Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, lunedì, che il ministero della Difesa russo sta “preparando diverse opzioni per rispondere all’attacco al ponte di Crimea”.

Putin ha affermato che il ponte di Crimea è stato gravemente danneggiato a seguito di un “attacco ucraino”, definendolo un “atto criminale”.

Putin ha aggiunto che “il ponte di Crimea deve essere ripristinato rapidamente”, esprimendo la fiducia che “tutte le circostanze di questo attacco saranno determinate”.

Durante una riunione governativa, i cui fatti sono stati trasmessi in diretta televisiva, Putin ha chiesto alle autorità interessate di indagare sull’atto terroristico che ha preso di mira il ponte di Crimea e presentare proposte per metterlo in sicurezza, perché si tratta del secondo attacco terroristico a una struttura di trasporto di importanza strategica .

“Ora è importante fornire tutto il supporto possibile alle persone che si trovano in una situazione difficile a causa dell’ostruzione del traffico sul ponte”, ha aggiunto Putin, osservando che questo “vale anche per i passeggeri dei treni in ritardo e gli automobilisti in autostrada”.

Oggi, il ministero dei Trasporti russo ha annunciato che la strada sul ponte di Crimea dal lato della penisola è stata danneggiata. Il ministero ha smentito le informazioni circolate sui media sui danni alle colonne del ponte.

Da parte sua, il governatore della regione russa di Belgorod ha annunciato che un uomo e sua moglie sono stati uccisi e il loro bambino è rimasto ferito sul ponte di Crimea.

A sua volta, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accusato il regime ucraino di aver attaccato il ponte e ha affermato in un comunicato che “il regime terroristico di Kiev è dietro l’attacco al ponte di Crimea”.

E ha continuato nella sua dichiarazione: “La decisione di attaccare il ponte è stata presa da funzionari e personale militare ucraini, con la partecipazione dell’intelligence americana e britannica”.

È interessante notare che il ponte di Crimea è stato oggetto, l’8 ottobre, di un’esplosione causata da un camion bomba, rilevando che il ministro della Difesa ucraino, Anna Malyar, ha ammesso, in un secondo momento, che il regime di Kiev era direttamente responsabile del incidente.

È significativo notare che il ponte di Crimea è il ponte più lungo della Russia, con una lunghezza di 19 km, la cui parte di traffico è stata gestita a maggio 2018 e il traffico ferroviario è stato lanciato attraverso di esso a dicembre 2019.

Fonti Agenzie

Traduzione: Luciano Lago