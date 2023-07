Putin a mano armata contro quei Bushwhackers non buoni tutt’intorno

di Phil Butler (*)

Nel vecchio West, c’era un termine per ogni persona o entità. Abbiamo perso il contatto con alcuni dei più efficaci dei tempi moderni. Prendi la parola “dry-gulcher”, per esempio. Ai tempi dei cowboy, questo tipo di individuo (o gruppo di aridi burloni) era altamente dispregiativo, il significato fondamentale era qualcuno che tradisce un altro in un attimo. Termini di gulching secco, bushwacking e persino confusi si adattano alla leadership occidentale di oggi e ad alcuni russi. Diamo un’occhiata a cosa sta succedendo con alcuni scallywags e imboscati che fanno sì che i bastardi onesti vogliano “sparare al gatto” (vomitare).

Ancor prima che il capo della Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, si voltasse contro il suo popolo e il suo presidente, i media occidentali di supporto aziendale stavano scaldando le tastiere preparandosi a beccare l’ultima malattia di Vladimir Putin. L’uomo che sta morendo o soffre di quasi tutto ciò che nel dizionario medico, il tizio che è persino responsabile delle pulci sul tuo cane, tremava nei suoi stivali da equitazione dell’esercito imperiale russo quando un paio di migliaia di element Wagner sono andati a Rostov sul Don l’altro giorno.

Ora i furbetti che circondano l’amministrazione di Joe Biden dalla testa confusa stanno cercando di seminare disprezzo verso alcune delle élite militari più leali e talentuose della Russia. Il generale Sergei Surovikin è dipinto ( New York Times ) come in combutta con Prigozhin senza prove. Se prima non era chiaro che le élite corporative gestiscono la presidenza d’America, la menzogna e la manipolazione di tutti i media dovrebbero darti un indizio. ”, hanno detto tutti. Quando hanno scoperto il presidente russo in pubblico a fare il suo lavoro nelle ore successive al circo Surovikin, improvvisamente Putin ha messo in scena uno spettacolo di pubbliche relazioni. Ma lo era?

Generale Surovikin

Otto giorni fa, Yevgeny Prigozhin ed elementi del gruppo Wagner hanno organizzato una cosiddetta “ribellione” contro la leadership militare della Russia e in associazione con l’amministrazione di Vladimir Putin. Circa tre giorni fa, lo spettacolo si è concluso con il leader Wagner esiliato in Bielorussia e le forze di Wagner sistematicamente integrate nell’esercito regolare russo. Il giorno successivo, Putin ha visitato la cittadella di Naryn-Kala e la moschea di Juma a Derbent, in Daghestan.

Nei giorni scorsi il presidente russo ha incontrato anche il direttore generale della Roscosmos State Corporation for Space Activities, Yury Borisov. E un paio di giorni fa è intervenuto al terzo forum annuale dell’Agenzia per le iniziative strategiche, Idee forti per un tempo nuovo . Non è semplicemente apparso e ha salutato le telecamere come avrebbe potuto fare “Sleepy Joe”. Si è rivolto ai partecipanti a un forum pronto a sostituire le tecnologie e i prodotti occidentali con migliori varianti russe. L’Agenzia per le iniziative strategiche di Putin sta svolgendo un lavoro importante per rinnovare i settori industriali ed economici della Russia. Ecco parte di ciò che Putin aveva da dire su “Idee forti per un nuovo tempo”.

“Un nuovo tempo non è un futuro lontano. È, infatti, il nostro tempo. Lo stiamo vivendo adesso. Qui ci sono gli interessi della nostra Patria, del nostro Paese, e l’impegno delle persone per le quali lavoriamo, studiamo e creiamo, per le quali combattiamo e lottiamo”.

Lo stesso giorno, il 29 giugno, la redazione del Financial Times ha pubblicato un articolo intitolato “La fragilità di Putin è un momento per la determinazione occidentale”. Il pezzo chiedeva di gettare altri miliardi nel buco nero della difesa ucraina. Il Financial Times è interamente di proprietà del conglomerato giapponese Nikkei, Inc., il più grande quotidiano economico del mondo. In realtà, è il braccio di propaganda mediatica del governo giapponese e delle grandi imprese giapponesi. Il Consiglio Atlantico aveva lo stesso messaggio di altri think tank di Washington. Le élite occidentali sono inorridite dalla Russia e dalla Cina che, insieme agli altri BRICS, soppianteranno l’egemonia anglo USA.

Membri del BRICS

Quindi, le parti sono state chiare riguardo a chi è deciso a sottomettere la Russia, il che significa cacciare Putin. In Occidente, tutto ciò che si deve fare è leggere, ascoltare o guardare i leader e i loro portavoce, quindi presumere che tutto ciò che dicono sia l’opposto. Un buon esempio è un commento apparentemente non necessario di Shakey Joe Biden, che ha affermato solennemente: “Gli Stati Uniti e la NATO non hanno avuto alcun coinvolgimento nell’insurrezione di breve durata in Russia da parte di una forza mercenaria”.

Gli unici pezzi del puzzle sconosciuti riguardano gli avversari di Putin all’interno della Russia. C’è una spaccatura, come sappiamo da alcuni anni. Tuttavia, i potenziali collaboratori del circo con Yevgeny Prigozhin verrebbero da un posto diverso dal campo di Navalny. Se avesse avuto sostegno, sarebbe venuto dai falchi insoddisfatti del fatto che l’Ucraina non sia ormai una fossa di morte fumante e nucleare.

Lo pseudo-colpo di stato guidato dai clown ci dice che chiunque fosse dietro il boss Wagner non ha abbastanza influenza per causare problemi reali. O, forse, questo era un avvertimento. Chi può dirlo a questo punto? Se leggi il New York Times, le dozzine di problemi fisici, mentali e personali di Putin vengono espansi per includere la paura di una boscaglia. I dry-gulcher e i backshooter potrebbero non essere tutti di Washington, Bruxelles o Londra.

*Phil Butler, è un investigatore politico e analista, politologo ed esperto di Europa orientale, è autore del recente bestseller “Putin’s Praetorians” e di altri libri. Scrive in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”

Fonte: New Eastern Outlook ”

Traduzione: Luciano Lago