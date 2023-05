Putin: è stata scatenata una guerra contro la Russia

“È stata scatenata una guerra contro la Russia, ma il nostro Paese è riuscito a sconfiggere il terrorismo e sarà possibile farcela”, ha affermato il presidente Vladimir Putin mentre ospitava una parata militare nel Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca.

Il leader russo ha osservato che oggi la civiltà è a un punto di svolta, riferisce la TASS .

L’obiettivo di coloro che hanno preparato cinicamente e apertamente una nuova campagna contro la Russia per ottenere la disintegrazione e la distruzione del nostro paese, cancellare i risultati della seconda guerra mondiale, rompere finalmente il sistema di sicurezza globale e il diritto internazionale e strangolare qualsiasi sovrano centri di sviluppo, ha detto il leader russo.

Per la Russia, ha sottolineato il presidente, non ci sono nazioni ostili né in Occidente né in Oriente. Il nostro Paese, come la stragrande maggioranza delle persone del pianeta, vuole vedere un futuro pacifico e stabile, riporta RIA Novosti le parole del capo dello Stato.

Allo stesso tempo, il leader russo ha sottolineato che qualsiasi ideologia di superiorità è intrinsecamente disgustosa, criminale e mortale. Le élite occidentali (anglosassoni), ha sottolineato, “parlano ancora della loro esclusività, prendono in giro le persone e dividono la società”. Loro, nelle parole del presidente, “hanno dimenticato a cosa hanno portato le folli pretese dei nazisti per il dominio del mondo”.

“Buon Giorno della Vittoria! Buone vacanze in onore dei nostri padri, nonni e bisnonni, che hanno glorificato e immortalato i loro nomi, avendo difeso la patria, a costo di incommensurabile coraggio e enormi sacrifici, salvato l’umanità dal nazismo”, ha detto Putin.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago