative e Route (BRI) e dell’Unione economica eurasiatica ( UEE).

Il palcoscenico è ora pronto per l’annuncio di un serio contromovimento nel loro balletto attentamente coordinato che si oppone all’implacabile ritornello “Hybrid War / Cold War 2.0” annunciata dall’Impero anglo USA.

Come ha spiegato succintamente l’assistente del presidente per la politica estera Yuri Ushakov, Putin e Xi hanno concordato di creare una ” struttura finanziaria indipendente per le operazioni commerciali che non possa essere influenzata da altri paesi “.

Fonti diplomatiche, a verbale, hanno confermato che la struttura potrebbe essere annunciata da un vertice congiunto entro la fine del 2022.

Questo è un punto di svolta radicale in più di un modo. La questione era stata lungamente dibattuta nei precedenti vertici bilaterali e in preparazione dei vertici BRICS – incentrati principalmente sull’aumento della quota dello yuan e del rublo negli accordi tra Russia e Cina, sull’elusione del dollaro e sull’apertura di nuovi stock option per investitori russi e cinesi.

Siamo ormai giunti al punto critico. E l’evento catalizzatore non è altro che il fatto che i falchi americani hanno lanciato l’idea – finanziariamente nucleare – di espellere la Russia da SWIFT, la rete di messaggistica utilizzata da più di 11.000 banche in più di 200 paesi, oltre che attraverso istituzioni finanziarie, per trasferimenti di denaro veloci in tutto il mondo.

Escludere la Russia da SWIFT farebbe parte di un nuovo, duro pacchetto di sanzioni sviluppato in risposta a una “invasione” dell’Ucraina che non avverrà mai, principalmente perché gli unici a pregare per questo sono guerrafondai professionisti della NATO.

Approfitta di un errore strategico

Ancora una volta, un errore strategico degli Stati Uniti offre all’autoproclamato “Partenariato strategico globale” tra Russia e Cina un’opportunità per far progredire il loro coordinamento.

Ushakov lo ha messo in un modo molto diplomatico: è tempo di bypassare un meccanismo SWIFT ” influenzato da paesi terzi ” per formare ” una struttura finanziaria indipendente “.

Questo è un serio punto di svolta per tutti i paesi del sud, poiché molte nazioni aspirano a liberarsi dalla dittatura de facto del dollaro USA e dalle ricorrenti misure di allentamento quantitativo della Fed.

Russia e Cina stanno sperimentando da tempo i loro sistemi di pagamento alternativi: il russo SPFS (Financial Message Transfer System) e il cinese CIPS (Cross-Border Interbank Payment System).

Non sarà facile, in quanto le banche cinesi più potenti sono molto legate a SWIFT e hanno espresso le loro riserve nei confronti dell’SPFS. Dovranno però inevitabilmente integrarsi prima del lancio del nuovo meccanismo, magari alla fine del 2022.

Una volta che le più importanti banche russe e cinesi – da Sberbank alla Bank of China – adotteranno il sistema, si aprirà la strada ad altre banche dell’Eurasia e del Sud.

A lungo termine, SWIFT, soggetta all’incessante interferenza politica degli Stati Uniti, sarà sempre più emarginata, o limitata alle latitudini atlantiche.

Bypassare il dollaro USA, per il commercio e tutti i tipi di accordi finanziari, è assolutamente centrale per la nozione in continua evoluzione della Russia e della Cina di un mondo multipolare.

Sarà una lunga strada, ovviamente, soprattutto quando si tratta di fornire un solido contrappunto al sistema finanziario globale controllato dagli Stati Uniti, un labirinto che include le grandi società di investimento come BlackRock, Vanguard e State Street. , con i loro radicati interessi in quasi tutte le grandi multinazionali.

Tuttavia, un breakout dello SWIFT acquisirà rapidamente slancio, poiché è indissolubilmente legato a una serie di sviluppi toccati da Putin-Xi durante la loro conversazione, i più importanti dei quali sono:

La graduale interconnessione tra BRI e UEE, offrendo ruoli crescenti alla New Development Bank (NDB) gestita dai BRICS e all’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

La crescente portata geopolitica e geoeconomica della Shanghai Cooperation Organization (SCO), soprattutto dopo l’ammissione dell’Iran a ottobre.

