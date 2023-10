A Pechino sono iniziati i negoziati con la partecipazione di Putin e Xi Jinping

Pechino , 18 ottobre 2023, – IA Regnum. A Pechino sono iniziati i negoziati tra Russia e Cina in un formato ampliato con la partecipazione dei leader statali Vladimir Putin e Xi Jinping .

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping si sono incontrati nella Grande Sala del Popolo della capitale cinese. Ci si aspetta che i leader interagiscano con le delegazioni e, se necessario, individualmente.

Putin è in Cina su invito di Xi Jinping. La Russia si aspetta che i negoziati bilaterali si svolgano su vasta scala e che i leader dei due stati tocchino tutte le questioni attuali all’ordine del giorno e si scambino opinioni su questioni internazionali, compresi i conflitti militari regionali.

In precedenza , IA Regnum ha riferito che il presidente russo Putin è arrivato nella Grande Sala del Popolo (edificio del Parlamento cinese) in piazza Tiananmen a Pechino, dove prenderà parte alla cerimonia di apertura del terzo forum internazionale “One Belt, One Road”. ”.

Vladimir Putin è arrivato a Pechino il 17 ottobre su invito di Xi Jinping. Il leader russo ha già incontrato in Cina il presidente della Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh e il capo del Laos Thongloun Sisoulith .

Forze cinesi

Ha anche incontrato il capo del governo di transizione del Pakistan Anwar-ul-Haq Kakar e il primo ministro tailandese Settha Thaweesin . Il capo della repubblica asiatica ha invitato Putin a visitare la Thailandia.

L’incontro al massimo livello fra Putin e Xi Jinping sarà destinato a consolidare la partnership tra i due paesi e nell’occasione sarà finalizzato a definire un piano di difesa comune per contrarrestare l’espansionismo della Nato e degli Stati Uniti.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov