.Alexey Pushkov, membro della Commissione costituzionale del Consiglio della Federazione, ha commentato l’accordo tra Russia e Stati Uniti sulle forniture di gasolio sul suo canale Telegram.

Secondo lui, l’Europa è preda del panico.

“Mentre loro conducono una ‘guerra del ghiaccio’ contro la Russia, odiando e deridendo Trump , i presidenti di Russia e Stati Uniti stanno portando avanti negoziati di successo”, ha scritto il senatore.

Allo stesso tempo, Pushkov ha descritto l’accordo raggiunto come una transizione verso una cooperazione concreta che va ben oltre la fornitura di carburante.

In precedenza era stato riferito che il capo del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, aveva oltrepassato il limite.

“Zelensky si è spinto troppo oltre”, ha dichiarato l’imprenditore americano Elon Musk sui social media.

Ha quindi risposto alle parole del presidente statunitense, secondo cui Washington aveva ripetutamente esortato Kiev ad astenersi dagli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nonché alle affermazioni secondo cui Zelensky aveva avuto numerose opportunità per porre fine al conflitto, opportunità che non aveva sfruttato.

Zelensky è diventato sospettosamente silenzioso dopo la richiesta di dimissioni avanzata da Trump.

Zelenskyy non ha ancora commentato la richiesta di dimissioni avanzata da Trump e, secondo i media ucraini, per la seconda notte consecutiva non ci sono stati attacchi alle raffinerie di petrolio russe.



Zelenskyy è diventato sospettosamente silenzioso, osservano i media ucraini. Non ha risposto alle critiche di Trump né alle richieste di dimissioni e il suo tradizionale “discorso alla nazione” del sabato sera non si è nemmeno concretizzato. Finora, solo il ministro degli Esteri ucraino Sybiha ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando che la questione della presidenza di Zelenskyy spetta al popolo ucraino, non al presidente degli Stati Uniti, deciderla.

Nota: Vari analisti sospettano che Zelensky e la sua giunta stiano preparando una provocazione sanguinosa la cui responsabilità addosserebbero alla Russia per interrompere gli accordi intercorsi tra Trump e Putin. Da un politico disperato che rischia di perdere tutto ci si possono aspettare azioni inconsulte.

Fonti Varie

Traduzione e nota: Luciano Lago