E, soprattutto, la prossima presidenza cinese BRICS nel 2022.

Nel 2022, la Cina investirà completamente nei BRICS+ . Questo club BRICS ampliato sarà collegato a un processo di sviluppo che includerà:

Consolidamento del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – un enorme accordo commerciale in Asia orientale che riunisce la Cina, i 10 paesi dell’ASEAN e il Giappone e la Corea del Sud, nonché l’Australia e la Nuova Zelanda.

Area di libero scambio continentale africana (ACFTA).

E i protocolli d’intesa firmati tra UEE e MERCOSUR e tra UEE e ASEAN.

Ancoraggio dell’Asia occidentale

Yaroslav Lissovolik, uno dei massimi esperti mondiali di BRICS+, ritiene che sia giunto il momento di passare alla versione 2.0 dei BRICS+, in un sistema che apra ” la possibilità di accordi bilaterali e plurilaterali per completare la rete centrale dell’ alleanze formate dai paesi BRICS e dai rispettivi vicini regionali ».

Quindi, se si tratta di un grande salto di qualità in termini di sviluppo economico tra i Paesi del Sud, la domanda è inevitabile. E l’Asia occidentale?

Tutte queste interconnessioni, oltre a una scappatoia SWIFT, andranno sicuramente a beneficio del Corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC), probabilmente il progetto di punta della BRI, a cui Pechino intende annettere l’Afghanistan.

Il CPEC sarà gradualmente collegato al futuro corridoio Iran-Cina attraverso l’Afghanistan, nell’ambito dell’accordo strategico ventennale Iran-Cina in cui i progetti BRI occuperanno un posto importante. Iran e Cina già commerciano in yuan e rial, quindi gli accordi tra Iran e Cina in un meccanismo non SWIFT saranno un dato di fatto.

Quello che è successo all’Iran è un classico esempio di SWIFT diventato ostaggio della manipolazione politica imperiale. Le banche iraniane sono state cacciate dalla SWIFT nel 2012, a causa delle pressioni dei soliti sospetti. Nel 2016, l’accesso è stato ripristinato nell’ambito del JCPOA, concluso nel 2015. Eppure nel 2018, sotto l’amministrazione Trump, l’Iran è stato nuovamente tagliato fuori dalla SWIFT.

Niente di tutto questo accadrà mai se l’Iran si unirà al nuovo meccanismo Russia-Cina.

E questo ci porta all’interconnessione dell’espansione della BRI cinese in Iran, Iraq, Siria, Libano e Yemen. La ricostruzione della Siria potrebbe essere ampiamente finanziata attraverso il meccanismo non SWIFT. Idem per l’acquisto di energia irachena da parte della Cina. Idem per la ricostruzione dello Yemen che potrebbe ospitare un porto appartenente alla Cina, parte della ” collana di perle “.

L’Arabia Saudita, gli Emirati e Israele possono rimanere nella sfera di influenza finanziaria degli Stati Uniti, o meno. E anche se nessuna nazione dei BRICS arriva ad ancorare l’Asia occidentale e nessun accordo di integrazione economica regionale è all’orizzonte, il ruolo di integratore economico sarà necessariamente svolto dalla Cina.

La Cina svolgerà un ruolo simile a quello del Brasile nel MERCOSUR, della Russia nell’EAEU e del Sudafrica nella SADC/SACU.

BRI e UEE otterranno un enorme slancio aggirando SWIFT. Semplicemente non puoi diventare multipolare se fai trading usando la moneta a corso legale Imperiale (svalutata).

La BRI, l’EAEU e questi accordi di sviluppo economico interdipendenti, combinati con la tecnologia digitale, integreranno miliardi di persone nel sud.

Pensa a un futuro possibile e promettente, che offrirebbe servizi di telecomunicazioni a basso costo, servizi finanziari e accesso al mercato globale, in un ambiente senza dollari, a tutti coloro che sono stati finora tagliati fuori da un’economia veramente globalizzata. .

Pepe Escobar

fonte: https://thecradle.co

Traduzione: Luciano Lago