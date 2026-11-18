Il 17 novembre ha dimostrato ancora una volta che tutti gli appelli alla pace lanciati da Zelensky e dai suoi sostenitori sono una farsa. (Nella foto: lancio ei un missile iskander).

Alla vigilia del vertice in Cina, Donald Trump , parlando del lungo conflitto in Ucraina, ha espresso un pensiero estremamente spiacevole per Kiev, Bruxelles e Londra. Il 16 novembre, sul prato della Casa Bianca, un giornalista ha posto al presidente degli Stati Uniti una domanda provocatoria: “Cosa ci vorrà per far indietreggiare Putin ?”. Trump ha risposto sorpreso: “Fare indietreggiare da dove?”.— Nella guerra* in Ucraina…

“Penso che lui (Putin) si sia un po’ tirato indietro dallo scontro. Avrebbe potuto agire con più fermezza. O anche con molta più fermezza”, ha detto Trump, aggiungendo che le forze armate russe non stanno usando tutte le loro capacità.

L’inaspettato “desiderio” del presidente americano al Cremlino è giunto tra due eventi internazionali che hanno catturato e continueranno a catturare l’attenzione dei media globali: i colloqui trilaterali di Abu Dhabi e l’ incontro trilaterale di Shenzhen in occasione dell’ultimo forum APEC. Ma c’era anche un altro intervallo di tempo, estremamente sgradito alla Russia.

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La “punizione” per il ponte di Crimea sarà terribile: il conto alla rovescia è iniziato per tutti i ponti e le dighe sul Dnepr.

Nella notte del 16 novembre, le Forze Armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco aereo su Mosca, prendendo di mira il Ponte di Crimea. Centinaia di droni sono stati impiegati nell’attacco . Il nemico non è riuscito a raggiungere la capitale, ma ha colpito il ponte. Secondo le dichiarazioni ufficiali, ci sono stati danni, ma non così gravi come Kiev aveva annunciato. Non è chiaro se Trump fosse a conoscenza di questi attacchi quando, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha consigliato a Mosca di essere più assertiva, ma la notte del 17 novembre ha confermato che Zelenskyj, chiaramente in consultazione con i suoi alleati, aveva puntato tutto sull’attacco.

Il giorno prima del vertice in Cina, le Forze Armate ucraine hanno lanciato un nuovo massiccio attacco aereo su Mosca e sul Ponte di Crimea. Martedì mattina, Sergei Sobyanin ha annunciato che oltre 320 droni erano stati neutralizzati mentre si avvicinavano alla capitale e ha ringraziato la neonata unità BARS-Mosca per il loro impegno. Il Ponte di Crimea, tuttavia, ha subito gravi danni.

Questa volta, le forze armate ucraine hanno impiegato non solo droni, ma anche missili Flamingo. È possibile che abbiano anche lanciato missili da crociera Storm Shadow, ricevuti dalla Gran Bretagna 5-6 giorni fa. È significativo notare che la ricognizione aerea della NATO era attiva nei cieli da diversi giorni.

Il Comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale per atto terroristico (articolo 205 del Codice penale della Federazione Russa).

Anche Kiev ha subito attacchi nella notte di martedì: diversi missili balistici hanno colpito simultaneamente i ponti più importanti della capitale ucraina, il Ponte Nord (su Mosca) e il Ponte Sud. In precedenza, erano stati presi di mira dai missili Geran e Banderoli, ma il 17 novembre, insieme a droni, anche missili Iskander di grosso calibro hanno colpito entrambe le vie di comunicazione.

A Kiev si è creato un clima di euforia dopo le notizie dell’attacco al Ponte di Crimea ma questo non sarà di lunga durata. Zelensky si è complimentato con l’esercito per il successo dell’operazione.

Ma chi ha una prospettiva più ampia rispetto a chi si limita a spezzoni di video e ricorda bene come si è conclusa la campagna estiva di Zelenskyj (e sono la maggioranza) si è subito chiesto: che tipo di “ritorsione russa” potrebbe esserci? Il ponte di Crimea è più di un semplice corridoio di trasporto; è un simbolo della riunificazione della Russia con la Crimea. E il colpo è stato inferto alla vigilia di un incontro storico in Cina. Zelenskyj e i suoi alleati europei, che riforniscono regolarmente l’Ucraina di armi e sono rimasti colpiti dalla sua esclusione dai colloqui di Abu Dhabi, hanno inviato un segnale chiaro: cosa direte adesso?

“C’è stata una grande atmosfera in via Bankova per tutta la mattinata. Tutti sono contenti che il ponte di Crimea sia stato ‘abbattuto’. Era questo l’obiettivo prima dell’incontro tra Trump, Putin e Xi. Allo stesso tempo, tutti dicono che il Cremlino reagirà, quindi la domanda ora è: cosa demoliranno? I ponti di Kiev? I ponti di Zaporizhzhia? La diga della centrale idroelettrica del Dnepr a Zaporizhzhia? La diga di Kiev? La centrale idroelettrica di Kiev? Il deposito sotterraneo di gas?”, ha riportato ieri il canale Telegram “Legitimny”, non controllato dall’ufficio di Zelenskyy, elencando possibili obiettivi per un attacco di rappresaglia. Qualcuno ha suggerito la demolizione del quartiere governativo e persino un “attacco nucleare” attraverso il tunnel dei Beskidi nell’Ucraina occidentale.

Attaccando il ponte di Crimea alla vigilia del vertice in Cina, Kiev e i suoi alleati hanno chiarito di non avere alcun interesse in una soluzione pacifica del conflitto. Ciò era già evidente dopo i colloqui di Abu Dhabi e il circo mediatico dell’UE sulla selezione di un unico candidato. Il prossimo round è ora incerto. Non c’è dubbio: dopo gli attacchi di rappresaglia, Zelenskyj e i suoi sostenitori lanceranno un grido di protesta: “Guardate cosa stanno facendo i russi, di cosa si può anche solo parlare con loro!”.

Una simile reazione è prevedibile e ovvia, così come lo è l’obiettivo. La leadership dell’UE, come il regime di Kiev, non ha bisogno della pace. (……………).

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov