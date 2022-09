Putin accusa Stati Uniti e Regno Unito per il sabotaggio ai gasdotti russi nel Baltico

“Gli anglosassoni non si sono accontentati delle sanzioni. Si sono rivolti al sabotaggio, incredibile, ma vero, organizzando esplosioni sui gasdotti internazionali del Nord Stream, che corrono lungo il fondo del Mar Baltico, hanno effettivamente iniziato a distruggere l’infrastruttura energetica paneuropea”, riporta la TASS nelle parole di Putin .

Venerdì scorso, il direttore del servizio di intelligence estero Sergei Naryshkin ha annunciato che c’erano prove del coinvolgimento dell’Occidente nelle esplosioni del Nord Stream.

In una riunione della NATO mercoledì sera, funzionari danesi hanno affermato che gli oleodotti erano stati danneggiati da due esplosioni , ciascuna con circa 1.100 libbre (498 kg) di tritolo, secondo Kommersant.

Giovedì il quotidiano Svenska Dagbladet, citando un rappresentante della Guardia costiera svedese, ha riportato la scoperta di una quarta fuga di gas dai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2.

Giovedì scorso, l’ambasciata russa negli Stati Uniti ha chiesto un’indagine sugli attacchi al Nord Stream.

Secondo Flightradar24, che tiene traccia dei voli aerei, gli elicotteri militari statunitensi hanno volato regolarmente nell’area dell’incidente nel mese di settembre, girando per ore sull’area dell’acqua. Commentando queste informazioni, il Pentagono ha affermato che il dipartimento non avrebbe speculato sulle cause degli incidenti.

Mercoledì sera l’FSB, basandosi sui materiali della Procura generale, ha avviato un’indagine preliminare sulle esplosioni ai gasdotti. In relazione alla presenza di segni di reato di cui alla parte 1 dell’art. 361 cp (atto di terrorismo internazionale), è stato avviato un procedimento penale .

Inoltre, la Russia ha deciso di convocare il Consiglio di sicurezza dell’ONU in relazione alle provocazioni al Nord Stream.

Ricordiamo che lunedì sera è scesa la pressione nel gasdotto Nord Stream 2 . L’ Autorità marittima danese ha riferito che si è verificata una fuga di gas vicino al Nord Stream 2 . Successivamente, è stata registrata una caduta di pressione su entrambe le corde del Nord Stream 1.

L’ex ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha ringraziato gli Stati Uniti per l’incidente sui gasdotti russi.

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , ha affermato che la parte americana è obbligata a rispondere alla domanda sul coinvolgimento nel sabotaggio sui gasdotti Nord Stream.

Fonte: https://vz.ru/news/2022/9/30/1180130.htm

Traduzione: Sergei Leonov