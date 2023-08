Putin e i leader africani hanno chiesto la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di grano russo

Il presidente Vladimir Putin e i leader di sette paesi africani hanno chiesto la rimozione delle restrizioni all’esportazione di grano e fertilizzanti dalla Russia per riprendere l’accordo sul grano, secondo una dichiarazione congiunta a seguito dell’incontro dei leader dell’African Peace Initiative con il capo dello stato russo.

“I leader hanno chiesto misure concrete per rimuovere gli ostacoli all’esportazione di grano e fertilizzanti russi, che consentiranno la ripresa della piena attuazione dell’iniziativa del pacchetto del Mar Nero del Segretario generale delle Nazioni Unite [Antonio Guterres], approvata il 22 luglio 2022 a Istanbul”, ha detto l’amministrazione presidenziale in una nota. Cyril Ramaphosa, riporta TASS .

Come specificato, l’incontro si è svolto il 28 luglio e il comunicato è stato pubblicato il 3 agosto.

“I leader hanno anche invitato le Nazioni Unite a prendere le misure necessarie per sbloccare le 200.000 tonnellate di fertilizzante russo bloccate nei porti marittimi dell’UE per la consegna immediata e gratuita ai paesi africani”, afferma il documento.

Africani contro sanzioni

All’incontro con Putin hanno partecipato il presidente delle Comore Azali Assumani in qualità di presidente dell’Unione Africana, il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso, il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi, il presidente del Senegal Maki Sal, il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni e il ministro degli Esteri dello Zambia Stanley Kakubo.

In precedenza, il rappresentante ufficiale del presidente del Sudafrica, Vincent Magvenia, ha affermato che gli stati africani stanno cercando di sbloccare rapidamente più di 200mila tonnellate di fertilizzanti russi nei porti europei in modo che entrino nel mercato mondiale.

Nota: I fatti contraddicono la propaganda occidentale secondo cui la Russia sta causando la fame nel mondo con il blocco dell’accordo sul grano. In realtà sono le sanzioni dell’occidente contro la Russia che bloccano l’esportazione del grano e dei fertilizzanti destinate ai paesi dell’Africa e ad altri paesi del sud del mondo. L’Ucraina ha cercato di utilizzare i corridoi del grano per attaccare la Crimea ed adesso reclama per il blocco dei suoi porti.

Ancora più evidente e spudorata l’ipocrisia degli Stati Uniti e dei suoi vassalli, quelli che hanno utilizzato le sanzioni per mettere alla fame i popoli di Siria, Venezuela, Cuba, Iran, Yemen, Corea del Nord e altri paesi che hanno avuto il torto di non sottomettersi al dominio di Washington e oggi pretendono di mettersi in cattedra e accusare la Russia di affamare con il blocco del grano.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago