Putin: aggravata la crisi alimentare per le sanzioni anti-russe





Putin ha offerto aiuto a Draghi nella lotta alla crisi alimentare dopo la revoca delle sanzioni

MOSCA, 26 maggio – RIA Novosti. I problemi con la sicurezza alimentare nel mondo si sono aggravati a causa delle sanzioni contro la Russia da parte di Stati Uniti e UE, ha detto Vladimir Putin in un’intervista al primo ministro italiano Mario Draghi, le sue parole sono citate dal servizio stampa del Cremlino.

“La situazione è stata esacerbata dalle restrizioni anti-russe imposte da Stati Uniti e Unione Europea”, si legge nella nota.

Ucraina Grano Nava



Il presidente ha anche affermato che la Russia è pronta a contribuire al superamento della crisi alimentare se le restrizioni potranno essere revocate.

” Vladimir Putin ha sottolineato che la Federazione Russa è pronta a dare un contributo significativo per superare la crisi alimentare attraverso l’esportazione di grano e fertilizzanti, subordinatamente alla revoca delle restrizioni politicamente motivate da parte dell’Occidente”, ha affermato il servizio.

Inoltre, il capo dello Stato ha definito infondate le accuse contro Mosca di difficoltà con l’approvvigionamento di prodotti agricoli ai mercati mondiali.

“Vladimir Putin ha richiamato l’attenzione sul fatto che le difficoltà sorte sono legate, tra l’altro, alle interruzioni nel funzionamento delle catene di produzione e logistica, nonché alla politica finanziaria dei paesi occidentali durante la pandemia di coronavirus”, ha osservato il Cremlino .

Dopo l’inizio di un’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’ Ucraina, l’Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia .

Le misure restrittive hanno interessato principalmente il settore bancario e il settore high-tech. Gli appelli ad abbandonare le fonti energetiche russe sono diventati più forti. Tuttavia, l’interruzione delle catene di approvvigionamento ha portato a un aumento dei prezzi del carburante e dei generi alimentari in Europa e negli Stati Uniti .

Fonte: https://www.ndtv.com/world-news/russia-ukraine-war-vladimir-putin-says-russia-ready-to-help-overcome-global-food-crisis-if-west-lifts-sanctions-3013316

Traduzione e sintesi: Luciano Lago