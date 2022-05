Pushilin: l’offensiva nella DPR procede più veloce dopo la resa degli Azov





25 maggio 2022, 16:50Testo: Alexey Degtyarev

L’operazione nel Donbass sta accelerando, la resa del battaglione nazionale Azov è diventata un fattore decisivo, il nemico ha iniziato ad arrendersi più spesso, lo ha detto il capo della DPR, Denis Pushilin.

“Ulteriori progressi andranno più velocemente. Il nemico comprende anche che se il regime ucraino ha tradito, diciamo, il ben promosso e ben addestrato reggimento “Azov” e coloro che gli erano accanto, allora cosa possiamo dire delle unità ordinarie che non hanno né nomi né cognomi e che non sono pubblicizzate abbastanza seriamente “, – ha detto Pushilin a RIA Novosti .

Pushilin ha aggiunto che le situazioni di ritirata dei militari ucraini e di resa sono diventate più frequenti, in questo senso la resa degli Azov ha giocato un ruolo decisivo.

“Chiunque prende decisioni, intendo dai comandanti, ha già tratto le dovute conclusioni. Questo si può già vedere dalla natura delle ostilità”, ha detto il capo della repubblica.

In precedenza, Pushilin ha dichiarato che i soldati delle forze armate ucraine e i mercenari stranieri che si erano arresi da Azovstal si trovavano nel territorio della DPR, i documenti erano in preparazione per l’esame presso il tribunale.

Ricordiamo che venerdì scorso il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin che il territorio dello stabilimento Azovstal è stato completamente liberato . 2.439 nazisti Azov e militari delle forze armate ucraine si sono arresi. Il comandante del reggimento nazista “Azov” ha dovuto essere portato fuori dallo stabilimento in un’auto blindata per salvarlo dalle rappresaglie dei residenti di Mariupol . Il ministero della Difesa russo ha pubblicato il filmato dell’uscita degli ultimi militanti Azov (banditi in Russia) dallo stabilimento Azovstal di Mariupol.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato il diritto dei militanti a ” salvare le loro vite”. A Kiev e in Occidente chiamano ciò che sta accadendo non resa, ma “evacuazione”.

La LPR ha annunciato la conquista di Severodonetsk nell’ambiente operativo

La città di Severodonetsk è stata presa in circolo operativo dalla milizia popolare della LPR e dalle forze armate russe, ha affermato Andrei Marochko, ufficiale della milizia popolare della Repubblica.

“Abbiamo chiuso ermeticamente questo accordo da tre lati. Il movimento da Severodonetsk viene effettuato solo lungo un unico ponte, anch’esso sotto il nostro controllo antincendio. Pertanto, al momento possiamo dire che la città di Severodonetsk è in un accerchiamento operativo”, ha detto Marochko su Channel One, riferisce TASS .

Mercoledì scorso, l’ambasciatore dell’LNR a Mosca Rodion Miroshnik ha dichiarato al quotidiano VZGLYAD che l’offensiva a Severodonetsk è stata condotta da tre parti, alcune aree erano già controllate dalle forze alleate.

Fonte: https://vz.ru/news/

Traduzione: Sergei Leonov